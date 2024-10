Catalunya diagnostica 5.337 casos de càncer de mama el 2023, el 29% del total de tumors detectats en dones

A Catalunya es van diagnosticar 5.337 casos de càncer de mama durant el 2023, que representen el 28,7% dels tumors detectats en dones l'any passat. La taxa bruta d'incidència és de 131,9 casos per cada 100.000 habitants. Són dades que el Departament de Salut ha facilitat aquest dissabte coincidint amb el Dia mundial contra el càncer de mama, el 19 d'octubre, que té per objectiu conscienciar de la importància del diagnòstic precoç.

Per demarcació, 3.952 casos es van diagnosticar a Barcelona; 566 a Tarragona; 526 a Girona i 293 a Lleida el 2023. La supervivència de les pacients frega el 90% als 5 anys després del diagnòstic. L'any passat 1.067 dones van morir a Catalunya per càncer de mama, un 15,6% de totes les morts per càncer en les dones.

El 2022 s'havien diagnosticat 5.497 casos de càncer de mama, una xifra superior que els casos detectats el 2023, 5.337. En un context en què la incidència del càncer augmenta, el Departament de Salut ho interpreta com un efecte encara de la pandèmia de la Covid-19.

Preguntats per aquesta qüestió, el Departament apunta que la recuperació d'activitat de cribratge durant el 2021 i el 2022 pot explicar aquesta pujada en els diagnòstics de fa dos anys i que després es normalitza el 2023. La Covid va obligar a aturar els programes de detecció precoç i altres serveis assistencials durant el temps en què el coronavirus va colpejar més durament el 2020. L'impacte va continuar, tot i que de forma menor, durant el 2021 amb les onades successives del virus.

La supervivència de les pacients amb càncer de mama als cinc anys després del diagnòstic és del 89,3%. La taxa bruta de mortalitat del càncer de mama és de 26,4 per 100.000 dones o una taxa ajustada per edat (a la població europea) de 23,7 per 100.000.

Un 65% de les dones convidades al cribratge hi participen

El Departament de Salut recorda que la detecció precoç del càncer de mama és clau per detectar-lo en les etapes inicials, quan encara no es pot notar ni produeix molèsties i quan la possibilitat de curació és més alta. A Catalunya, el Programa de detecció precoç d'aquesta malaltia convida les dones d'entre 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada dos anys. L'any passat es van enviar invitacions a 510.000 dones i hi van participar 330.000, un 65%. Anualment, el programa detecta 1.500 casos de càncer.