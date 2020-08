"Catalunya no reconeix ni vol tenir rei", declara el Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució en la qual s'afirma que Catalunya és republicana i que "per tant, no reconeix ni vol tenir cap rei".

En aquest text, aprovat després del debat parlamentari convocat a instàncies del president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha denunciat la connivència dels poders de l'Estat en la "fugida consentida" de Joan Carles de Borbó i s'ha asenyalat que "l'únic camí per superar el règim monàrquic és constituir efectivament la República catalana com un Estat de dret, democràtic i social". El document, presentat conjuntamednt per les formacions independentistes, s'ha aprovat amb els vots a favor de Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) i la Candidatura d'Unitat Popular-Crida Constituent (CUP), i amb i els vots contraris de Ciutadans (Cs), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Catalunya en Comú Podem (CatECP) i Partit Popular (PPC).



La resolució també constata el "fracàs" i la "crisi definitiva" del pacte constitucional del 78 que, "pel seu caràcter irreformable", "blinda la continuïtat d'una monarquia delinqüent, un sistema autonòmic fallit i una democràcia intervinguda pel poder judicial".

El text també carrega contra la família Borbó i la qualifica de "calamitat històrica per Catalunya" i recorda que el rei emèrit va acceptar la successió de Franco "jurant fidelitat als principis del seu règim. Per això, remarca que la monarquia espanyola és "la continuació del règim anterior" i "inseparable de la persona de Joan Carles I".



La cambra catalana, a més, ha denunciat la "connivència" dels poders executiu, legislatiu i judicial" espanyols per "sostreure la monarquia de qualsevol fiscalització i control democràtic". Un extrem que "arriba al seu moment culminant amb la fugida consentida del rei per evadir l'acció de la justícia".

El document també remarca que el règim del 78 es caracteritza per un "sistema autonòmic fallit, una democràcia intervinguda pel poder judicial, unes polítiques socials que són anul·lades quan les aprova el Parlament i una legislació que castiga l'exercici de drets fonamentals".



I la resolució també assenyala que, d'acord amb la voluntat expressada "pel poble de Catalunya i el Parlament l'1 d'octubre, el 10 d'octubre i el 27 d'octubre del 2017", "l'únic camí per superar aquest règim monàrquic és constituir efectivament la República catalana". Per això, insten a exhortar la societat civil i les institucions del país a "continuar el camí i avançar decididament cap a l'objectiu de la independència".



"Abolició de la monarquia", reprovació del TC

El Parlament també ha aprovat una resolució presentada per JxCat en la qual s'aposta explícitament per la "abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia" i reprova als magistrats del Tribunal Constitucional per haver consagrat "un marc d'impunitat absoluta per a la corrupció de la monarquia".



Reclama la "retirada dels privilegis antidemocràtics" de Joan Carles de Borbó "inclòs el seu aforamiento davant el Tribunal Suprem" i urgeix a impulsar una proposició de llei orgànica davant les Corts que estableixi que li sigui retirat el títol de rei i que obligui els membres de la família reial a fer una "declaració periòdica completa d'activitats, béns i interessos econòmics".

A més, insta el Govern a "no col·laborar ni participar en cap acte en el qual participin membres de la monarquia espanyola".



També ha estat aprovada una resolució de la CUP, amb el suport de JxCat i ERC, en la qual

Advertències dels lletrats de la cambra

Abans de les votacions, Cs, PSC i PPC han demanat que es reconsiderés l'admissió a tràmit de diversos punts de les propostes de resolució independentistes, per considerar que donen efectivitat jurídica a iniciatives prèviament anul·lades pel Tribunal Constitucional (TC), però la Mesa del Parlament ha rebutjat aquesta petició.



Els lletrats de la cambra catalana han fet constar, a porta tancada, que aquells punts que puguin xocar amb anteriors advertiments del TC no seran publicats en el Butlletí Oficial del Parlament, la qual cosa ha suscitat les queixes en el ple del president del grup de JxCat, Albert Batet.



"Si no es publiquen les coses que s'aproven en el Parlament, és un fet gravíssim", ha denunciat Batet, que ha reclamat "obrir l'expedient oportú" als funcionaris que es neguin a publicar els punts més polèmics de les resolucions independentistes.