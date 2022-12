Quant costarà viatjar amb transport públic el 2023? 

Les tarifes del transport públic metropolità queden definitivament congelades de cara al 2023. A la decisió de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) -la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)- de no apujar els preus i conservar el descompte del 20% en tots els títols, s'hi suma l'anunci del Govern espanyol de mantenir la bonificació del 30% en els bitllets i abonaments d'autobusos, metro, tramvia, FGC i Renfe, almenys durant la primera meitat de l'any. Això permetrà el cost sigui el mateix que en els últims mesos.

D'aquesta manera, els títols adquirits aquest any, que estava previst que caduquessin el 15 de gener, seran vàlids fins al desembre del 2023. Amb aquests descomptes, la T-casual (10 viatges) valdrà 7,95 euros per una zona; 15,70 euros per dues zones; 21,35 euros per tres zones; 27,45 euros per quatre zones; 31,55 euros per cinc zones; i 33,55 euros per sis zones.

En el cas de la T-usual (viatges il·limitats durant 30 dies), costarà 20 euros per una zona; 26,95 euros per dues zones; 37,80 euros per tres zones; 46,30 euros per quatre zones; 53,10 euros per cinc zones; i 56,90 euros per sis zones.

Pel que fa a la T-jove (viatges il·limitats durant tres mesos per als menors de 25 anys) tindrà un cost de 40 euros per una zona; 52,60 euros per dues zones; 73,80 euros per tres zones; 90,40 euros per quatre zones; 103,70 euros per cinc zones; i 111,15 euros per sis zones. El preu del bitllet senzill de metro el 2023 també es manté congelat i variarà en funció de la zona.



Rodalies i Renfe gratis

Pel que fa a Rodalies, el govern espanyol ja va confirmar a començament d'octubre que tots els títols multiviatge de Renfe també seran gratis durant el 2023.