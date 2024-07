Un centenar de docents protesten contra el retard en les adjudicacions i la política "a dit"

Un centenar de docents s'han concentrat a les portes del Departament d'Educació aquest dilluns en contra de l'endarreriment en les adjudicacions d'estiu. La concentració ha estat convocada pels sindicats educatius, que s'han reunit amb el departament telemàticament per abordar la problemàtica. Denuncien que els prop de 20.000 nous funcionaris que ara haurien de començar el període de pràctiques no poden accedir a les places sol·licitades ja que aquestes han estat adjudicades "a dit" en aplicació dels decrets de plantilles.



La polèmica ve del fet que Educació ha endarrerit fins a finals de juliol l'adjudicació de destinacions provisionals de docents per al curs vinent, tot i que estava prevista per fer-la aquesta primera setmana d'aquest mes. Els tècnics del Departament han demanat més temps per validar el correcte funcionament de l'aplicatiu informàtic que adjudica les places, davant del gran número de sol·licituds, per l'augment de funcionaris. La previsió és que el procés es faci del 22 al 26 de juliol, segons un missatge enviat als docents divendres passats.

La gent crida "Departament, incompetent!" a les portes d'@educaciocat



Prou maltractament!, deroguem el decret de plantilles, per una assignació objectiva, transparent i justa dels llocs de treball. pic.twitter.com/1uCExLrDiH — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) July 8, 2024

La portaveu d'USTEC-STES, Iolanda Segura, ha afirmat aquest dilluns a les portes d'Educació que el decret de plantilles "els ha explotat a la cara" a la conselleria, ja que ha defensat que en no limitar les places que les direccions poden bloquejar per escollir elles el perfil i la persona, no hi ha prou places en algunes especialitats per adjudicar-les als nous funcionaris que les han demanat per tal de fer el període de pràctiques.

"Demanem la derogació del decret de plantilles"

Davant d'això ha criticat que s'ha modificat una resolució que canvia les regles del joc en les adjudicacions d'estiu. Segura ha asseverat que això s'ha fet sense que hagi passat per la mesa sectorial, cosa que ha considerat una "irregularitat".

Tant Segura com la portaveu de CCOO, Teresa Esperabé, han explicat que l'endarreriment del procés farà que hi hagi persones que a l'agost encara no sàpiguen a quin centre han d'anar a treballar. "Demanem la derogació del decret de plantilles", ha exigit Esperabé, que ha dit que d'aquesta manera les places perfilades deixarien d'estar bloquejades i es podrien adjudicar als funcionaris que les han sol·licitat.

De la seva banda la portaveu d'Educació pública de la UGT, Lorena Martínez, ha criticat que no es va informar els treballadors d'aquesta situació fins divendres passat i ha denunciat que se'ls han canviat unes regles del joc "que estaven molt clares".

Continuaran amb les mobilitzacions

Un cop finalitzada la reunió, els sindicats han criticat que no se'ls ha fet cap proposta de pes i que s'han limitat a informar-los dels problemes trobat. Davant d'això, han assegurat que continuaran amb les mobilitzacions. De fet, segons Segura, la única aportació que els han fet des de la conselleria és que intentaran que les persones perjudicades no hagin d'anar a una altra especialitat, però no els garanteixen que no acabin en un altre centre diferent del demanat i que aquest no sigui de complexitat.

Professors de Secundària ha criticat el "desgavell" i la "negativa" a negociar. Marta Jové, delegada de CGT Ensenyament, ha criticat també el "tarannà" de la conselleria perquè "s'amaga darrera la policia i s'excusen en una reunió telemàtica".