El català Raül Blanco serà el nou president de Renfe en substitució d'Isaías Taboas

El català Raül Blanco serà el nou president de Renfe. Fonts del Ministeri de Transports han informat avui dilluns d'aquest relleu, que agafa qui fins al desembre va ser secretari general d'Indústria i Pime al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Les fonts de l'ACN també han indicat el canvi en la secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que ara assumirà David Lucas. Fins ara, era secretari general d'Habitatge al mateix departament encapçalat per la ministra Raquel Sánchez.

Els nomenaments de Blanco i Lucas arriben després que Isaías Taboas i Isabel Pardo de Vera hagin presentat la dimissió com a president de l'operador ferroviari i com a número dos de Transports, respectivament. El motiu ha estat l'escàndol generat per l'error de disseny de 31 trens que no passen pels túnels i que havien d'anar destinats a Cantàbria i Astúries.

Fonts del Ministeri de Transports han remarcat que Sánchez ha acceptat aquest matí les dimissions presentades per aquests responsables, a qui ha traslladat el seu "reconeixement i agraïment" per la feina feta. "El relleu permetrà posar en marxa un canvi amb el qual el Ministeri vol començar una nova etapa", han detallat.

La notícia ha transcendit poc abans de la reunió que manté la ministra de Transports, Raquel Sánchez, amb els presidents d'Astúries i Cantàbria a la seu del Ministeri aquest dilluns a la tarda. Posteriorment, Sánchez compareixerà davant dels mitjans de comunicació.

D'Indústria a Renfe

El socialista català Raül Blanco passa del Ministeri d'Indústria a Renfe dos mesos després de ser cessat en el marc de la remodelació del departament de María Reyes Maroto. Va estar a càrrec de la negociació de la reindustrialització de les plantes de Nissan a Catalunya (que encara no està tancada del tot), així com del PERTE dedicat a l'automoció.