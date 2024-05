El PP, descolocado tras el movimiento de Sánchez en la última semana: "Ha cambiado el escenario"

En el Partido Popular ya no esconden que Pedro Sánchez ha conseguido, una vez más, darle la vuelta a la conversación pública. "Ha cambiado el escenario, eso es innegable", reconoce un dirigente del partido. En mitad de la campaña catalana, el período "de reflexión" de cinco días abierto por el presidente del Gobierno que terminó con el compromiso de continuar al frente de La Moncloa —abriéndose incluso a la reelección— y marcar un "punto y aparte" en la legislatura, centra el ritmo político. Además, Sánchez ha puesto sobre la mesa su intención de luchar contra los bulos informativos y el lawfare: "Nos ha marcado el debate", razona otro cargo del PP.

Una campaña de "victimización", reprochan sin ambages los populares, cuyas consecuencias no son capaces de medir. "No sé cómo va a afectar ni qué frutos le va a dar. Puede movilizar a la izquierda, pero esto ha sido más un movimiento en torno a él, personalista, y eso puede salirle o no", razonan fuentes del PP. Están, en definitiva, descolocados y a la espera de ver el resultado final de "la jugada".

"Esperaremos a ir a Catalunya, hablar con la gente y ver cómo puede afectar allí", señala un líder autonómico de peso. Nadie en el PP parece sorprendido por la reaparición sorpresa de Sánchez este miércoles en la Feria de Abril que se celebra en Barcelona, capital catalana. Un golpe de efecto más, dicen resignados. De cara a las europeas, como ya contó este medio, el miedo es mayor ya que Génova ha dado a estas elecciones categoría de segunda vuelta de las generales. Si Sánchez consigue la movilización de la izquierda que, creen en el PP, ha buscado con el impasse de la última semana, el relato ansiado por Alberto Núñez Feijóo se tambalea.

Y, de nuevo, incertidumbre. "Esto queda muy lejos de las europeas, tengo dudas de que lo vaya a conseguir aguantar hasta entonces", dice un dirigente del PP. Otros creen que Sánchez puede guardarse algún anuncio de la prometida "regeneración democrática" para la campaña de las europeas e intentar, de nuevo, marcarles el paso.

La pregunta que se hacen casi todos en el partido conservador y para la que ninguno tiene respuesta es: "¿Qué hacer?". "No podemos ceder ni un milímetro y que gane su relato", dicen algunos. "Van a pasar muchas cosas, la legislatura será larga, no podemos ponernos nerviosos", creen otros.

Feijóo ha anunciado que volverán a las calles, pero todavía no hay fecha ni lugar para ello. Mientras tanto el PP tiene que construir sobre la marcha un relato sobre la desinformación y los bulos informativos —un asunto que está ya en las instituciones europeas—, prepararse para el fracaso anunciado de la mediación de la Comisión Europea en la renovación de Consejo General del Poder Judicial y para la reforma que prepara el Gobierno en ese caso y asumir que "ya nadie habla de la amnistía ni de Koldo". "Eso nos lo ha matado en cinco días", resume un alto cargo del PP.