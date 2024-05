PP y Vox dicen que el informe de la ONU sobre sus leyes de concordia incluye "bulos" y lo tachan de "parcial"

El informe de la ONU que crítica las leyes de concordia impulsadas por los Gobiernos de Aragón, País Valencià y Castilla y León al considerar que esas normas invisibilizan las "graves violaciones de derechos humanos" que se produjeron durante la dictadura franquista, ha escocido mucho al PP y a Vox, especialmente a los populares.

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha dicho este viernes que los autores del informe de la ONU, los relatores Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, "posiblemente las desconozcan" esas leyes de concordia.

A guisa de excusa, Gamarra también ha acusado a los autores del informe de la ONU de desconocer la ley de memoria democrática que, según ella, "ha impuesto Bildu, que ha querido impulsar que la Transición no es un periodo democrático y ese camino creo que es el peligroso". "Eso es lo que hay que rectificar, ese revisionismo creo que es el que no merece la sociedad española y es al que el Partido Popular le pone todas las pegas", ha añadido.

También han salido a la palestra los presidentes autonómicos de Aragón, País Valencià y Castilla y León, todos del PP. Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha sido muy contundente y ha dicho que el informe de la ONU está lleno de "errores de bulto y bulos".

"El informe de la ONU, ahora que está de moda, tiene bulos", ha insistido Azcón al argumentar que en Aragón no se está tramitando ninguna ley, sino que se ha derogado la ley de memoria democrática y se ha anunciado un plan de concordia "en el que todo el mundo pueda verse reflejado".

Para Azcón, "el informe deja en mal lugar a la ONU, que no ha contado con todas las opiniones". El presidente aragonés ha repetido que la ONU "ha cometido errores tan importantes como decir que en Aragón se está tramitando una ley que no es verdad". "No hay seriedad ni en el fondo ni en la forma", ha insistido Azcón.

No menos crítico se ha mostrado Carlos Mazón, presidente del País Valencià. Para Mazón, la ley de Concordia propuesta por PP y Vox que tramitan Les Corts en estos momentos "no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino las de las víctimas de toda violencia política" que cree que "también tienen derechos".

Mazón ha destacado que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la "horrible dictadura franquista" y ha defendido que la ley de Concordia impulsada junto a Vox "consolida" los derechos de estas víctimas. Por ello, ha acusado a los autores de no leerse el informe ni de conocer la realidad del País Valencià.

Más cauto, Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León, ha afirmado desconocer el contenido del informe de la ONU, si bien ha señalado que el documento se leerá con "detenimiento" para ver quién lo ha pedido y se analizará qué es lo que el PP está dispuesto a hacer. Mañueco ha añadido que en Castilla y León es una "prioridad política tratar siempre bien a las víctimas, a todas las víctimas, sin distinción".

Vox ha ido un poco más allá en sus acusaciones y ha afirmado que uno de los relatores del informe de la ONU es "amigo íntimo personal de Baltasar Garzón".

Carlos Menéndez, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha dudado sobre "la parcialidad" del informe de la ONU porque uno de los tres relatores que firman ese informe es un jurista argentino del que "está acreditado que es amigo íntimo personal de Baltasar Garzón".

"Entonces, al menos a nosotros, lo que sí que nos lleva es, de momento, a dudar sobre la parcialidad de este informe", ha afirmado el portavoz de Vox.

Menéndez ha aclarado también que ni los relatores o ni los informes forman parte del organigrama de Naciones Unidas y ha considerado que se trata "simplemente de unas recomendaciones" de unos relatores que "se limitan a hacer informes y aconsejar". "No es que sea una conclusión de Naciones Unidas", ha insistido y ha explicado que los informes de la ONU "no son vinculantes".