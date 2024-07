"El meu català del Baix de Llobregat també és vàlid"

Vas començar estudiant periodisme. Per què ho vas haver de deixar?



Ara amb perspectiva, tampoc sé dir-te un motiu molt determinant. Però simplement en aquell moment jo no estava bé, estava en un procés d'ansietat, d'angoixa i vaig decidir deixar-ho. Va ser justament en aquell moment quan vaig començar a llegir filosofia i a fer aquest canvi de camí.

Per què esculls la filosofia?



Precisament per això, perquè en aquell moment no només d'ansietat, sinó també de crisi existencial, la filosofia em va acompanyar, em va salvar i em va donar ganes d'emprendre aquest nou camí acadèmic. Ara amb els vídeos he retornat una mica a la comunicació, com podeu veure.

A què et vols dedicar?



Tot just he acabat la carrera de filosofia i em vull dedicar a comunicar amb la perspectiva i amb la mirada que m'ha portat la filosofia, però a comunicar. De fet, l'any vinent em continuaré formant en comunicació. La filosofia m'ha ajudat una mica a trobar el meu camí, a redirigir-me, però tot amb la perspectiva de dedicar-me a la comunicació.

En quin moment decideixes començar a penjar vídeos a les xarxes?



Suposo que va ser en el moment en què vaig trobar-me una mica millor, perquè quan vaig deixar periodisme vaig estar en un moment molt dur personalment. Quan vaig estar més estable, amb tot el bagatge de coses que havia conegut a la carrera, sentia que tenia coses a explicar. També vaig conèixer la comunitat en català a TikTok i em va semblar una comunitat xula que estava creixent i vaig pensar que potser tenia cabuda allà.

Veiem vídeos on vincules "cinema i filosofia", fins i tot la filosofia amb la Rosalia. Quina relació pot tenir?



M'agrada dir que faig dos tipus de continguts. Uns serien uns continguts més culturals, on jugo una mica més amb la filosofia i amb el que la filosofia pot aportar més en un punt divertit, i també l'altre tipus de vídeo que faig és analitzar l'actualitat amb la mirada que m'ha posat la filosofia. No només explicar notícies sinó reflexionar sobre elles amb tot el coneixement ètic i polític on m'he especialitzat dins de la filosofia.

Els teus vídeos poden ajudar a generar pensament crític entre els joves?



"M'agradaria pensar que els meus vídeos ajuden a aprofundir en aquelles coses en què ens quedem només en la superfície"

M'agradaria pensar que sí. Sobretot em segueixen persones joves i vull pensar que els meus vídeos d'alguna manera ajuden a aprofundir en totes aquelles coses que a vegades ens quedem només en la superfície a causa de tenir tants estímuls. Jo intento anar una mica més enllà i si això ajuda algú, jo contenta.

Pot atraure la filosofia?



Crec que sí. De fet, crec que en els últims anys, potser una mica des del boom de Merlí -que la filosofia és Merlí però molt més-, crec que hem començat a veure la filosofia des d'un altre prisma, des d'anar més enllà de Plató per conèixer tot el món que envolta la filosofia i com la filosofia ens pot donar eines i ens pot ajudar per conèixer a Plató i els clàssics, però també les coses que ens interessen als joves d'avui dia i a tothom.

Quina rebuda estan tenint?



Jo estic contenta, la veritat. Tampoc sabia molt bé què esperar abans de començar a fer els vídeos, perquè la filosofia sí, interessa, però no sabia fins a quin punt interessava a TikTok i en català, clar. Però estic contenta. Hi ha vídeos que han funcionat molt bé, el vídeo que millor m'ha funcionat de tots va ser el que vaig fer sobre Barbie i Plató però els altres vídeos també van tirant. Estic contenta perquè la gent et segueix, la gent en vol més, té interès i et demana, i per a mi això és molt, saber que tinc un públic més petit o més gran, però que té interès pels meus vídeos.

Fer contingut en català és més fàcil o més difícil per arribar al públic?



"Hi ha gent que està molt disposada a veure vídeos en català"

Aquesta és una pregunta complicada perquè té com dues vessants. Suposo que és més difícil si el que tu vols és arribar a molts milions de persones, per una qüestió numèrica. Però, d'altra banda, per arribar al que jo volia que era fer els meus vídeos i que tinguin una rebuda i que arribin a gent i que els gaudeixi, m'ha sigut una ajuda fer-los en català. Hi ha gent que està molt disposada a veure vídeos en català i que agraeix la cultura i el contingut en català i que ja només per això està atenta a veure què tinc a dir. Per tant, per a mi va ser potser més fàcil, fins i tot.

Ajuda a fomentar l'ús de la llengua?



Crec que sí. Bé, potser el meu cas és una mica particular perquè jo soc de Sant Andreu de la Barca, que és un poble on potser no es parla gaire català i penso en la meva experiència com a consumidora de continguts fa uns anys i per a mi el contingut a xarxes en català va ser la manera de descobrir que hi havia gent jove parlant en català i que el català era una cosa que tenia utilitat i cabuda i que és una realitat més enllà de la que jo veia en el meu dia a dia. Per tant, estic molt convençuda que sí que ajuda, funciona i és important.

Tu has dit que no haver parlat català a casa no et fa menys català. Per què?



Ho vaig dir perquè en el moment en què vaig començar em sentia una mica insegura i les inseguretats de les xarxes tenen aquesta cosa que hi ha gent que les nota i que va allà directament a fer mal. I sí que és veritat que, quan vaig començar a fer contingut en català, potser no parlava el català més fluid del món, però és natural perquè si no utilitzes el català en el teu dia a dia és el que passa. I vaig tenir alguns comentaris on em treien algunes parauletes no per ajudar-me a aprendre, sinó per atacar-me. I precisament vaig començar a fer aquests vídeos reivindicant que tots els catalans són vàlids, que el meu català de Sant Andreu de la Barca o del Baix Llobregat també és vàlid i que precisament estem per aprendre i crec que el fet de fer vídeos també m'ha ajudat a tenir molta més fluïdesa i per tant està bé.

Són un bon altaveu les xarxes per poder conscienciar els joves en diversos aspectes?



"Hem d'utilitzar les xarxes per conscienciar"

Sí, crec que sí perquè al final els joves, i una mica tothom, mirem les xarxes i acaba sent la nostra realitat. El que veiem a les xarxes és el que hi ha i per tant hem d'utilitzar-les per conscienciar. Intento conscienciar en feminisme, en drets LGTBI i en moltes altres qüestions perquè malauradament a les xarxes també hi ha molts altres continguts que el que fan és conscienciar, però en l'altre sentit, conscienciar en promoure els discursos d'odi. I per tant crec que mirant totes aquestes tendències hem d'anar una mica a fer la contra i conscienciar, però en el bon sentit, conscienciar en el respecte, conscienciar en la igualtat, etc.

Has parlat del cas Rubiales, has parlat de la violència masclista, quin tipus d'anàlisi en fas?



Bé, faig una anàlisi sobre la violència masclista perquè, malauradament, ens pensem que ho hem superat però continuen passant coses com va ser el cas Rubiales on de cop tots vam ser-ne molt conscients, però que posava de manifest una realitat que està present en el nostre dia a dia, aquest tipus d'agressions. I per tant vaig decidir fer aquest vídeo per visibilitzar que aquestes coses encara passen. Tot i que ens pensem que hem conquerit tots els drets del món, no és així, i hem de continuar lluitant en aquesta direcció.

*Aquí puedes leer la entrevista a Anaïs Borràs en castellano.