Ce Trencada, un projecte que ja ha traduït una vuitantena de videojocs al català

Des de fa tres anys el projecte Ce Trencada, formada per una dotzena d'activistes lingüístics -desenvolupadors, traductors i correctors, entre d'altres-, treballa per oferir a tota persona jugadora l'oportunitat de gaudir dels videojocs en llengua catalana. La comunitat insta als desenvolupadors de videojocs a incorporar el català als seus títols. De moment, ja s'han traduït una vuitantena de videojocs, entre els quals hi ha Hollow Knight, Minabo: A walk through life, Harvest days, Aragami 2, Papers, please o Dark souls.

Normalitzar el català als videojocs, preservar la cultura de la llengua o augmentar el seu interès són alguns dels objectius del projecte. La feina dels activistes lingüístics se centra sobretot en el procés de localització, que comprèn les tasques de traducció, correcció i prova. Tot plegat, a més, s'articula al voltant d'un llibre d'estil que unifica les pautes dels diferents videojocs que passen per Ce Trencada.

Raquel Casals i Arnau Frago, dos dels seus membres, expliquen a l'ACN que volem crear una tendència "perquè els desenvolupadors incorporin de forma natural el català als seus títols". Casals, que recorda que la seva feina es fa sense cobrar i de forma totalment altruista, admet que es tracta d'un desplegament que "val uns diners", però que ells fan gratuïtament per marcar un camí que puguin seguir després altres desenvolupadors. "Volem que tinguin en compte l'idioma, que el vulguin, l'encarreguin i el paguin a qui el faci", subratlla.

En la mateixa línia es pronuncia Frago, que admet que en els algun moment s'han plantejat crear una associació però que, de moment, han pogut fer tot el que volien a nivell de col·lectiu. "La nostra idea és posar sobre la taula l'existència d'aquesta riquesa espectacular que és la possibilitat de jugar en la teva llengua", afirma Casals, "és una mica cansat fer activisme pel que a vegades entenem com engrunes perquè de fet, és ben senzill: si el teu estudi està aquí i aquí l'idioma és el català, l'hauries d'incloure i que això no suposes cap problema".

Frago, com a desenvolupador, entén que sovint les empreses vulguin prioritzar altres llengües, però subratlla la importància de "promoure tot allò local". "No cal anar a buscar gent a Amèrica, o a la Xina, perquè al final no té el mateix valor", afegeix. En aquest sentit, i encara més des de que el ventall de possibilitats ha crescut, Frago intenta sempre que pot jugar en català. "M'he adonat que t'arriba d'una forma diferent, perquè al final és la teva llengua materna i pots connectar amb l'experiència d'una manera totalment diferent", explica.

Més visibilitat pel sector dels videojocs

Durant els darrers anys els dos membres de Ce Trencada han vist com el sector del videojoc ha anat guanyant visibilitat. "Forma part de la cultura, és representatiu del moment i la veritat és que ara mateix s'estan fent coses espectaculars", admet Casals, "la nostra generació ha crescut jugant a videojocs". Per Frago, a més, hi ha tot tipus de propostes, les quals tenen en comú un fet essencial: "el videojoc et permet una interacció molt diferent com a protagonista, un fet que et permet decidir certes accions i que resulta també una eina d'aprenentatge molt valuosa".

Una major presència del català

Pel que fa a la presència del català, si bé la tendència dels estudis establerts a Catalunya és incorporar cada vegada més l'idioma propi del país, aquest encara està lluny dels percentatge que es poden trobar en anglès o castellà. Ce Trencada ho veu "insuficient" i creu que encara s'ha d'incidir més en la possibilitat de triar la llengua catalana.

Una opinió compartida per la directora general d'Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura, Marisol López, que afirma que és tan important que hi hagi literatura, teatre, o teatre musical, com que hi hagi videojocs i que la gent d'aquí pugui jugar en l'idioma en el que viu normalment. "És una obvietat que s'ha d'anar recordant perquè els videojocs es fan amb una mirada molt internacional", sosté.

Tot i això, considera que s'estan fent passos endavant en aquest aspecte, ja que "de manera orgànica" la creació de videojocs d'aquí ja està optant pel català. "És evident que la gent vol jocs en català i ja estem treballant amb algunes empreses grans", insisteix, "crec que en molt poc temps tindrem notícies molt interessants". També afegeix que ja existeix una línia específica adreçada als videojocs per afavorir que n'hi hagi en català. "No cal que siguin fets aquí, però sí que tinguin el català com a idioma", conclou.