Manu Pineda (Sumar): "El israelí es un régimen terrorista"

A Manu Pineda (1965, Almería) Israel le tiene prohibida la entrada en su territorio de por vida. El dirigente de Izquierda Unida vivió en la Franja de Gaza durante tres años y tuvo que recoger cadáveres en 2014, cuando el Gobierno de Israel perpetró la mayor ofensiva conocida contra el pueblo palestino, hasta ahora. El eurodiputado repite en una lista electoral al Parlamento de la UE, en este caso la de Sumar, como uno de los máximos referentes del movimiento a favor de Palestina en un momento en el que el genocidio perpetrado por Netanyahu marca la agenda internacional. A Pineda le preocupa la "pasividad" de las instituciones europeas y de la comunidad internacional en un ataque de Israel que se ha vuelto "sádico", porque "ya no es solamente lo que están matando, es que se ríen de aquellos a los que matan, es que se hacen TikTok matando gente". El dirigente de IU se muestra muy crítico con los conflictos internos en el espacio de la izquierda transformadora y avisa: "Cuando se está acercando la bestia asesina del fascismo, tú no puedes gastar la munición entre nosotros porque es que a ti te gusta más el rosa y a mí el azul".

A usted Israel le lleva prohibiendo la entrada al país desde hace varios años, pese a que ha sido el presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Palestina. Con todo lo que usted ha visto en estos años 'in situ' en el territorio, ¿esperaba la perpetración de un genocidio en las mismas narices de la comunidad internacional?

Yo he vivido en la franja de Gaza tres años. Yo he vivido dos operaciones que fueron terribles, sobre todo la de la del 2014, que fue la mayor agresión que vivió la franja de Gaza antes de esta, y en la que me tocó estar en primera línea recogiendo cadáveres. Y yo creía que había visto lo más grave que podía ver, esas son cosas para las que uno no está preparado.

Y yo sabía que la trayectoria de Israel nos indicaba que su objetivo es totalmente colonial y de acabar con el pueblo palestino. Pero el nivel de violencia, de agresividad, de sadismo, porque ya no es solamente los que están matando, es que se ríen de aquellos a los que matan, es que se hacen TikTok matando gente, creo que supera incluso lo que los más pesimistas podíamos prever.

Pero lo que más nos preocupa es la pasividad de la comunidad internacional. Israel todo lo que hace lo hace con el patrocinio de Estados Unidos, pero lo hace con la complicidad de la Unión Europea. Portavoces de la Unión Europea, como la señora Von der Leyen, la señora Metsola o el señor Michel están todavía hablando de que Israel está ejerciendo su legítimo derecho a la defensa.

Se niegan a tomar ningún tipo de medida contra Israel, a suspender el acuerdo de asociación, a suspender la participación de Israel en los programas financiados por la Unión Europea, programas que están sirviendo, entre otras cosas, para que dos empresas que fabrican los drones con los que están asesinando a los niños palestinos investiguen y desarrollen. Y eso lo estamos pagando con nuestros impuestos. Para mí, el régimen israelí es un régimen terrorista que practica el terrorismo de forma sistemática.



¿Cómo valora el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno de España? En un contexto en el que, por ejemplo, vimos en el Congreso cómo diputados de izquierdas no aplaudían este este anuncio.

Vivimos en elecciones desde hace no sé cuántos meses y eso lleva a que se hagan cosas que me parecen ridículas, con todo el respeto. Nosotros, como Sumar, incluimos en el acuerdo de Gobierno el reconocimiento del Estado palestino antes de que empezara el genocidio este, y eso era una reivindicación nuestra que al PSOE le costó mucho asumir, porque tiene otras relaciones y otros vínculos. Cuando vemos que ahora lo conseguimos por fin, después de muchas presiones, porque sin la presión de la calle no lo hubiéramos conseguido, vemos que el pueblo palestino se lo está agradeciendo a los pueblos de España.

Cuando todos los que están del lado de Palestina reconocen que eso es un paso adelante, e Israel y Estados Unidos, y todos los cómplices de Estados Unidos, nos acusan de ser de Hamás y retiran a la embajadora israelí aquí, los que están en contra del reconocimiento de Palestina son los amigos de Israel. Y ahora, para marcar diferencia en unas elecciones, pues resulta que nos tenemos que oponer a que se reconozca el Estado palestino. Yo creo que esto forma parte de una especie de performance, de tener que poner el foco en aquello en lo que podemos marcar un mínimo de distancia y creo que tenemos que dejar de hacer el ridículo.

