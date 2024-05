Ángel Víctor Torres: "Exijo a Feijóo que coloque en su lugar a los presidentes autonómicos por sus leyes de 'concordia'"

¿Cómo ha vivido todo el proceso de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la decisión que finalmente tomó?

Como un punto y aparte. Estamos satisfechos con la decisión tomada, pero hubiésemos aceptado cualquier otra que la persona Pedro Sánchez hubiese tomado. Estaba muy afectado por lo que se había publicado respecto a su mujer. Se produjo una reflexión necesaria de su parte y también por parte de la organización política. Creo que la respuesta masiva de apoyo de la militancia en Ferraz y de colectivos diversos pidiendo que se quedara le hizo tomar también esa decisión. Es muy importante la figura de Begoña Gómez en todo ello, pidiéndole que siguiera. Y desde el Gobierno hay un camino todavía que transitar, de igualdad social y de justicia. Y contento de poder hacerlo de la mano del presidente y el trabajo conjunto.

La gran pregunta después de esto es: ¿y ahora qué? ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para abordar la regeneración democrática?

Hay cuestiones que están todavía en un paréntesis, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o también el que la población esté correcta y justamente informada. Que es un derecho de la ciudadanía. Para ello he pedido una reflexión a Alberto Núñez Feijóo sobre estas dos cosas también. Estos cinco días también deben hacer reflexionar al principal partido de la oposición, que es el que tiene mayor número de diputados en el Congreso y lógicamente en el Senado. Este no es el camino. Usar, como se han usado, noticias falsas, se vuelve en contra de la democracia. El bulo es el enemigo de la verdad. Hoy encontramos un PP que, como no gobierna, no acepta el resultado de las mayorías parlamentarias. Su líder tiene una cruzada para intentar tumbar al Gobierno. No acepta, que sí lo hice yo, haber ganado las elecciones pero no conformar gobierno. Tienen que reflexionar, porque es fundamental tener una oposición responsable y coherente y que sea una alternativa en sus propuestas para cuando gobierne. Por tanto, espero una reflexión del PP.

¿Cómo valora el informe de los relatores especiales de la ONU sobre las llamadas leyes de concordia de PP y Vox?

Es un informe y una comunicación contundente. No deja dudas. Pone negro sobre blanco que esas tres propuestas, la ya aprobada por Aragón y las que quieren aprobar en Comunidad Valenciana y Castilla y León vulneran los derechos humanos, los convenios internacionales y son inaceptables. Por tanto, es una comunicación absolutamente determinante. Tendría que haber tenido otra respuesta por parte de los presidentes de esas comunidades del PP. Lo que no puede ser es que como no te gusta la comunicación despotriques de la ONU. Exijo a Feijóo que coloque en su lugar a los presidentes autonómicos. Estamos hablando de un órgano en el que uno de los relatores fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un informe contundente y unánime en sus afirmaciones. Se han leído las proposiciones de ley. Está claro que están en caminos inversos. Lo que ocurre es que esas llamadas leyes de concordia, así las llaman PP y Vox, son cualquier cosa menos concordia. Lo dicen los relatores, no se pueden blanquear 40 años de dictadura intentando igualarlo a los años de la República, que fue un régimen democrático. No se puede intentar defender años de totalitarismo intentando atacar a años de democracia donde fueron los españoles los que decidieron con su voto.

Eso es lo que también llaman la atención los relatores de la ONU, que no condenan de manera expresa, como debe de ser, la dictadura franquista. ¿Por qué se retira esa condena al franquismo que hay en el artículo 1 de la ley de memoria democrática? Ahora toca actuar. En los próximos días, como ya anuncié, comunicaremos a la única comunidad a la que podemos hacerlo, porque las proposiciones de ley de Castilla y León y Comunidad Valenciana no han sido aprobadas, pero sí la de la Cortes de Aragón. Comunicaremos a ese Gobierno en los próximos días la apertura del 33.2 oficialmente, la Comisión Bilateral para reconducir el texto de Aragón.

En un primer momento, el Gobierno de Aragón ya dijo que no estaban dispuestos a sentarse. ¿Confían en que sí lo harán?

Espero que recapaciten. Ya no es el Gobierno de España quien se lo dice, ni el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Ni el presidente del Gobierno. Es la organización de Naciones Unidas quien contundentemente les dice que ese no es el camino. Son leyes inaceptables en esos planteamientos. Espero que recapaciten y que acepten el 33.2 y que escuchen, ya que no quiere escuchar al Gobierno de España, a la ONU, derechos internacionales y la defensa de los Derechos Humanos.

¿Cuáles son los siguientes pasos? Aparte del Tribunal Constitucional, también se dijo que se llevaría a la UE. ¿En qué punto estamos?

