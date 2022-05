Catalunya en Comú i Podem acorden presentar-se junts a les municipals de l'any vinent

Amb la intenció d'evitar una dispersió del vot que va produir-se en alguns nuclis el 2019, Catalunya en Comú i Podem han acordat presentar-se conjuntament a les eleccions municipals de l'any vinent. Ho faran sota les sigles d'En Comú Podem, la marca que ja utilitzen als comicis al Parlament i al Congrés. Així ho han anunciat aquest dilluns en una roda de premsa, en què han participat la coordinadora nacional de Catalunya en Comú i exalcaldessa de Castelldefels, Candela López; la coordinadora de Podem, Conchi Abellán; el portaveu dels comuns, Joan Mena, i el portaveu de Podem, Lucas Ferro.

Han concretat que a ciutats com Barcelona, no es presentaran com a ECP, sinó que respectaran el nom de Barcelona en Comú, ja que la capital catalana té "candidatura pròpia", segons ha concretat Ferro, i el mateix passarà a altres localitats on normalment es presenten amb un altre nom que ja tingui entitat pròpia.

L'objectiu d'aquest acord és que els dos espais no competeixin electoralment, i preveuen superar els 200 municipis on ja es van presentar conjuntament el 2019, i evitar presentar dues candidatures en una mateixa localitat sent "organitzacions germanes", ha explicat Mena.

El 2019, Catalunya en Comú i Podem es van presentar per separat en uns 50 municipis -entre els quals, Sabadell i Terrassa- per la qual cosa busquen "enfortir els vincles" i arribar més lluny electoralment, ja que ambdues formacions coincideixen en l'anàlisi de la situació política i social i en aquesta necessitat de sumar forces, ha subratllat Mena.

"Tots els activistes municipals tindran una plataforma política municipal", ha defensat Ferro, que ha subratllat que aquest acord té voluntat de permanència a cada municipi i institució catalana. Ferro creu que el pacte permetrà plantar cara al "model caduc de la sociovergència" al món municipalista.