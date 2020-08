La justícia belga rebutja l'extradició de Lluís Puig

La justícia belga ha rebutjat la tercera euroordre contra l'exconseller Lluís Puig i n'ha denegat l'extradició. Des de Brussel·les, on porta exiliat des de novembre de 2017, l'exconseller ha rebut amb "tranquil·litat i alegria" la notícia i ha subratllat que és la primera sentència que estableix que el Tribunal Suprem no té competències per demanar l'extradició en base a la jurisdicció europea. "Això significa que no era competent per iniciar el judici de l'1-O i condemnar-los [als presos polítics] a 100 anys de presó. Demanem fermament que s'anul·li aquesta causa, que no hagués hagut de començar", ha afirmat en una compareixença.

Puig, sobre el judici de l'1-O: "Demanem fermament que s'anul·li aquesta causa, que no hagués hagut de començar"

Puig ha manifestat que amb aquesta resolució "es referma" la decisió dels tribunals alemanys el 2018, que van establir que no hi havia hagut rebel·lió ni sedició durant l'organització del referèndum. L'exconseller ha demanat al Govern espanyol que "invalidi la causa" i faci una amnistia als presos polítics. Puig ha qualificat el judici de "vergonya", i la sentència, de "salvatjada".



Puig ha recordat que porten pràcticament tres anys a l'exili, però que mai han estat "fugats". "Mai hem estat fugats, cal dir-ho perquè ara sí que hi ha gent que es fuga", ha dit, en relació a la situació de l'emèrit, en parador desconegut. "No ens hem amagat mai, sempre hem respost davant de la justícia", ha dit. A més de demanar l'amnistia pels presos polítics, Puig ha demanat també que es posi fi a la persecució de "centenars i centenars" d'independentistes de base.



L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reaccionat a la notícia amb una piulada on ha recordat que ja havien denunciat en reiterades ocasions -també al comitè de Drets Humans de l'ONU- que el Suprem no era l'òrgan competent. "Al Regne d'Espanya no es respecten drets fonamentals", ha conclòs.