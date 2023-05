CCOO, UGT, CGT i la Intersindical es tanquen a la seu de la Diputació de Barcelona per reclamar millores salarials

Els sindicats CCOO, UGT, CGT i la Intersindicat de la Diputació de Barcelona han iniciat aquest dijous al matí una tancada a la seu de Can Serra per reivindicar millores salarials per als col·lectius amb pitjors condicions. Les quatre organitzacions han denunciat que la presidenta de l'ens, Núria Marín, ha "menystingut" la negociació col·lectiva "posant en joc" els salaris de 800 treballadors.

Segons ha explicat CCOO en un comunicat, just abans de l'inici del ple de l'abril, es va descartar incloure a l'ordre del dia aquesta qüestió després de 12 mesos de negociació col·lectiva. Sempre segons la versió sindical, s'havia tancat un acord que preveia una "nova valoració dels llocs de treballs per als col·lectius amb pitjors condicions i riscos laborals" de l'ens provincial, que es posteriorment es preveia ampliar a altres col·lectius. Arran de la negativa a aprovar-lo definitivament, representants dels treballadors van decidir organitzar diverses mobilitzacions com la tancada iniciada aquest dijous.

Els sindicats, que han fet una crida als treballadors a sumar-se a la protesta, han deixat clar que no es pensen moure de la seu de la Diputació fins que l'equip de govern no accedeixi a trobar una sortida al conflicte. En concret, han assenyalat la presidenta de la Diputació i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; l'alcalde de Viladecans i president de l'Àrea de Recursos Humans, Carles Ruiz; i l'alcalde de Badalona i diputat de Recursos Humans, Rubén Guijarro.

Els representants sindicats també han instat els grups polítics a estar "a l'alçada de les circumstàncies" i es comprometin amb la plantilla.