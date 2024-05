El PSOE descarta medidas concretas tras los cinco días de reflexión de Sánchez hasta que pasen las elecciones europeas

Hace ya una semana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, terminó su periodo de reflexión de cinco días. Decidió continuar en el cargo, "con más fuerza". Lo hace, además, con un objetivo: encabezar un proceso de "regeneración democrática" para poder defenderse con más garantías de ataques como los que la derecha y ultraderecha han realizado contra su esposa, Begoña Gómez. Pero, de momento, no se han concretado medidas para ello. Y en el horizonte más cercano tampoco parece que vaya a haber novedades relevantes.

Ya desde el pasado lunes, horas después de la comparecencia de Sánchez en Moncloa, fuentes gubernamentales, transmitían la idea de que no se iba a presentar una batería de medidas de inmediato. Que lo importante, en primer lugar, era que se abriera un debate en primer plano sobre lo que estaba sucediendo en este país especialmente en relación con el uso de los bulos y la desinformación en el debate político. Y que había que ir paso a paso.

Fuentes socialistas destacan que no prevén que se aterricen sobre el papel medidas concretas hasta al menos después del ciclo electoral actual. Es decir, después de las elecciones europeas del 9 de junio. Antes, este fin de semana se celebran comicios en Catalunya donde las perspectivas del PSC que lidera Salvador Illa son muy buenas. En todo caso, Sánchez es un líder impredecible y las previsiones para presentar esas medidas pueden variar en función de los escenarios. Pero al menos, esa es la idea inicial.

Sánchez no dado demasiadas pistas sobre sus planes. Nada más tomar la decisión concedió dos entrevistas, a TVE y la Cadena SER. En ellas sí deslizó que se debería efectuar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el PP no lo desbloqueaba más de cinco años después. La fórmula sigue siendo una incógnita. Rebajar las mayorías parlamentarias, algo que pide Sumar y antes Unidas Podemos, siempre había sido rechazado por el PSOE. Especialmente por las críticas que pueden venir desde la UE.

Precisamente el Gobierno espera que la Comisión Europea se pronuncie sobre el estado de las negociaciones que comenzaron en Bruselas hace unos meses a petición de los populares. Sánchez concedió otra entrevista este domingo, a El País.

En ella tampoco terminó de afinar la renovación del poder judicial ni los plazos para ello. Pero sí dejó una pista que quizás puede interpretarse como una rebaja de las mayorías. "No es el Gobierno quien va a tener que ofrecer una solución, debe ser el Parlamento, porque es en el Parlamento donde se decide y se nombran a los integrantes del CGPJ", afirmó.

Otro de los ejes donde pretende actuar Sánchez es frente a la desinformación y las fake news. En este ámbito también se han dado algunas pistas, sin terminar de concretarse. En la misma entrevista de este domingo Sánchez habla de "implementar la ley europea de libertad de medios de comunicación, que habla de transparencia, de que todos los medios de comunicación, también los pseudomedios, clarifiquen su propiedad, quiénes son los accionistas".

Desde Moncloa también se apunta al cumplimiento de la ley de publicidad institucional. Consideran en el equipo de Sánchez que muchas comunidades autónomas del PP no la están cumpliendo y a su vez favorecen a pseudomedios ultras. "Se resuelve con transparencia", apuntan fuentes gubernamentales.

Dee hecho, algunas federaciones socialistas ya se han puesto manos a la obra. El PSPV registró hace unos días una solicitud de información en las Cortes Valencianas para que el Govern ofrezca la "relación detallada de medios de comunicación y cantidades que recibe cada uno de ellos a través de subvenciones de la Generalitat Valenciana y/o publicidad institucional". El PSOE de Andalucía también ha planteado la posibilidad de emprender una iniciativa parecida.

En Moncloa insisten en que esta situación es "compleja" y no se resuelve en dos días. El propio Sánchez apuntó a que sería una "frivolidad" que hubiera presentado todas las soluciones la semana pasada. "Tomaremos medidas", señalan fuentes del Gobierno que enmarcan la regeneración democrática como una gran "causa nacional" para hablar de "qué tipo de país queremos".

Foco en el PP y los socios presionan

"Los socios se han visto interpelado por este debate", señalaban fuentes del equipo de Sánchez la semana pasada. Lo cierto es que Sumar exige a Sánchez que tome medidas ya. El espacio que lidera Yolanda Díaz presiona para que se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) y se renueve ya el CGPJ sin esperar más al PP. T

También se ha pedido este mismo lunes que se despenalicen los delitos de opinión como los delitos contra la Corona y contra los sentimientos religiosos; las defensas o ultrajes contra España o las comunidades autónomas; y la despenalización de las injurias contra órganos e instituciones.

Mientras tanto, en las filas socialistas ponen el foco también en la responsabilidad que debe tener el PP de Alberto Núñez Feijóo en este debate. Sánchez, en la entrevista publicada este domingo, lo destacaba de esta manera: "Estoy convencido de que hay muchos votantes conservadores que a mí no me van a votar en la vida porque no comparten mi proyecto político, pero estoy convencido de que la mayor parte de ellos no comparten esta situación".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicaba este lunes en una entrevista con Público que hay cuestiones como la renovación del CGPJ o el derecho a una información veraz sobre las que pide "una reflexión a Feijóo". "Estos cinco días también deben hacer reflexionar al principal partido de la oposición", afirma Torres.

De momento, la respuesta del PP ha sido convocar una manifestación el día 26 de mayo contra Sánchez. Fuentes de Ferraz apuntan a que los populares "están muy despistados". "Seguramente todos ganaríamos mucho si supiésemos sus propuestas en economía, en empleo o vivienda. También para seguir avanzando en convivencia en Catalunya"", añaden estas fuentes.