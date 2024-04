Feijóo acusa a Sánchez de querer "colar" un "cambio de régimen" y dice que "su proyecto se acabó"

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en la sede nacional del PP para valorar la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente de La Moncloa. El líder conservador ha asegurado que el proyecto de Sánchez no da más de sí tras la crisis de los últimos días: "Ya no hay vuelta atrás ni huida hacia delante posible. Su proyecto se acabó. No será más que agonía y decadencia".



Al mismo tiempo, Feijóo también ha acusado al presidente del Gobierno de impulsar "un cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro". Según el presidente del PP, Sánchez ha sometido a toda la nación a una "estrategia personalista" porque no "acepta la discrepancia". "Quiere un país a su servicio y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aun más presidente acosta de menos democracia", afirmó el líder de la oposición.



Muy duro, también ha acusado a Sánchez de "usar" al rey como actor secundario en su última película, pero ha dejado claro que no pondrá en marcha una moción de censura porque tiene claro que el presidente del Gobierno cuenta el apoyo de sus socios de investidura.



Sí ha puesto sobre la mesa unas elecciones anticipadas que, según Feijóo, serían la única vía para hacer "un punto y aparte", como ha prometido Sánchez este lunes. "Sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad porque teme las urnas, pero es lo que debería hacer", asumió el presidente popular.



En el PP defendieron desde el miércoles que Sánchez no dimitiría y se ven reforzados tras la decisión final del presidente del Gobierno. "No ha sido la última ocurrencia de Sánchez ni la más brillante", apuntó Feijóo, que no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que el Gobierno impulse ahora la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.



Tampoco ha avanzado Feijóo si llamarán a Sánchez y a su mujer a la comisión de investigación del Senado, como venían amenazando desde hace semanas. El presidente del PP reunirá a sus grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para una reunión y posteriormente comparecerá de nuevo.