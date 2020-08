Aragonès: "Ningú em farà callar, seguiré denunciant que la monarquia és una institució corrupta i antidemocràtica"

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que ningú el farà "callar" i que seguirà denunciant que la monarquia espanyola és una institució "corrupta" per definició i "antidemocràtica". En una entrevista amb l'ACN abans del ple monogràfic del Parlament sobre la monarquia, Aragonès ha criticat que Joan Carles I tingui una "ombra ben clara" d'haver estat un "rei corrupte". Després de la sortida d'Espanya del rei emèrit i del paper que hi ha tingut el Govern espanyol, Aragonès ha assegurat que l'Executiu s'"allunya" del republicanisme i que només l'han defensat amb "paraules". Ha lamentat que Unides Podem no hagi tingut un posicionament "més republicà".



Aragonès ha dit que del PSOE ja n'esperaven "poc" perquè van ser un dels "puntals" de la restauració borbònica de 1975 però que d'Unides Podem sí que n'esperaven un posicionament "clarament molt més republicà" perquè d'aquest concepte ells n'han fet una "bandera". Així, ha emplaçat Podem que en aquells territoris on ja hi ha una "clara majoria republicana, com a Catalunya", acompanyin el procés d'autodeterminació.

Per Aragonès, el ple monogràfic ha de servir per "ratificar el posicionament majoritàriament republicà de Catalunya"

Aragonès ha apuntat que el referèndum que s'ha de fer a Catalunya és sobre la república catalana. "Nosaltres hem de fer el nostre propi camí. No podem estar esperant una república espanyola i aparcar el procés d'independència", ha assegurat. "Cal continuar amb el procés d'independència de Catalunya, seguir fent-nos forts a partir dels aprenentatges que hem anat tenint els darrers anys, tenir majories més àmplies i homogènies i a la recerca del suport internacional", ha afegit.



De fet, Aragonès ha dit que des de l'estranger quan es veuen els afers de la monarquia, com la sortida del rei emèrit i que Felip VI "en blanquegi la corrupció", per l'independentisme "és molt més fàcil explicar a l'exterior quin es el camí a seguir i perquè cal un estat independent". Aragonès ha dit que l'Estat espanyol pateix una crisi del règim del 78 perquè aquest s'havia construït al voltant de la figura de Joan Carles I. Per això, ha assegurat que el ple monogràfic d'aquest divendres ha de servir per "ratificar el posicionament majoritàriament republicà de Catalunya".

El coordinador nacional d'ERC ha apuntat que s'ha de posar damunt la taula la necessitat d'esdevenir una república però catalana. "No es tracta de facilitar el blanqueig dels que són republicans de paraula però que acaten la monarquia amb els fets", ha assenyalat.