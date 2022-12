PSOE i Unides Podemos arriben a un acord per a les noves mesures anticrisi, que inclouen congelació de lloguers

Els partits que formen el Govern estatal de coalició han arribat a un acord per aprovar aquest dimarts el nou paquet de mesures anticrisi. El PSOE i Unidas Podemos feia setmanes que negociaven de manera intensa el tercer decret de pes que es posa en marxa per fer front principalment a l'augment de la inflació provocada per la guerra a Ucraïna. Així ho han confirmat fonts governamentals a Público.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha estat l'encarregat de tancar els serrells pendents en una trobada mantinguda dimarts al matí. La reunió també ha servit perquè tots dos facin balanç anual i preparin el que ve per davant a la legislatura.

El que es coneix del pla fins ara són mesures que es prorrogaran més enllà del 31 de desembre, data en què caduquen. D'aquesta manera continuarà la reducció de l'IVA a la llum i el gas. També els transports ferroviaris mantindran reduïts els preus en la línia amb el que ha passat des del darrer decret.

Altres mesures que seguiran són el límit del 2% per a l'actualització del lloguer i la pujada del 15% de les pensions no contributives. Això darrer va quedar reflectit en un acord del Govern amb EH Bildu en el marc dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Canviarà, això sí, el descompte per a carburants del 20% al litre. L'ajuda era universal i a partir de l'1 de gener només estarà regulada per a sectors professionals. Pel que fa als preus de l'alimentació, s'inclourà un xec per a famílies vulnerables i amb tota probabilitat la rebaixa de l'IVA a alguns aliments.

Pel que fa al preu general dels lloguers, tots dos partits han pactat, a l'espera de més detalls, congelar els preus dels nous contractes durant sis mesos. És a dir, quan a un usuari se li renova el contracte, un propietari no podrà apujar el preu almenys durant els propers sis mesos. Des d'Unidas Podemos han pressionat el PSOE els últims dies amb aquest assumpte i ha estat el principal cavall de batalla de les negociacions. La formació demanava una congelació de lloguers i hipoteques.