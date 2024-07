Anaïs Borràs: "Mi catalán del Baix Llobregat también es válido"

Empezaste estudiando periodismo. ¿Por qué lo tuviste que dejar?

Ahora visto con perspectiva, tampoco sé decirte un motivo muy determinante. Pero simplemente en aquel momento yo no estaba bien, estaba en un proceso de ansiedad, de angustia, y decidí dejarlo. Fue justamente en aquel momento cuando empecé a leer filosofía y a hacer este cambio de camino.

¿Por qué escoges la filosofía?



Precisamente por eso, porque en aquel momento no solo de ansiedad, sino también de crisis existencial, la filosofía me acompañó, me salvó y me dio ganas de emprender este nuevo camino académico. Ahora con los videos he vuelto un poco a la comunicación, como podéis ver.

¿A qué quieres dedicarte?



Apenas he acabado la carrera de filosofía y me quiero dedicar a comunicar con la perspectiva y con la mirada que me ha llevado la filosofía, pero a comunicar. De hecho, el próximo año me continuaré formando en comunicación. La filosofía me ha ayudado un poco a encontrar mi camino, a redirigirme, pero todo con la perspectiva de dedicarme a la comunicación.

¿En qué momento decides empezar a colgar videos en las redes?



Supongo que fue en el momento en el que me encontré algo mejor, porque cuando dejé periodismo estuve en un momento muy duro personalmente. Cuando estuve más estable, con todo el bagaje de cosas que había conocido en la carrera, sentía que tenía cosas a explicar. También conocí la comunidad en catalán de TikTok y me pareció una comunidad chula que estaba creciendo y pensé que quizás tenía cabida allí.

Vemos videos donde vinculas "cine y filosofía", incluso la filosofía con Rosalia. ¿Qué relación pueden tener?



Me gusta decir que hago dos tipos de contenidos. Unos serían unos contenidos más culturales, donde juego algo más con la filosofía y con lo que la filosofía puede aportar más desde un punto divertido, y también el otro tipo de vídeo que hago es analizar la actualidad con la mirada que me ha dado la filosofía. No solo explicar noticias sino reflexionar sobre ellas con todo el conocimiento ético y político donde me he especializado dentro de la filosofía.

¿Tus videos pueden ayudar a generar pensamiento crítico entre los jóvenes?



"Quiero pensar que mis vídeos ayudan a profundizar en aquellas cosas en las que nos quedemos solo en la superficie"

Me gustaría pensar que sí. Sobre todo me siguen personas jóvenes y quiero pensar que mis vídeos de alguna manera ayudan a profundizar en todas aquellas cosas que a veces nos quedemos solo en la superficie a causa de tener tantos estímulos. Yo intento ir algo más allá y si esto ayuda alguien, yo contenta.

¿Puede atraer la filosofía?



Creo que sí. De hecho, creo que en los últimos años, quizás un poco desde el boom de Merlí -que la filosofía es Merlí pero es mucho más-, creo que hemos empezado a ver la filosofía desde otro prisma, de ir más allá de Platón para conocer todo el mundo que rodea la filosofía y como la filosofía nos puede dar herramientas y nos puede ayudar para conocer a Platón y los clásicos, pero también las cosas que nos interesan a los jóvenes de hoy en día y a todo el mundo.

¿Estás satisfecha con el recibimiento que están teniendo?



Yo estoy contenta, la verdad. Tampoco sabía muy bien qué esperar antes de empezar a hacer los vídeos, porque la filosofía sí, interesa, pero no sabía hasta qué punto interesaba en TikTok y en catalán, claro. Pero estoy contenta. Hay vídeos que han funcionado muy bien, el video que mejor me ha funcionado de todos fue el que hice sobre Barbie y Platón. Estoy contenta porque la gente te sigue, quiere más, tiene interés y te pide, y para mí esto es mucho, saber que tengo un público más pequeño o más grande, pero que tiene interés por mis videos.

¿Hacer contenido en catalán es más fácil o más difícil para llegar al público?



"Hay gente que está muy dispuesta a ver vídeos en catalán"

Esta es una pregunta complicada porque tiene dos vertientes. Supongo que es más difícil si lo que quieres es llegar a muchos millones de personas, por una cuestión numérica. Pero, por otro lado, para llegar a lo que yo quería que era hacer mis vídeos y que tengan un recibimiento, que lleguen a gente y que la gente los disfrute, me ha sido una ayuda hacerlos en catalán. Hay gente que está muy dispuesta a ver vídeos en catalán y que agradece la cultura y el contenido en catalán y que ya solo por eso está atenta a ver qué tengo que decir. Por lo tanto, para mí fue quizás más fácil, incluso.

¿Ayuda a fomentar el uso de la lengua?



Creo que sí. Bien, quizás mi caso es un poco particular porque soy de Sant Andreu de la Barca, que es un pueblo donde quizás no se habla mucho catalán y pienso en mi experiencia como consumidora de contenidos hace unos años. Para mí el contenido en redes en catalán fue la manera de descubrir que había gente joven hablando en catalán y que el catalán era una cosa que tenía utilidad y cabida y que es una realidad más allá de la que yo veía en mi día a día. Por lo tanto, yo estoy muy convencida que sí que ayuda, funciona y es importante.

Tú has dicho que no haber hablado catalán a casa no te hace menos catalán. ¿Por qué?



Lo dije porque en el momento en que empecé me sentía un poco insegura y las inseguridades de las redes tienen esta cosa que hay gente que las nota y que va allá directamente a hacer daño. Y sí que es verdad que, cuando empecé a hacer contenido en catalán, quizás no hablaba el catalán más fluido del mundo, pero es natural porque si no utilizas el catalán en tu día a día es lo que pasa. Tuve algunos comentarios donde me sacaban algunas palabritas no para ayudarme a aprender, sino para atacarme. Y precisamente empecé a hacer estos vídeos reivindicando que todos los catalanes son válidos, que mi catalán de Sant Andreu de la Barca o del Baix Llobregat también es válido y que precisamente estamos para aprender. Ceo que el hecho de hacer vídeos también me ha ayudado a tener mucha más fluidez y, por lo tanto, está bien.

¿Son un buen altavoz las redes para poder concienciar los jóvenes en varios aspectos?



Sí, creo que sí porque al final los jóvenes, y un poco todo el mundo, miramos las redes y acaba siendo nuestra realidad. Lo que vemos en las redes es lo que hay y por lo tanto tenemos que utilizarlas para concienciar. Yo intento concienciar en feminismo, en derechos LGTBI y en otras muchas cuestiones porque desgraciadamente en las redes también hay otros muchos contenidos que lo que hacen es concienciar, pero en el otro sentido, concienciar para promover los discursos de odio. Y por lo tanto creo que mirando todas estas tendencias tenemos que ir un poco a hacer la contra y concienciar, pero en el buen sentido, concienciar en el respeto, concienciar en la igualdad, etc.

Has hablado del caso Rubiales, has hablado de la violencia machista, ¿qué tipo de análisis haces?



Hago un análisis sobre la violencia machista porque, desgraciadamente, pensamos que lo hemos superado pero continúan pasando cosas como fue el caso Rubiales donde de repente todos fuimos muy conscientes, pero que ponía de manifiesto una realidad que está presente en nuestro día a día, lo que son este tipo de agresiones. Y por lo tanto decidí hacer este vídeo para visibilizar que estas cosas todavía pasan. A pesar de que nos pensamos que hemos conquistado todos los derechos del mundo, no es así, y tenemos que continuar luchando en esta dirección.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Anaïs Borràs en català.