Catalunya no acollirà la Ryder Cup després del "no" del Govern a fer un nou camp de golf a Caldes de Malavella

Catalunya no acollirà la Ryder Cup de Golf del 2031. La competició, que enfronta els millors jugadors europeus i nord-americans, no se celebrarà a Caldes de Malavella (la Selva), després que el Govern hagi tombat el projecte per aixecar un tercer camp de golf de 18 forats al municipi, en un pla urbanístic que també contemplava la construcció d'un hotel i d'apartaments i que la Generalitat veu "especulatiu".



En total, suposava ampliar les instal·lacions en 150 hectàrees. Els darrers mesos sectors econòmics i empresarials de les comarques gironines i del conjunt de Catalunya s'havien pronunciat a favor d'un gran esdeveniment que, en canvi, generava rebuig en sectors socials i entitats ecologistes. El Govern espanyol, en canvi, hi havia donat suport.

Segons ha avançat El Periódico, la Generalitat ha comunicat aquest dimarts als representants del complex Camiral Golf & Wellness (PGA Catalunya) i de la Federació Espanyola de Golf que no avalarà el seu pla urbanístic, el que ha portat els promotors de l'esdeveniment a descartar Catalunya com a seu de la Ryder Cup 2031. La reunió ha estat amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

Catalunya ja compta amb 92 camps de golf i el Govern no veu pertinent construir-ne un altre en plena sequera

Entre d'altres qüestions, la Generalitat al·lega que el país ja compta amb prou camps de golf -92 en tota Catalunya-, de manera que no caldria aixecar-ne un altre per acollir l'esdeveniment, i que veu la competició com una "excusa" per tirar endavant un projecte urbanístic que veu "especulatiu". El projecte d'ampliació de les instal·lacions a Caldes afectava terrenys d'alt valor agrari i paisatgístic.

Fonts del Departament de Presidència citades per El Periódico han subratllat que "no construirem un nou camp a Catalunya. N'hi ha molts, no és el nostre model i estem en plena sequera", per afegir que després de les converses amb els promotors consideren que darrere "hi ha més un projecte urbanístic especulatiu i de construcció que no una competició esportiva". En aquest sentit, l'executiu defensa que esdeveniments d'aquest tipus s'han de celebrar en infraestructures ja existents.

L'informe tècnic de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura rebutjava el projecte amb els arguments que "no respecta els valors intrínsecs naturals i agraris i tampoc els paisatgístics i identitaris del lloc", a banda que el veu incompatible amb els "principis de desenvolupament urbanístic sostenible".

Esdeveniments sense impacte negatiu al medi

Tot i que els impulsors de la competició hagin decidit tancar la porta a la candidatura per al 2031 a Caldes de Malavella, la Generalitat subratlla que està "a favor" que el torneig es faci a Catalunya; això sí, sempre i quan això no impliqui construir cap nou camp de golf i es pugui celebrar en algun dels que ja existeixen al país (actualment, a Catalunya n'hi ha 92).

El Govern recorda que Catalunya és "un país esportiu". Recorda que l'any passat, sense anar més lluny, s'hi van celebrar 130 proves internacionals i que el 2024 Catalunya acollirà la Copa Amèrica, "una de les competicions més importants del món".



"Apostem per models d'esdeveniments esportius que tinguin un impacte positiu i que deixin un llegat que perduri en el temps", afirmen fonts de Presidència. "En concret, esdeveniments que repercuteixin en la promoció i la pràctica esportiva, que tinguin un impacte econòmic positiu, un impacte social ampli i necessari, i sobretot que no tinguin un impacte negatiu en el medi ambient", conclouen.