Davallada de Catalunya a l'informe PISA: es desploma en matemàtiques, ciències i lectura i se situa a la cua de l'Estat 

Davallada sense precedents del nivell dels alumnes de 15 anys en una vuitantena de països, segons l'últim informe PISA, el primer postpandèmia. La patacada ha estat especialment forta a Catalunya, on el rendiment de l'alumnat de 4t d'ESO ha baixat en picat en les tres matèries avaluades: matemàtiques, ciència i comprensió lectora. Els resultats situen el país per sota de la mitjana de l'Estat i dels països de l'OCDE. De fet, la caiguda de nivell dels alumnes catalans és tres vegades més gran que la del conjunt d'Espanya.

El descens del nivell de l'alumnat ha estat generalitzat. Només 31 dels 81 països analitzats han frenat el cop, i entre les causes hi ha el tancament durant menys temps de les escoles, més digitalització i més suport del professorat per retallar desigualtats. Entre els que han resistit a la davallada hi ha Austràlia, el Japó, Corea, Suïssa i Singapur, que encapçala el rànquing.

L'informe PISA 2022 obté els pitjors resultats des que es va començar a fer aquest estudi, l'any 2000. Espanya també treu els seus pitjors resultats de la història en ciència i matemàtiques, en comprensió lectura encara van ser encara pitjors el 2005.



Els pitjors resultats de la història

Segons es desprèn de l'informe publicat aquest dimarts, en competència matemàtica Catalunya ha obtingut 469 punts. Es tracta d'un retrocés de 21 punts respecte a les últimes proves -fetes el 2018- que situa Catalunya per sota de la mitjana a tot Espanya (473). Només set comunitats queden per darrere de Catalunya: Extremadura (469), Castella la Manxa (464), Múrcia (463), Andalusia (457), Illes Canàries (447), Melilla (404) i Ceuta (395). És la puntuació més baixa des del 2006. En comparació amb altres països, Catalunya està al nivell d'Itàlia, el Vietnam i Noruega. (476).

En competència científica, l'alumnat català ha obtingut la pitjor dada des del 2003 amb 477 punts, 12 menys que a les proves del 2018, i s'ha situat a vuit punts de la mitjana tant d'Espanya (485) com de l'OCDE (485). En aquest àmbit, només han obtingut pitjors resultats que Catalunya: Castella la Manxa (475), Andalusia (473), Illes Canàries (473), Melilla (414) i Ceuta (410). En comparació amb altres països, Catalunya queda al nivell d'Itàlia, Noruega o Turquia.

En comprensió lectora, Catalunya també ha registrat la pitjor dada des del 2006 i s'ha situat en les últimes posicions de l'Estat amb 462 punts, 22 menys que el 2018, i només per davant d'Andalusia (461), Melilla (405) i Ceuta (404). En comparació amb altres països, Catalunya se situa al nivell del Vietnam o els Països Baixos.