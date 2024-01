Educació proposa 18 experts per plantejar millores al sistema educatiu català

El Departament d'Educació proposarà al Govern l'aprovació d'un grup de 18 experts perquè formin el grup de treball que ha de plantejar millores al sistema educatiu català a mitjà i llarg termini. La titular d'Educació, Anna Simó, va anunciar la creació d'aquest grup a la cimera entre l'Executiu i els partits parlamentaris que es va celebrar el passat mes de desembre arran dels mals resultats dels alumnes catalans a les proves PISA.

Segons el Departament d'Educació, el grup el coordinarà el president del Consell Escolar de Catalunya, Jesús Vinyes, i estarà integrat per docents i representants de les direccions dels centres, les famílies, l'àmbit acadèmic i el món local. La previsió és que presentin les primeres conclusions en un informe a principis de febrer.

Aquest informe tindrà dos apartats: un amb mesures prioritzades per aplicar el curs 2024-2025 i un altre amb propostes de mesures aplicables a mitjà i llarg termini. Segons ha informat aquest dimarts Educació, els experts començaran a deliberar a l'inici del segon trimestre escolar, que comença el dilluns que ve.

El Departament ha afirmat que el grup s'ha dissenyat "buscant reflectir la diversitat tant a nivell d'etapes educatives com a nivell territorial, de complexitat de centres, de titularitat i a nivell disciplinari –tenint en compte sectors com la formació professional o l'expertesa en la immersió lingüística-".

18 experts amb el president del Consell Escolar al capdavant

El grup el coordinarà l'actual president del Consell Escolar de Catalunya, Jesús Vinyes, especialitzat en psicopedagogia i que, entre d'altres, ha estat inspector d'Educació, subdirector general de la Inspecció, primer president de l'associació d'inspectors d'educació de Catalunya i director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental.

En representació dels docents, el grup també l'integrarà Mercè Mas, mestra d'educació primària a l'escola la Roureda de Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat) i pedagoga; el periodista i professor d'educació secundària Víctor Saura, que ha treballat per a diversos mitjans escrits i ha estat cinc anys dirigint el Diari de l'Educació; i Francesc Roca Rosell, professor jubilat de Formació Professional i que ha estat cap de departament, cap d'estudis, sotsdirector i director a l'Institut Comte de Rius de Tarragona.

El Govern nomenarà tres representants de les direccions dels centres educatius públics en la seva propera reunió

Per part de les direccions dels centres educatius públics, la previsió és que el Govern nomeni a tres representants escollits per la Junta central de direccions de centres públics en la seva propera reunió, que tindrà lloc el dimarts que ve. En representació dels centres concertats hi haurà Montserrat Jiménez, directora pedagògica de l'escola Vedruna de Palafrugell i Joan Vila, llicenciat en ciències a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que ha estat professor de ciències naturals, física i química, director de l'Escola Pia de Granollers i director de l'Escola Pia de Sabadell.

D'altra banda, en representació de les entitats pedagògiques, el grup l'integraran Raül Manzano, mestre i llicenciat en Ciències de l'Educació i treballador del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià; Marta Pujadó, sòcia de Rosa Sensat i llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya; i Albert Bayot, llicenciat en Filosofia i Lletres amb postgrau en Psicologia de l'Adolescent, i professor de secundària de les especialitats de Llengua Catalana i Literatura.

En representació de les famílies, el grup comptarà amb Mireia de Mingo Esteban, llicenciada en ciències ambientals i graduada en educació primària, participa en l'AFA de l'escola bressol Sant Medir (Barcelona), és representant en el consell escolar del CEIP Patronat Domènech de Barcelona, membre de l'Assemblea Groga de Gràcia i presidenta de la Junta de l'AFA de l'institut Vila de Gràcia.

En representació del món local, el grup també estarà format per Sílvia Lombarte, llicenciada en pedagogia i gerent de la societat municipal Bressolgramenet, SA i directora de l'Àrea d'Escoles Bressol a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Altres experts

El grup també comptarà amb Coral Regí, biòloga i membre del comitè científic del projecte Educació Demà i de la Junta de la Societat Catalana de Pedagogia; Diga Couso, llicenciada en Física i doctora en Didàctica de les Ciències, i que actualment treballa com a professora agregada a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB i és la cap del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències; Carmel Ortoll, que ha exercit diferents càrrecs a la Generalitat, entre els quals secretària de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Catalunya, cap del Servei de Formació i Innovació de l'Educació Infantil i Primària i directora general d'Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament; i Elvira Borrell, llicenciada en Ciències de l'Educació i en Biologia i que ha estat inspectora d'Educació.