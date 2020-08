Els partits independentistes demanen que Sánchez comparegui al Congrés per explicar la "fugida" de Joan Carles I

Els partits independentistes catalans, juntament amb EH Bildu i el BNG, han registrat una petició de compareixença al Congrés del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè expliqui quin ha estat el paper que ha tingut l'executiu en la "fugida" de Joan Carles I. També sol·liciten que comparegui la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, pels mateixos motius. Els cinc partits volen que expliquin "la informació de què disposava el Govern, quin ha estat el suport d'aquest a l'operació de fugida del rei emèrit i el que això representa respecte a la solidesa de les institucions democràtiques de l'Estat".

Per això, demanen a la presidència de la cambra baixa que convoqui la Diputació Permanent del Congrés perquè acordi celebrar una sessió extraordinària del ple en la qual compareguin Sánchez i Calvo. A la sol·licitud, els cinc grups remarquen el seu "compromís amb els valors republicans" i una "clara aposta per l'abolició" de la monarquia, institució que veuen "caducada i antidemocràtica".



D'altra banda, el president d'Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha afirmat que el seu grup parlamentari demanarà la compareixença de Felip VI al Congrés perquè doni explicacions i detalls de la "fugida" del seu pare. "La gent està esperant que Felip VI, com a cap d'Estat i membre preeminent de la Família Reial, informi d'on està el seu pare, les seves condicions de vida així com les raons de la seva sortida del país", ha dit aquest dijous al matí en una entrevista a RNE. Segons Asens, el comunicat de la Casa Reial sobre els fets és "una presa de pel" i va sonar "molt poc transparent". "Els fets són molt greus" i és "lògic" que comparegui a les Corts , ha remarcat.

Asens ha opinat que la vicepresidenta Calvo també hauria de donar explicacions sobre aquesta operació. Preguntat per la carta que ha enviat Sánchez a la militància socialista, Asens ha replicat que "ser lleial a la Constitució és no impedir comissions d'investigació, demanar transparència i retiment de comptes". "Aquests valors que estan a la Constitució", ha dit. El president del grup parlamentari ha afirmat que està d'acord quan diu que fan falta "institucions robustes" però ha defensat que en aquests moments "això passa per demostrar que ningú està per sobre de la llei". "Per això ha de ser possible sotmetre a aquest control al cap de l'Estat", ha afirmat.