Tenemos que dejar claro que el reconocimiento del Estado palestino no soluciona los problemas. Es un un tímido paso en el sentido correcto, y tenemos que celebrarlo. Ahora, mientras que nosotros sigamos respetando los acuerdos comerciales, sobre todo en temas de armas, mientras sigamos comprándole armas y vendiéndole armas a Israel, estamos en el lado incorrecto de la historia. Estamos trabajando para situar al Gobierno en donde tiene que estar, que es donde le está pidiendo nuestro pueblo que esté.



Manu Pineda, candidato de Sumar a las elecciones europeas, durante su entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

Tras la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la detención de Netanyahu, ¿qué tienen que hacer el Gobierno y la UE?

Yo me he personado en la Corte Penal Internacional, yo he presentado dos denuncias contra siete ministros de Israel. España no se ha personado, y esa es una de las demandas que tenemos nosotros para el Gobierno español y que están defendiendo nuestros ministros dentro del Gobierno. Ahora la Corte, que está formada por un tribunal de jueces, es la que tiene que emitir la orden de detención, y España tiene que cumplir con la legalidad.

Y creo que no va a hacer falta, porque creo que Netanyahu no va a visitar a los países que sean firmantes. Creo que su margen de maniobra se va a reducir sustancialmente: va a poder ir a Estados Unidos, que son sus padrinos, va a poder seguir paseándose por Israel entre cadáveres, pero a la Unión Europea no va a poder venir; no solo a España, no va a poder venir a Unión Europea, porque hasta Alemania, que sigue negando que se esté llevando a cabo un genocidio, ha dicho que acatará la orden de detención y que si Netanyahu va a Alemania lo detendrán si hay una orden de detención.



La negociación de las europeas provocó tensión entre Sumar e IU porque a usted lo situaron como número cuatro de la lista, por detrás de otras formaciones territoriales. ¿En IU dan por zanjado este asunto?

Sí. Lo que no vamos a hacer es estar viviendo en la melancolía todo el día. Eso se negoció y consideramos que no habíamos sido justamente tratados. Consideramos que a IU le correspondía un papel más relevante en la lista y así lo hicimos saber. Ya está, hasta ahí llega la cosa, no vamos a estar todo el día llorando por cómo nos han tratado. Estamos en el número cuatro y ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que no solo salga el número cuatro, sino también la número ocho, que es de IU, nuestra compañera Maga Ferré.

Nosotros tuvimos un debate muy serio y muy tenso en lo interno, había incluso quien planteaba que fuéramos en solitario, y prevaleció la cordura. Creo que la ciudadanía no entendería que nosotros nos presentáramos en solitario porque no nos dan el puesto que queremos. Sumar es un espacio de la izquierda diversa y no tenemos diferencias que pudieran justificar una división.

Manu Pineda, candidato de Sumar a las elecciones europeas, durante su entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

Yo me siento muy cómodo yendo con compañeros como Estrella Galán, que es una persona que lleva 25 años trabajando en la defensa de los derechos humanos de uno de los colectivos que más violaciones de derechos humanos sufren, que son los migrantes; con Jaume Asens, que tiene una trayectoria larguísima de defensa de los derechos humanos y de defensa de los derechos sociales que lo avalan…

La gente no necesita que la izquierda estemos todo el día gastando la munición entre nosotros, es un poco triste eso. Yo estoy el mismo sitio en el que he estado siempre, nosotros no hemos variado, IU ha estado en todas las confluencias, en sí misma es una confluencia. Nosotros sabemos de la importancia que tiene la unidad.



Las candidaturas de izquierdas en estas elecciones repiten que hay que frenar a la ultraderecha. ¿Es tarde ya para esto? Viendo el pacto migratorio aprobado o la vuelta a las reglas fiscales y la austeridad parece que la ola reaccionaria ha triunfado, al menos culturalmente.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Es verdad que a nosotros nos dicen que viene la extrema derecha, pero la extrema derecha ya está, no tiene la mayoría, pero sí la tienen sus políticas. El pacto migratorio está inspirado por la extrema derecha, es un pacto migratorio tremendamente racista, un pacto migratorio que multiplica por ocho el presupuesto de esa banda de matones que tiene la Unión Europea, que se llama Frontex, que su objetivo es que no entre ningún migrante en Europa.

