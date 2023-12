Un grup d'experts de consens proposarà millores al sistema educatiu català

El Govern de la Generalitat crearà un grup d'experts amb diferents perfils de la comunitat educativa perquè elabori un pla de treball a finals de febrer amb propostes de millora del sistema educatiu. Ho ha anunciat aquest dimarts la consellera d'Educació, Anna Simó, després de la cimera entre Govern i partits al Palau de la Generalitat pels mals resultats de l'informe PISA.

El grup l'integraran una quinzena de membres de diferents perfils consensuats, ha detallat la responsable del Govern. Hauria de garantir una diversitat entre els diferents nivells educatius, la diversitat territorial, les complexitats de centre o la concertada i la pública, per exemple.

Simó ha assenyalat que aquesta és la proposta aprovada en la cimera i que ha suscitat "el consens suficient" per començar a treballar-hi "de manera immediata". L'objectiu pactat és que aquest grup d'experts elabori un informe dos apartats: un amb mesures prioritzades per aplicar el curs 2024-2025 i un altre amb propostes de mesures aplicables a mitjà i llarg termini.

Cimera després dels PISA

Dues setmanes després dels resultats PISA, Govern i partits s'han reunit al Palau de la Generalitat per analitzar la situació d'educació. La cimera convocada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, partia amb l'objectiu de ser un "punt de partida" per poder construir grans acords.

La diputada del PSC-Units Esther Niubó ha celebrat l'acord per la creació de la comissió: "El que correspon és escoltar els professionals de l'educació i, a partir d'allà, acabar-nos de posicionar", ha dit en roda de premsa. Des de Junts per Catalunya consideren l'acord similar a la seva proposta. "Estem contents que hagi tingut el suport i consens necessari per poder-se desenvolupar de forma imminent i ràpida", ha defensat el president del grup parlamentari, Albert Batet.