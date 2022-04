L'expresident de la Generalitat de Catalunya i membre del Parlament Europeu, Carles Puigdemont, ha estat entrevistat aquest dimecres a La Base de Público, el podcast que condueix Pablo Iglesias, on ha parlat sobre el programa d'espionatge Pegasus, comprat per l'Estat. Puigdemont ha confirmat que tant ell com altres líders independentistes catalans han estat espiats amb aquest programa de fabricació israelià.

"Fa força temps que vam tenir la confirmació en tot el nostre entorn. Per tant, no és arran de la publicació d'aquests dies, sinó que ja fa molt de temps que la nostra vida condicionada per això", ha afirmat Puigdemont, que ha detallat com és estar sota "constant vigilància": "Has de canviar de dispositius electrònics regularment, desconfiar de tot, córrer el risc de veure la teva intimitat exposada, la de la teva dona, la de les teves filles, la dels teus amics; coses que no tenen cap transcendència penal". "Insisteixo, no només és la qüestió política: també hi ha la qüestió emocional i psicològica que angoixa els nostres familiars".

Puigdemont no ha dubtat a qualificar aquests fets de "greus". "Aquesta perversió del sistema democràtic és angoixant. Ho vaig veure al Parlament Europeu, a la Comissió a Pegasus, on es va estendre una mica el pànic: la gent demanant que els serveis tècnics del Parlament habilitessin un servei per als eurodiputats per verificar si havien estat infectats o no. Això és molt greu".

"Un Estat que han enxampat no tndrà gaires ganes de posar-se en contacte [amb nosaltres]"

L'expresident ha explicat que encara no ha rebut cap mena d'explicació per part del Govern espanyol. Tampoc l'espera: "Un Estat que han enxampat amb les mans a la massa no tindrà gaires ganes de posar-se en contacte. Ho hauria de fer perquè jo soc víctima com tantes altres persones i l'Estat hauria de protegir les víctimes i abans de res restaurar-les, i així ho demanaré la Comissió Europea, la confiança dels ciutadans en el sistema.Avui aquesta confiança està trencada.Per tant, no espero que hi hagi cap tipus d'aproximació encara que sigui per preguntar-nos què sabem nosaltres".

Tampoc no és gaire optimista respecte al futur, d'acord amb el que va passar a la Comissió de Recerca Pegasus al Parlament Europeu. "La primera intervenció va ser la del senyor Zoido, exministre de l'Interior quan molts d'aquests fets es van produir, i no només ho va negar tot, sinó que va passar a l'atac i va parlar dels jutjats i de la Justícia, aquesta retòrica amb què volen amagar el que és veritablement un crim organitzat".

"Aquesta vegada no existirà el mantell protector de la Justícia espanyola que protegirà l'Estat"

Puigdemont també ha confirmat que presentarà querelles "en diverses jurisdiccions". "Que quedi clar que aquesta vegada no existirà el mantell protector de la Justícia espanyola que protegirà l'Estat. A més de la jurisdicció espanyola, plantejarem querelles allà on s'ha acreditat la comissió d'aquest delicte: Suïssa, Bèlgica, Alemanya, França i a Luxemburg, perquè en aquest darrer país hi ha una de les empreses filials de NSO, de manera que aquesta està comprometent el propi sistema de la Unió Europea. Nosaltres emprendrem accions legals contra els responsables tant a Israel com a Luxemburg".

Preguntat per una hipotètica aliança entre demòcrates a l'àmbit de l'Estat espanyol per fer front a aquestes pràctiques, Puigdemont no s'ha mostrat gaire optimista sobre això: "En tot cas, totes les aliances d'aquest tipus que s'han acumulat en aquests 40 anys han fracassat en l'intent de democratitzar les estructures profundes de l'Estat".



Com a culminació a la xerrada amb Pablo Iglesias, Puigdemont ha tornat a insistir en la mala qualitat de la democràcia espanyola. "El que li passa a la democràcia espanyola és que té una mala salut de ferro. Això de Pegasus és una mostra de debilitat, de corrupció del sistema. No obstant, el sistema ho resisteix tot i s'han acostumat a resistir-ho tot, a no rendir comptes, a deixar passar el temps".

Com a exemple d'aquesta debilitat democràtica, Puigdemont ha exposat l'exemple del paper els mitjans de comunicació i com han silenciat l'assumpte de Pegasus: "Hi ha molts mitjans de comunicació que són portaveus de les clavegueres de l'estat, que publiquen els papers que els envien als presumptes periodistes d'investigació, i que en pagament a aquests serveis callen sobre Pegasus".

"Observant l'Espanya en els últims anys, no veig opcions que aquesta debilitat que vostè assenyala es pugui transformar en una cosa que amenaci o que pugui provocar un canvi profund. Fixeu-vos què va passar amb la monarquia espanyola, una monarquia corrupta, pròpia de països subdesenvolupats i tanmateix aquí no ha passat res, fins i tot hi ha molta gent que està clamant perquè, bé, que no ens passem tant amb el rei Joan Carles. A més mires les enquestes, i traient la variable catalana i la variable basca, hi ha una immensa majoria d'espanyols que no veuen amb cap mena de preocupació tot això. No veig la possibilitat que això pugui canviar a Espanya", conclou Puigdemont.