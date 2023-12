Creix el malestar entre els docents interins amb les oposicions aprovades però sense plaça 

Des que el Govern va iniciar un procés d'estabilització de places docents per arribar al 8% d'interinatge que marca la llei estatal, el malestar i les crítiques per part dels sindicats i les plataformes de professors han estat constants. Un malestar que ara creix entre els milers de docents que després d'aprovar les oposicions extraordinàries del juny no han obtingut plaça. El motiu? L'anunci del Departament d'Educació de modificar la convocatòria d'oposicions ordinària de l'abril ve quadruplicant el nombre de places que s'havien previst inicialment.

Els 4.000 docents interins que van aprovar l'últim concurs d'oposició d'estabilització al juny, però que es van quedar sense plaça, critiquen que "no té cap sentit que es multipliquin les places per a les properes proves" quan ja hi ha milers de docents que han superat les oposicions, però que no han pogut estabilitzar la seva situació per la falta de places en les oposicions extraordinàries que encara estan en procés.

"El mateix dia que el Departament va publicar la llista de mèrits, també va anunciar que ampliava fins a 7.000 les places ofertes en el proper procés d'oposicions"

"El mateix dia que el Departament va publicar la llista de mèrits, també va anunciar que ampliava fins a 7.000 les places ofertes en el proper procés d'oposicions ordinari", denuncia un dels membres d'Interines en Lluita, el grup sota el qual s'han organitzat els docents afectats. Critica que tot plegat "ha estat un error del Departament, que no va calcular bé el nombre de vacants d'interins que s'haurien d'haver estabilitzat. Però en lloc de reconèixer l'error, han traspassat les places al concurs ordinari, és a dir, que tots els docents interins que vam aprovar les oposicions, hem de tornar a presentar-nos, amb tot el que això comporta", comenta.

Fonts del Departament d'Educació consultades per Públic han insistit en el fet que "el disseny" d'aquest procés d'estabilització ve marcat pel Govern espanyol, i que són poques les modificacions que pot fer la Generalitat en aquest sentit. Es limiten a recordar que el fet d'haver-se presentat ja en unes oposicions anteriors, dona mèrits per a les properes.

Més de 800 docents organitzats i un precedent

Els més de 800 docents organitzats sota el grup Interines en Lluita han enviat una carta a la consellera Anna Simó instant el departament a què se'ls estabilitzi ara en lloc d'ampliar el proper concurs ordinari. És a dir, fer un"traspàs de les noves places anunciades a l'actual procés d'oposició. Denuncien que se'ls vulgui fer passar de nou pel procés d'oposició, amb el desgast personal, laboral i econòmic que comporta.

"Si l'objectiu del Departament és realment estabilitzar interins i reduir l'índex d'interinatge, i tens uns docents interins que han aprovat les oposicions, per què amplies les places del següent procés en lloc d'incloure els que ja han superat el procés i que són vàlids?", es pregunten els afectats, que assenyalen que "si hi ha voluntat, hi ha marge d'ampliar les places, i sinó que convoquin un concurs de mèrits, però que no les passin al concurs ordinari", demanen.

A la carta, els interins s'emparen en un precedent. Recorden que el maig passat la Generalitat va incorporar al cos d'advocacia 48 persones que havien aprovat i s'havien quedat sense plaça. Una decisió que, segons va publicar el mateix Govern, es va prendre per donar compliment a la llei 8/2023 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat.



Mobilitzacions i si cal, als tribunals

Els docents interins afectats, que compten amb el suport dels principals sindicats -USTEC, la CGT i la plataforma d'interins PINDOC- ja han anunciat que si el Departament "no mou fitxa", es mobilitzaran fins a aconseguir-ho. També estan disposats a arribar més lluny i portar el cas als tribunals.

Aquesta situació no és exclusiva dels mestres i professors, és la situació generalitzada que viuen molts funcionaris interins de tots els departaments i sectors de la Generalitat que no tenen els suficients anys d'antiguitat per a estabilitzar-los i han de passar o bé per concursos interns, o bé per oposicions ordinàries.