Ahora estamos en que los próximos días comunicaremos oficialmente a Aragón. Apelo a que las proposiciones de ley en marcha sean enmendadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, incluso por el proponente, siguiendo los criterios de la ONU. Esa es una de las posibilidades que tienen ambos gobiernos. En el caso de Aragón, invocamos el artículo 33.2 esta semana y tendremos la respuesta de ese Gobierno. Si no se quieren sentar o nos dan su negativa, llevaremos al Consejo de Ministros la elevación al Tribunal Constitucional. A la par, queremos que, aunque estamos ante unas elecciones europeas, el Parlamento Europeo también se manifieste al respecto de lo que es algo que Europa también mira asombrada. Estoy ahora mismo en Austria, hoy es el 7 aniversario de la liberación del capo de concentración de Mauthausen y es inaceptable que haya un Estado europeo que no condene los años de dictadura, el fascismo, el totalitarismo y lo que significó la ausencia de libertades. En una Europa que supo liberarse y que hoy da ejemplo de lo que no puede ocurrir nunca más, que es el genocidio y el exterminio.

La derecha suele decir que el Gobierno del PSOE saca a Franco cada vez que vienen elecciones. ¿Qué opina?

Que se lo hagan mirar. Voy a poner un ejemplo. La derogación de la ley de memoria de Aragón se aprueba en febrero de 2024, hace apenas dos meses. Pero las proposiciones de ley de Castilla y León y Comunidad Valenciana las registraron en Semana Santa, hace un mes. Por tanto, son ellos los que han tomado la decisión de blanquear la dictadura con derogaciones y nuevas proposiciones de ley. Nosotros reaccionamos. ¿Cómo que sacamos a Franco con las elecciones? Es el PP, porque así se lo exige Vox, haciendo una autoenmienda a lo que antes hicieron, los que han presentado estas propuestas. Por cierto, es algo en lo que el PP se niega a sí mismo. Vuelvo a repetir, en Aragón cuando fue aprobada la ley de memoria, el PP presentó enmiendas y fueron aceptadas por el Gobierno de Javier Lambán. Y ahora el PP las deroga por imposición de Vox. El propio Alfonso Fernández Mañueco aprueba un decreto que ahora, por imposición de Vox y sumisión del PP, deroga. Van contra sus propios actos, obligados por la ultraderecha. Hay una amenaza.

Cuando uno escucha, por ejemplo, al señor Abascal decir que estos relatores, que no tienen retribución económica, están untados, es lamentable porque lo que se quiere es pervertir los órganos democráticos. En este caso, más grave aún, porque son los órganos que defienden los Derechos Humanos. ¿Cómo se puede aceptar que Aragón elimine una disposición que homenajea a mujeres y hombres de esa tierra y que murieron en los campos de exterminio nazi? Hasta ese punto han llegado. Porque es claramente un revisionismo de la historia a favor de las tesis de la etapa más oscura de la reciente etapa española y europea, que fue la del fascismo, nazismo y totalitarismo. Las civilizaciones demócratas y los más jóvenes lo que tienen que hacer es conocer lo que ocurrió para reparar, saber la verdad y por justicia. Y para garantizar la no repetición. En este caso, Vox pretende justamente lo contrario.



Le quería preguntar por un tema que en 'Público' hemos abordado mucho, que es el de la Fundación Francisco Franco. Es necesaria una reforma de la ley de Fundaciones para extinguirla. ¿Se va a hacer durante esta legislatura?

Se va a hacer durante esta legislatura. Así también lo ha confirmado el ministro competente, que es el de Cultura, Ernest Urtasun. Se han dado ya pasos y ha habido reuniones al respecto. Estamos encontrándonos con dificultades como cambios en sus estatutos y otros. Pero no cabe en ningún caso una fundación que defienda a alguien que fue un dictador durante 40 años. Instauró el fascismo y lo mantuvo durante cuatro décadas en un Estado europeo, en un país como España.

Vamos a tener dificultades, nos van a poner palos en las ruedas. Pero hago un llamamiento también a los votantes del PP. Hablo de la gente que les vota, no de los dirigentes, que están en otra deriva. Les pregunto si están de acuerdo con los años de la dictadura. Si quieren que sus hijos e hijas crezcan en sistemas totalitarios, si los derechos que hemos logrado quieren que se vuelvan a perder. Si están de acuerdo con tener fundaciones que enaltezcan la dictadura. Estoy convencido de que no es así y que las nuevas generaciones están en sentido contrario y erróneo por su necesaria vinculación del PP con Vox para mantener esos gobiernos. Al final es la ultraderecha quien impone y el PP quien acepta.

