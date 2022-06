Sánchez anuncia una rebaixa de l'IVA de la llum del 10% al 5%

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat una rebaixa de l'IVA de la llum del 10% al 5%, una mesura que estarà inclosa al nou decret anticrisi que l'Executiu aprovarà dissabte en un Consell de Ministres Extraordinari.

El líder del Govern de coalició ha realitzat aquest anunci al Congrés, en el marc de la sessió de control a l'Executiu d'aquest dimecres, la primera després de les eleccions andaluses de diumenge passat, que van donar la victòria per majoria absoluta a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).

Així, en el torn de resposta al portaveu d'ERC a la Cambra Baixa, Gabriel Rufián, Sánchez ha avançat aquesta nova proposta (fa un any ja va rebaixar l'IVA de l'electricitat del 21 al 10%) per intentar esmorteir la pujada del preu de la llum que, juntament amb la gasolina, ha disparat la inflació fins a un 8,7% al maig -del 8,2% a Catalunya-.

Precisament, Rufián li havia demanat que actués davant l'alça dels preus, ja que pot "arrasar" el Govern estatal. Així, Sánchez ha tornat a atribuir aquesta pujada a la guerra a Ucraïna, recordant a més que l'Executiu ja ha pres mesures per ajudar famílies i empreses i ha garantit que les seguiran prenent posant com a exemple la nova baixada de l'IVA de la llum que ha anunciat per a aquest dissabte.