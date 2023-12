Inversió estable, reforç de les aules d'acollida i més consensos, la fórmula d'Educació per combatre els mals resultats

Inversió estable i continuada per revertir les retallades de l'última dècada, reforçar les aules d'acollida, avançar en la gratuïtat del 0-3 i en la baixada de ràtios són algunes de les reformes que planteja Educació per combatre els mals resultats de Catalunya a les proves PISA.

Simó: "L'educació l'última cosa que necessita són cops de volant"

"L'educació l'última cosa que necessita són cops de volant", ha afirmat la consellera d'Educació, Anna Simó, en una compareixença sis dies després que es fessin públics els resultats que situen Catalunya a la cua de l'Estat. Assolir més consensos i acords polítics, tant amb els partits catalans com amb el Govern espanyol, també és una prioritat per la consellera.



"El sistema educatiu català té bons fonaments però hi ha punts que trontollen", ha reconegut Simó, que ha llançat un missatge per tal de "fer pinya" tant a la comunitat educativa com a les formacions polítiques, amb qui ha assegurat que està parlant per arribar a un "acord de país" en els propers mesos.

L'equitat, l'objectiu de les reformes

En un inici, una primera ànalisi del Govern va atribuir els mals resultats a una "sobrerepresentació" de l'alumnat migrant a les proves, unes declaracions polèmiques que posteriorment van ser matisades i finalment descartades en comprovar que la mostra era correcta. Simó no s'hi ha referit i ha insistit que la qüestió és "l'equitat" i que a això s'orienten les reformes que preparen.

Educació enviarà una carta a la comunitat educativa amb un missatge de "confiança"

La consellera adreçarà una carta a tota la comunitat educativa, especialment els docents i les famílies, per traslladar un missatge de "confiança" en un sistema amb "pilars molt sòlids".



Simó ha reivindicat el Pacte contra la segregació escolar i també l'inici de la gratuïtat de l'I-2 i la baixada de ràtios, malgrat la falta d'espais provoca que no es pugui implementar del tot fins el 2026. El reforç de la plantilla amb prop de 6.000 docents també ha estat una de les bases de les polítiques d'aquesta legislatura.



Millorar la inclusió i tirar endavant un pla "per una educació a temps complet" són també reptes que vol tirar endavant Simó, que s'ha referit al sistema de Portugal, amb extraescolars gratuïtes que complementen l'horari educatiu. És una reforma que espera que estigui en marxa abans d'acabar la legislatura.

Comença a revertir la tendència

El Govern es defensa dels mals resultats amb l'evidència que en les últimes proves que s'havien fet públiques, que s'havien fet després de PISA, s'observa certa millora en àrees com l'anglès, les ciències i les matemàtiques. Malgrat això, el català i el castellà continuen sent els grans reptes, especialment pel que fa a l'oralitat del primer.



"Des de les últimes proves hem començat a revertir resultats, sobretot pel que fa als alumnes de més vulnerabilitat, amb rendiments més baixos", ha dit Simó.

Canvis en les avaluacions de les polítiques i també dels propis centres i els docents són una altra de les línies impulsades per Simó, al càrrec després que l'anterior conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, fos apartat després d'una gestió polèmica, especialment amb els sindicats educatius.



La millor formació dels docents i el reforç als centres en matèria de comprensió lectora i matemàtiques clouen una sèrie de reformes "profundes" que Simó ha reconegut que no podran acabar aquest mandat.