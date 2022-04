Continua l'allau de reaccions per l'anomenat Catalangate, l'espionatge massiu contra una seixantena de polítics, advocats i activistes independentistes que s'hauria portat a terme a través del programa Pegasus. El Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC) i el Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) han demanat explicacions públiques al Govern espanyol per aquest escàndol, que té entre les víctimes lletrats com Andreu Van den Eynde -que va portar les defenses d'Oriol Junqueras i Raül Romeva en el judici del Procés- i Gonzalo Boye, el defensor de Carles Puigdemont.

En un comunicat conjunt, les dues organitzacions han assegurat que aquesta pràctica "pot representar una greu invasió de drets fonamentals i una intolerable afectació al dret de defensa i al deure de secret professional dels advocats". "Aquesta pràctica atempta contra els drets fonamentals de l'Estat de dret i perjudica i lesiona la convivència pacífica de la societat", denuncia el text conjunt.

Segons ha revelat una investigació periodística de The New Yorker, més de 60 persones vinculades a l'independentisme català van ser víctimes de ciberespionatge pel sistema Pegasus, propietat de l'empresa israeliana NSO. Tot i que la Moncloa ha negat qualsevol vincle amb l'operació, en principi NSO només ven aquest software a governs estatals o cossos de seguretat per combatre el crim i el terrorisme. De fet, la investigació del The New Yorker assenyala l'executiu espanyol.



Entre d'altres, el sistema va servir per espiar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també els expresidents Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas, entre altres representants públics i dirigents de partits independentistes.

Crítiques d'En Comú Podem

A banda de les formacions independentistes, aquest dimarts també han criticat l'espionatge dirigents dels comuns. El portaveu de la formació al Congrés, Jaume Asens, ha comentat que "l'espionatge il·legal i massiu a l'independentisme català és una vulneració greu de drets incompatible amb una democràcia" i ha afegit que les explicacions donades fins ara pels ministeris de l'Interior i Defensa -aquest darrer, responsable del CNI, al que algunes fonts apunten com a responsable darrer de l'operació- "no són suficients". "Cal obrir ja una investigació i depurar responsabilitats", ha conclòs Asens. En Comú Podem forma part del Govern espanyol, que presideix Pedro Sánchez.

L'expresident de la Generalitat Artur Mas creu que el "tema central" del Catalangate no està a l'actual govern de Pedro Sánchez sinó que "probablement ve de bastant abans". "Crec que no és un tema només de Pedro Sánchez", ha afegit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.



Mas ha recordat que el programa Pegasus, dissenyat per la israeliana NSO, es pot comprar a través d'aparells de l'Estat com serveis d'intel·ligència i, per tant, no té perquè fer-se directament des del Govern estatal. L'expresident no s'ha mostrat sorprès però sí "indignat i escandalitzat" per l'espionatge a 65 polítics i membres de la societat civil catalana. I ha afegit que en un estat de dret el normal seria que els poders judicials ho investiguessin.