Sobre el Valle de Cuelgamuros, la ley de memoria incluye un proceso de resignificación, aparte de las exhumaciones que ya estamos viendo. ¿Este proceso tiene algún tipo de plazo para que sea completo?

Es hora de abrirlo a la sociedad. Que la gente sepa qué había en el Valle, anteriormente de los Caídos y hoy de Cuelgamuros. Hay 33.000 personas en distintas criptas, ni quiera ahí había concordia. Porque los que fueron trasladados de fosas, personas del bando republicano, 10 o 12 personas en una misma caja, fueron sacados de fosas y sin comunicárselo a sus familias. Los del bando vencedor estaban en cajas individuales, traídos de cementerios y comunicados a sus familiares. Hay casos dramáticos, con personas que llevaron durante décadas flores a un lugar donde creían que estaban sus familiares en una fosa común y luego supieron que estaban sus restos en Cuelgamuros. Hemos podido entregar algunos restos. Estos días hemos visto por fin cómo pueden acceder familiares. Es emocionante ver cómo pueden recuperar los restos.

Lo primero es eso, que la gente sepa lo que hay en Cuelgamuros. Luego hemos dado pasos, como el cierre de la tienda, que no tiene ningún sentido. En el Centro de Interpretación estamos trabajando junto al Ministerio de Vivienda. Luego hay cuestiones, todo ese amplio espacio donde están implicaas varias administraciones y que también tienen un ítem temporal. Hemos dado pasos para que se quede como un Centro de Interpretación y por la Democracia o se produzca la salida de los benedictinos. No son pasos sencillos, pero tengo que decir que vamos a caminarlos con la mayor premura.

Desde las asociaciones memorialistas y de víctimas siempre apuntan a que hace falta dar mucho más pasos para que el Gobierno desarrolle por completo la ley de memoria. Usted mismo reconoció que no se había abordado el tema con la premura suficiente. ¿Se van a dar los pasos suficientes esta legislatura?



Así es, y también del presidente del Gobierno, que está muy implicado en todo lo que es el desarrollo de la ley de memoria democrática. Como también el exministro de memoria Félix Bolaños, la vicepresidenta María Jesús Montero y el resto del equipo del Gobierno. Aquí está conmigo en Mauthausen Pablo Bustinduy, en representación también de la coalición en defensa de los Derechos Humanos. Por tanto, no vamos a frenar, todo lo contrario. El año 2023 fue difícil, por la coyuntura electoral. Pero en esta nueva legislatura es evidente que así ha sido porque tenemos presencia permanente en memoria democrática. Hemos impulsado las tres comisiones, avanzamos en las exhumaciones y vamos a tener el Consejo Territorial para acordar con las comunidades los fondos sobre memoria. Tenemos direcciones claras de qué hay que desarrollar y es lo que estamos haciendo.

Torres, junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, este domingo en el campo de Mauthausen. — Público

Usted también es ministro de Política Territorial. Otro de los grandes temas pendientes es la reforma de la financiación autonómica. ¿Ve posible abordarla esta legislatura?

El Consejo de Política Fiscal y Financiera la preside la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero. Hemos hablado con las comunidades sobre la necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica, que desde el año 2014 precisa de esa actualización. Es uno de los grandes temas de Estado. Fue uno de los asuntos que propuso el presidente Sánchez al señor Feijóo en la reunión que tuvo. Hay que renovar el sistema de financiación autonómico y también local. Los Ayuntamientos tienen necesidad de actualización, sus competencias, recursos económicos y humanos precisos, etc. Pero todo eso no depende de los gobiernos. Depende de los gobiernos y de los partidos políticos. No veo voluntad por parte del PP de llegar a un acuerdo. Aquí lo importante es tener los mismos criterios. No se pueden tener unos criterios en Extremadura y otros en Andalucía. Hay que establecer idénticos criterios para todos en reuniones multilaterales y con consenso. Y aquí es clave el papel del PP.

En una semana hay elecciones en Catalunya. ¿Creen que la ciudadanía catalana premiará las políticas territoriales desarrolladas por Sánchez?

Estoy convencido de que Salvador Illa va a tener un resultado espectacular. Además es de justicia y se lo merece. Hizo una labora impresionante siendo ministro del Gobierno en los peores momentos de la pandemia. Tiene una política seria, rigurosa y coherente para Catalunya. Estamos viendo estos días una respuesta masiva y absoluta de seguimiento de los actos electorales. Queda lo que queda, la gente tiene que votar, pero estoy convencido del resultado histórico de los socialistas catalanes. Y de que Illa será el próximo presidente de la Generalitat.