El Govern espanyol aprova el límit del preu del gas per baixar la factura de la llum el proper any

El Govern espanyol ha aprovat aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari el pla ibèric de l'energia per fixar un topall al preu del gas i esmorteir la crisi econòmica que pateixen les llars i les empreses. Després de les intenses negociacions amb Brussel·les, Espanya ha aconseguit segellar, juntament amb Portugal, un pla que limita a 48 euros el MWh la cotització del combustible gasista als mercats. Tot i això, el topall arrancarà en aquests primers mesos en els 40 euros MW/h. Aquesta regulació s'estendrà durant un any, almenys fins al final del proper hivern.

Es calcula una baixada del 30% en les factures

Aquest pla afecta el gas que s'utilitza per generar energia elèctrica a les centrals de cicle combinat i no el gas convencional que escalfa les calderes, que ja va ser limitat pel Govern el 2021. D'aquesta manera, aquestes plantes produiran amb un límit proper als 50 euros per megawatt, mentre que actualment ho estaven fent a més de 70 euros de mitjana.

Així es garantirà que el mercat majorista de la llum passi de cotitzar per sobre dels 200 euros actuals a una mitjana de 130 euros MWh, beneficiant directament aquells consumidors que posseeixen una tarifa regulada PVPC, uns 11 milions de consumidors. Els càlculs del Govern espanyol parlen d'una baixada del 30% en les factures de les llars i empreses.



La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha confirmat després del Consell de Ministres que aquest límit del preu del gas no anirà a càrrec de la ciutadania ni de l'Estat, sinó que es pagarà amb una retallada dels anomenats beneficis caiguts del cel de les grans elèctriques que operen a l'Estat.



"Per primera vegada, no pagaran els mateixos. En un altre temps, una situació com aquesta s'hauria saldat amb una aportació més gran en els Pressupostos Generals de l'Estat", ha dit, en referència a la manera com va intentar esquivar la crisi financera del 2008. "Per primera vegada, en aquest compromís del Govern a la protecció dels consumidors domèstics i industrials, es reduiran els beneficis extraordinaris de les elèctriques perquè ens beneficiï a tots".

La reforma conjuntural del mercat elèctric començarà a aplicar-se l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que es preveu aquest mateix dissabte. Tot i això, Ribera ha informat que algunes disposicions i assumptes tècnics hauran de ser aprovats de forma definitiva per la Comissió Europea, cosa que podria passar "en els pròxims dies o setmanes".



La mesura consolida l'excepcionalitat energètica de la península ibèrica, un territori gairebé sense connexions amb Europa i amb una alta quota de renovables. Portugal i Espanya van reclamar a Brussel·les aprovar aquest pla temporal perquè considera que estaven sent perjudicats pels preus del gas, a l'alça per la guerra a Ucraïna, malgrat tenir una baixa dependència de Rússia. Els problemes en les converses no han vingut tant pel límit de preu sinó per l'interès de la Comissió d'avançar cap a un mercat energètic únic al vell continent.