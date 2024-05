Feijóo teme las elecciones europeas y busca una movilización contra Sánchez

El último movimiento político de Pedro Sánchez, amagando con dimitir para volver cinco días después dispuesto incluso a ser reelegido y con la intención —anunciada pero no concretada— de impulsar una "regeneración democrática" en España, ha soliviantado y despistado al PP a partes iguales. Si bien nunca creyeron en la posibilidad real de que el presidente del Gobierno abandonase el cargo, sí esperaban, al menos, una cuestión de confianza o algún anuncio de calado.

Se han encontrado, en cambio, a un Sánchez que lleva 48 horas explicando su situación emocional y abriendo dos vías de acción para el Gobierno claras: los pseudomedios que contribuyen a la "máquina del fango", repite Sanchez, y la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y en el PP ya hay quien cree que esto va a movilizar a la izquierda.

Un temor que Feijóo ya ha dejado entrever este martes ante sus diputados y senadores. El presidente del PP les reunió para pedirles intensificar su labor de control al Gobierno, pero también para exigirles "asumir la importancia" de las elecciones europeas. Obviando ya la cita con las urnas en Catalunya del próximo 12 de mayo —los populares dan por hecho que el PSC obtendrá un muy buen resultado—, Feijóo se ha referido a las elecciones europeas del próximo de junio como "la primera parada".

"Tenemos que ganar", apretó el presidente del PP. Y definió la que, según él, es y será la estrategia electoral de Sánchez: "Su estrategia es sumarlo todo y dividir por el otro lado para intentar hacer lo del 23J, pero nada de esto puede suceder". El líder de la oposición no ocultó ni su miedo a la división del voto ni a la falta de movilización frente a la izquierda. "Tenemos que movilizar, asumir la importancia de estas elecciones y transmitir que nos jugamos mucho", insistió.

El mensaje tan fuerte en clave electoral sorprendió en sus filas, donde entienden que Feijóo les ha pedido echar el resto de cara a unos comicios que plantea como una segunda vuelta de las generales y para los que todavía no se conoce quien será el candidato, aunque todo apunta a que repetirá Dolors Montserrat.

De "caudillo populista" a "perseguidor"

Así, con la tensión electoral como telón de fondo, el PP al completo se ha lanzado contra Sánchez sin miramientos, dibujándolo como un dirigente tiránico. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se refería a él como un "caudillo populista" minutos antes de que Feijóo lo acusase de "ir a por la libertad de los españoles".

"Se retiró para preguntarse si merecía la pena seguir y reapareció anunciando que lo que va a hacer es perseguir a todo aquel que ose cuestionarle. Dicho de otro modo, de falso perseguido a verdadero perseguidor. Jueces, periodistas, oposición y cualquier ciudadano que ose criticarle, además de insultarles e injuriarle, ahora propone expulsarles de la legitimidad democrática", afirmó el presidente del PP. Del primer al último dirigente popular, todos mandan ese mismo mensaje sobre Sánchez.

Feijóo también ha sostenido sobre ese bosquejo del presidente del Gobierno su anuncio de volver a las calles. "Salimos a la calle para defender la igualdad y él nos ha respondido atacando la libertad, por eso nos volveremos a ver en la calle", avanzó este martes en el Congreso de los Diputados. No se sabe cómo, ni cuándo ni dónde.

Lo cierto es que barones del PP defendían hace semanas, en conversación con Público, que no se debía convocar más manifestaciones en la calle hasta pasado el verano. "No puede haberlas, estamos todos con la lengua fuera", apuntaba un presidente autonómico. Feijóo no parece dispuesto a dar tregua ni a Sánchez ni a los suyos.