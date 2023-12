TMB rep més de 105 milions dels fons europeus per renovar la flota de bus i metro

Les empreses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha aconseguit més de 105 milions dels fons europeus Next Generation. L'import s'ha de destinar al finançament de material mòbil i projectes vinculats a la sostenibilitat per renovar la flota de bus, així com en els nous trens de metro i altres projectes que permetran una xarxa de transport més sostenible. Es tracta d'una de les organitzacions que més fons ha captat a tot l'Estat, segons les estimacions del Govern espanyol.

En una nota de premsa, l'Ajuntament de Barcelona detalla que més de la meitat dels fons, 61,73 milions, serveixen majoritàriament per renovar la flota de bus adquirint vehicles de zero emissions. Pel que fa al metro, 40,37 milions més s'han destinat majoritàriament a finançar alguns dels nous trens adquirits de les sèries 7000 i 8000 per a les línies 3 i 1. Els nous combois són més lleugers, tenen menys consum energètic, més fiabilitat tècnica, facilitat de manteniment i filtració d'aire.

TMB també va captar 3,5 milions de l'ajut MOVES Singulares II que es destinen a projectes de mobilitat eficient i sostenible. En aquest cas, s'han destinat a diferents projectes vinculats a l'ús sostenible de l'electricitat com ara el projecte metrocharge, que permet recuperar l'energia no aprofitada i que es dissipa en forma de calor en els processos de frenat del metro.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat que els fons permeten "descarbonitzar la flota de bus i posar en marxa nous projectes per, entre altres, aprofitar millor l'energia que consum el metro de Barcelona". La responsable municipal ha reivindicat que "així millorem l'eficiència de les xarxes de metro i bus, alhora que les fem encara més sostenibles".

Reducció d'emissions

Amb la incorporació de nous vehicles de zero emissions, TMB preveu arribar durant el 2024 a tenir un 25% de la flota de bus amb vehicles de zero emissions. La nova flota ja comptarà l'any vinent amb 232 autobusos elèctrics i 44 autobusos d'hidrogen, reduint anualment 4.785 tones d'emissions de diòxid de carboni (CO2) i 22 tones d'òxid de nitrogen (NOx).