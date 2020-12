Castelló impulsa la primera denúncia col·lectiva contra un ‘fons voltor’ per assetjament en l'habitatge 

Quan el febrer passat, l’empresa Témpore Properties Socimi SA va comprar els blocs de pisos on viuen, aquests veïns del barri del Raval Universitari de Castelló van veure com la seua tranquil·litat i seguretat desapareixien de colp. "Es van canviar els panys de totes les portes d’accés als llocs comuns (portal del carrer, portals de l’escala, terrasses, garatge…) sense previ avís (…). No rebent en cap moment explicació. Els veïns, durant les setmanes que es va trigar a facilitar-nos les noves claus, realitzàrem dues denúncies a la Policia Municipal", es pot llegir a la detallada denúncia que van presentar davant de la conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i a la que ha tingut accés Públic.

El document detalla altres pràctiques, com la contractació d’un servei de seguretat 24 hores –"que va contribuir a crear un clima hostil en la comunitat"-, l’oferiment de 1.000 euros a aquells veïns que renunciaren per escrit al seu dret al tanteig en la compravenda dels seus habitatges o la negativa a arreglar desperfectes per les pluges del 2019. Encara que, probablement, el fet més greu va ser la denúncia a sis famílies per impagament, amb l’obertura de procediments judicials inclosos, que van obligar a aquestes a provar en seu judicial –amb les despeses que això comporta- que sí que estaven al dia de tots els rebuts. El resultat és que dels 178 veïns dels blocs afectats, "ja només en quedem 60 o 65", explica Javier Vázquez, afectat i president del Sindicat d’Inquilins de Castelló.

Totes aquestes pràctiques poden ser constitutives d’una infracció per assetjament segons la Llei valenciana de Funció Social de la Vivenda aprovada el 2017, però fer aplicar la llei a vegades no és tan senzill. No hi ha precedents de denúncies col·lectives per assetjament al País Valencià i molt poques en l'àmbit de tot l’Estat espanyol. Per això, aquests veïns van constituir, al març, el Sindicat d’Inquilins i van començar a pressionar l’Ajuntament de Castelló perquè els emparés davant les pràctiques d’aquesta empresa.

Les accions van donar fruits i el Ple municipal va aprovar una moció –amb el suport del PSPV, Podem i Compromís- amb mesures contra l’impacte dels fins d’inversió en el mercat d’habitatge de la ciutat, inclosa "la reprovació pública d’aquelles entitats grans tenidores propietàries (...) que estiguen ocasionant greus situacions de pressió" sobre els inquilins. Aquest text va ser enviat als quatre propietaris més grans –que controlen entre el 10 i el 15% del mercat de lloguer de la ciutat, segons càlculs de la Regidoria d’Habitatge- com el mateix Témpore Properties, però també Aliseda, Lazoda i Beta Properties Investments.

Denúncia a conselleria

Al setembre, la denúncia, signada com a Sindicat d’Inquilins arribava a la conselleria de Vivenda. César Jiménez, secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social ha explicat a Públic que l’expedient "està en estudi i s’està fent el cribratge de les situacions denunciades per identificar exactament les infraccions comeses, però els nostres recursos són limitats". Amb tot Jiménez espera que per a principis d’any poden emetre ja alguna resolució.

Raül Beltran, assessor de la regidoria d’Habitatge de Castelló ha seguit el tema molt de prop i és conscient de la dificultat de la situació: "mai s’ha actuat per part de l’administració autonòmica en termes d’assetjament immobiliari i per part de conselleria estan adaptant-se, però no té un cos d’inspecció ni l’experiència ni un procediment engreixat com per a respondre". Segons Beltran és "la part assetjadora qui ha de donar explicacions, segons la llei, però els tècnics de l’administració ho volen tenir tot lligat per por als gabinets d’advocats cars dels fons voltor".

Mentrestant, si bé la situació és menys tensa que a la primavera, des del Sindicat d’Inquilins denuncien contínues maniobres per expulsar els veïns antics. El mateix Javier Vázquez denuncia que "fa dos mesos" que han deixat de cobrar-li el lloguer i no aconsegueix mai parlar amb la propietària: "mai agafen el telèfon ni responen als correus, és tot molt desesperant".

Témpore Properties, una Socimi procedent de la Sareb

L’empresa que gestiona els blocs del Raval Universitari, Témpore Properties, és una Socimi (Societat Anònima Cotitzada d’Inversió Immobiliària) creada a partir dels actius de lloguer residencial de la Sareb i que, segons la mateixa informació corporativa, en sols un any ha aconseguit convertir-se en el tercer operador en lloguer residencial a l’Estat espanyol, amb més de 2.500 habitatges en nou autonomies. El gener del 2019 un 75% de Témpore va ser adquirida per TPG Real Estate Partners, un fons d’inversió internacional amb seu als EUA.



Els pisos de Castelló en concret van passar sota el seu control el febrer, després d’arribar a un acord amb el Banc de Santander i Cerberus Capital Management, anteriors propietaris de les finques.