Bueno, pues eso ha sido votado por la extrema derecha, por la derecha extrema, por la derecha liberal… Entonces, en el momento en que no se combaten las políticas de extrema derecha, está gobernando la extrema derecha. Aquí dijo Abascal hace muchos años, cuando empezó esto, que no aspiraba a ganar las elecciones, sino a que sus ideas gobiernen en España.

"Tenemos que combatir a la extrema derecha, no imitarla"

Se aprobó una resolución que decía que la mejor garantía de paz para Europa es potenciar a la OTAN. Es una resolución inspirada ideológicamente por lo más belicista, por la derecha más extrema y belicista, y fue votada por la práctica totalidad; no solo la derecha extrema, la extrema derecha, la edición del libro de la derecha, los socialistas y los verdes, sino dentro de nuestro grupo de la izquierda esto fue votado por Podemos, por ejemplo, que es curioso que ahora veamos que en Podemos nos tachan a nosotros de otanistas, cuando ellos votaron esa resolución y nosotros no.

Y me he dado cuenta de que la realidad es irrelevante, que lo importante es ganar el relato, y ver quién tiene más trolls en las redes para repetir el mismo mensaje y al final, hombre, nosotros tenemos que combatir a la extrema derecha y tenemos que combatir a las políticas de derecha, no imitarlas. Nos están ganando la batalla ideológica y nos están ganando la batalla ideológica porque no la estamos combatiendo, la estamos imitando.

Las europeas serán, en principio, la última parada de un ciclo electoral que se inició en febrero. ¿Qué deberían hacer las izquierdas después de estos comicios? Sobre todo si la división vuelve a penalizar electoralmente a estos partidos.

Nosotros hace más de diez años teníamos un análisis equivocado, que es que todo lo que había a la izquierda del PSOE era IU. Y la gente empezó a moverse, pegó un zapatazo a la mesa y nos dimos cuenta que no, que había mucha izquierda que no estaba activada y que no formaba parte de IU. Y Podemos apareció y supo movilizar esa gente. Nosotros celebramos la aparición de Podemos porque recuperaban a gente que no estaban activa y la recuperaban para la izquierda.

"Hemos recuperado para la dirección de IU a Antonio Maíllo y tenemos a nuestra organización muy ilusionada"

Aquello que fue ilusionante se convirtió en mucha bronca interna, en intentar que desapareciéramos nosotros; luego al final llegamos a un acuerdo, pero ya se habían generado muchos rencores. Nosotros hemos recuperado ahora para la dirección de IU a Antonio Maíllo, que vivió aquello, que dirigió aquel proceso en Andalucía, que es el territorio en el que nosotros tenemos más implantación. Antonio supo llegar a acuerdos con aquellos que pensaban que esto era un tsunami, que la política había nacido con ellos y que había que despreciarnos y ahora lo hemos recuperado aquí y os tengo que decir que tenemos nuestra organización muy ilusionada.

A mí me gustaría que a partir del día diez de junio toda España fuera roja, tuviéramos mucha conciencia social, tocáramos los palillos y todo el mundo a la calle; pero yo soy materialista y sé que eso no va a pasar, nosotros no podemos inventarnos una izquierda. Con lo que hay es con lo que tenemos que trabajar. Una vez se acabe esta esta espiral de elecciones, tenemos que sentarnos, olvidar todas las tonterías que estamos haciendo hasta el día nueve, olvidar todas las pataditas en la espinilla que nos estamos dando y pensar en qué es lo que queremos hacer.

O nos damos cuenta de que no podemos destrozarnos por las pequeñas diferencias que tenemos y ponemos en valor las grandes coincidencias, o estamos destrozadas. Cuando se está acercando la bestia asesina del fascismo, tú no puedes gastar la munición entre nosotros porque es que a ti te gusta más el rosa y a mí el azul.

Nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos en frente y, si seguimos pegándonos pataditas entre nosotros, luego pasaremos a la historia como unos imbéciles que hemos hecho que el fascismo pueda llegar a dominar sin gastar un tiro siquiera, porque lo más triste es que van a llegar con el apoyo de la gente, porque nosotros estamos haciendo el imbécil peleando entre nosotros.