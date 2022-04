Aragonés diu que el 'Catalangate' "ha trencat la confiança" entre el Govern català i l'espanyol i congela la Mesa de Diàleg

El Govern de la Generalitat exigeix ​​responsabilitats al Govern espanyol i una investigació a fons de l'anomenat 'Catalangate', el cas d'espionatge dels telèfons mòbils de desenes de polítics i dirigents de la societat civil de l'independentisme català, utilitzant el sistema Pegasus. Sense això no es podrà recuperar la "confiança" entre els dos Executius que segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "s'ha trencat".

Així ho ha anunciat Aragonès en una compareixença amb tot el seu Executiu i flanquejat pel vicepresident, Jordi Puigneró. La compareixença s'ha realitzat aquest dimarts a la tarda després de la celebració del Consell Executiu ordinari dels dimarts i una reunió extraordinària posterior més reduïda per coordinar la resposta de l'Executiu al cas d'espionatge massiu. A la trobada, encapçalada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi ha participat el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el secretari general d’Acció Exterior i Govern Obert, Lluís Baulenas.

Concretament, els responsables dels departaments competents en els àmbits de seguretat, ciberseguretat, acció exterior i serveis jurídics.Aragonés ha estat explícit en la seva intervenció davant dels mitjans de comunicació al Palau de la Generalitat. "Un estat democràtic no escolta converses privades dels adversaris polítics". Ha recordat que al sistema Pegasus només hi tenen accés els estats. I ha apuntat a l'Estat espanyol en allò que ha anomenat una "operació d'estat" per espiar les institucions catalanes, inclosos diversos presidents de la Generalitat i del Parlament, a més de dirigents de la societat civil, advocats i periodistes. Un fet que ha definit com un "atac flagrant contra la democràcia i els drets fonamentals contra el qual tot demòcrata ha de rebel·lar-se". "Un estat democràtic no escolta converses privades dels adversaris polítics" ha dit. I en aquest cas "d'un moviment irrenunciablement pacífic, democràtic i europeista com és l'independentisme". Pel president de la Generalitat "la principal víctima de Pegasus és la ja feble democràcia espanyola". I ha instat el Govern espanyol a "esvair qualsevol ombra de sospita".

Credibilitat i confiança sota mínims

Aragonès considera que "la credibilitat i la confiança del Govern en el Govern espanyol s'ha tornat a alterar". A"vui la confiança en l'Estat és mínima. És difícil confiar en qui tot apunta que t'ha estat espiant". Per Aragonès, el cas "afecta a la confiança mínima necessària", per això considera que les relacions no poden tenir una situació normalitzada i a la pràctica suposa una congelació en temes com la Taula de Diàleg. "No tindria sentit" ha dit Aragonès reunir ara la Taula de Diàleg. Una congelació que també afectaria la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. Els dos Executius no han mantingut cap contacte sobre el cas d'espionatge, però Aragonès ha manifestat la voluntat de tractar el tema directament amb Pedro Sánchez.

"Correspon al Govern espanyol fer les accions necessàries donant explicacions i actuant amb transparència sobre el cas per recuperar la confiança i la normalització de les relacions", assegura Aragonès que ha exigit una investigació interna amb la màxima celeritat sobre el cas. Una investigació que el vicepresident Puigneró també ha exigit que sigui "internacional i independent". Així com "facilitar el treball de la comissió d'investigació que s'impulsarà al Congrés". El Govern creu que l'Executiu de Pedro Sánchez ha de "depurar responsabilitats polítiques i jurídiques de tots els responsables de l'espionatge". "Fins a aquest punt no es podrà recuperar la normalitat política", ha dit.

Allunyats de la resolució del conflicte

Sobre la Mesa de Diàleg, el president de la Generalitat considera que el 'Catalangate' "ens allunya molt de la resolució del conflicte. Cal que el Govern espanyol es mogui. Només ho resoldrem amb més i millor democràcia. El Govern espanyol ha d'esvair tots els dubtes" ha assegurat. "Catalunya mai no es conformarà a formar part d'un Estat que t'espia per ser independentista" ha dit Aragonès, que ha expressat també el seu ferm compromís "amb una República catalana de drets i llibertats".

Finalment, el Govern ha anunciat actuacions dels Mossos per investigar el cas juntament amb l'agència de ciberseguretat de la Generalitat. A més de posar els serveis jurídics de la Generalitat al servei de tots els afectats. Aragonès també interposarà una querella a títol personal com a afectat per l'espionatge.