Catalunya és el segon territori que més ingressos aporta a l'Estat però el desè a l'hora de rebre'n

El Govern denuncia que el 2020, per onzè any consecutiu, Catalunya va tornar a situar-se per sota de la mitjana en recursos per habitant rebuts. Segons les dades de liquidació que ha publicat el Ministeri d’Hisenda, Catalunya és el segon territori que més ingressos per habitant aporta, una posició més respecte als exercicis anteriors, en què havia ocupat el tercer lloc. Però pel que fa als recursos rebuts, manté la desena posició, igual que els darrers anys. Catalunya se situa un 17% per sobre de la mitjana en ingressos contribuïts, mentre que en la redistribució es troba 1,5% per sota.

Catalunya només ha quedat per sobre de la mitjana en recursos rebuts per habitant el 2009, primer any d’aplicació de l’actual model de finançament. A més, la posició de Catalunya empitjora si es té en compte l’impacte del diferencial de preus o cost de la vida. Aleshores passa a la catorzena posició -la penúltima- i se situa un 11,5% per sota de la mitjana del conjunt de territoris que participen en el règim comú de finançament.

Giró ho titlla de "repartiment arbitrari"

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha considerat que les dades de la liquidació del 2020 "tornen a posar de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre comunitats". El mes de juny, el Govern ja va posar de manifest el baix nivell d'execució pressupostària de l'Estat i va reclamar responsabilitats.

"Així, mentre que Catalunya perd sempre entre 7 i 8 posicions, altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana reben sistemàticament més recursos per habitant que Catalunya", ha afegit. Les dades també demostren, segons ha apuntat Giró, "l’infrafinançament històric de Catalunya, els milions d’euros que cada any genera Catalunya i que s’evaporen, i les limitacions dels recursos de la Generalitat".



En aquest context, Giró ha remarcat la necessitat d’elaborar uns pressupostos que "permetin una distribució justa i representativa d’aquests recursos". En aquest escenari d'alta inflació i elevada inestabilitat geopolítica, Giró ha considerat que "Catalunya no es pot permetre prorrogar pressupostos".