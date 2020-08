Torra: "On són els republicans espanyols?"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat que davant la marxa de del rei Joan Carles I "només hi ha dues sortides: l'abdicació de Felip VI i un referèndum sobre la monarquia". Ho ha fet durant el ple monogràfic que se celebra aquest divendres per debatre sobre la fugida de l'emèrit, que s'ha retardat pràcticament dues hores degut al desacord de Ciutadans sobre la seva convocatòria. Finalment, la Mesa del Parlament l'ha aprovat i ha començat al voltant de la una del migdia amb la intervenció de Torra. "Cap institució democràtica no hauria de mirar cap a una altra banda, no hi ha cap interès superior que ho justifiqui", ha afirmat el president en relació a la marxa de Joan Carles I, i s'ha preguntat "on són els republicans espanyols" davant de l'escandòl.

"La família del rei no te dimensió privada", ha afirmat Torra

Torra ha criticat que PSOE i Unides Podem hagin "facilitat" i "emparat" la marxa, en les seves paraules, i ha recordat que la responsabilitat de les accions d'un govern recau sobre el conjunt dels seus membres: "Lúnica resposta possible per part dels membres del Govern [espanyol] en desacord és que dimiteixin", ha reblat, en referència a les veus crítiques, entre les quals les del vicepresident Pablo Iglesias.



El president ha posat èmfasi en què el cas de la marxa de l'emèrit afecta el conjunt de la institució monàrquica, i ha rebutjat l'argument utilitzat pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afirmar que "es jutja les persones, no les institucions". "La família del rei no te dimensió privada", ha sentenciat. Per tot plegat, vol "que tothom s'expliqui i que el poble decideixi", com podrà fer la ciutadania de Catalunya en les properes eleccions al Parlament, ha afegit. "Es tracta d'una família que ha traït la confiança de la ciutadania, i ni el Govern ni la justícia espanyola ho haurien d'haver permès".

"La independència és més urgent que abans, ja no ens calen més raons"

Torra ha subratllat que quatre dies després que es fes pública la marxa del rei encara se'n desconeix el parador, així com qui està sufragant les despeses, un fet que ha qualificat d'"espectacle esperpèntic". El president ha posat en valor que els independentistes catalans seran "al costat dels republicans espanyols", però s'ha desmarcat de lluitar per una república espanyola. "El nostre projecte és una república catalana independent", ha reafirmat. "No tenim cap inconvenient en estendre la mà als republicans espanyols, però sempre des del respecte mutu. La independència és més urgent que abans, ja no ens calen més raons", ha sentenciat.



Torra ha recordat que en les últimes setmanes la "repressió contra l'independentisme s'ha agreujat" amb la suspensió del tercer grau dels presos polítics. Tot i això, ha celebrat la decisió de la justícia belga de rebutjar l'extradició de l'exconseller Lluís Puig emparant-se en l'argument que el Suprem no és competent per demanar-la. "Es demostra que l'única manera de trobar justícia és a Europa", ha dit Torra. "Demanem la nul·litat del judici-farsa, l'alliberament immediat dels presos i el retorn dels exiliats, i l'amnistia per tots els perseguits", ha afegit.

Cs critica un ple que "defuig" la situació sanitària

Ciutadans ha carregat durament contra Torra per la convocatòria d'aquest ple enlloc d'un centrat en la crisi de la Covid-19 el mateix dia que s'acaben els "deu dies clau de l'estiu" per controlar la pandèmia, i ha rebaixat la importància de l'escàndol de la Casa Reial. El portaveu de la formació, Carlos Carrizosa, ha apuntat que el president prefereix "seguir atacant l'Estat de Dret i la nació" i li ha retret que en el cas de la monarquia assenyali el conjunt de la institució, mentre que amb els casos de corrupció a Catalunya no ho fa. Així mateix, Carrizosa ha demanat al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que "no tinguin tants complexos en defensar la monarquia i la constitució".

Albiach respon a Torra preguntant-li si prefereix que caigui la monarquia o el Govern de coalició

Al seu torn, el president del grup PSC-Units per Avançar, Miquel Iceta, ha reclamat a Torra que convoqui eleccions quan es compleixen sis mesos que anunciés que donava la legislatura per acabada, després de la pausa per l'emergència sanitària. Iceta ha remarcat que el PSC no s'ha unit a Cs en la demanda que no se celebrés el ple, però ha qualificat de "díficil" que en la situació actual es prioritzin "debats sobre temes en els quals no podem incidir".



Iceta ha suggerit que Torra vol "defugir les crítiques" per la "mala gestió" de la pandèmia. Així mateix, ha remarcat que els "problemes de la monarquia es poden abordar amb reformes legals" i que, abans d'abordar "grans canvis", cal plantejar "coses més urgents i necessàries", tot i que no ha tancat la porta a fer-ho més endavant "si hi ha majories", en referència al model de l'Estat.



Per la seva banda, la presidenta del grup Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha respost a les declaracions de Torra manifestant que "qualsevol excusa és bona per fer caure el Govern central". Albiach ha afirmat que es consideren "més útils" a l'Executiu, on treballen "des dels valors republicans", aprovant mesures per la ciutadania com els ERTO, l'Ingrés Mínim Vital o l'escut social, ha dit. La portaveu ha carregat contra Cs per defensar la monarquia, i també contra la mateixa institució, i ha acusat Felip VI d'"encobrir" les accions del seu pare. "No és només una crisi institucional, sinó moral", ha afegit.



Per Albiach, la institució està "fora de la realitat" per haver fet una maniobra semblant en un dels moments més crítics de les últimes dècades. "Es tracta d'una institució indissolublement lligada a la corrupció", ha remarcat, i ha apuntat els seus "còmplices", entre els quals el Govern espanyol i els mitjans de comunicació. Per últim, Albiach s'ha dirigit a Torra, a qui ha reclamat que "a més de parlar de república, la practiqui" amb polítiques per la ciutadania, i li ha etzibat que no sap si vol fer caure la monarquia o el Govern de coalició.



Després d'aquesta intervenció, el ple s'ha suspès fins la tarda.