Un centenar de plaques en honor dels brigadistes internacionals al Bosc de la Memòria de la Fatarella

El Bosc de la Memòria de la Fatarella (Terra Alta) ha arribat al centenar de plaques en honor als brigadistes internacionals. En un acte celebrat aquest dissabte, familiars alemanys, holandesos i anglesos acompanyats per associacions de brigadistes han recordat una desena de persones amb la col·locació de plaques en honor seu. Per primer cop en disset anys, enguany s'han afegit al record dues dones: la infermera Betty Rosenfeld i la doctora Rose Coutelle.



L'Associació Lo Riu preveu augmentar el nombre de dones presents en l'homenatge i reivindicar-ne la lluita i el compromís contra el feixisme. "Volem que el Bosc de la Memòria sigui tant de brigadistes com de les dones brigadistes", ha subratllat el president de l'entitat, Àlex Sambró.

Després de recórrer més de dos quilòmetres a peu per una pista de muntanya, els participants en l'homenatge als brigadistes internacionals han arribat al Bosc de la Memòria de la Fatarella per recordar els milicians que van combatre el feixisme durant la guerra civil espanyola. L'objectiu d'aquest bosc és la de tenir un espai on homenatjar als 35.000 homes i dones de 53 països que van participar a la guerra, ja fos al front de batalla o bé duent a terme altres tasques logístiques o bé vinculades a la salut, per exemple.

Una imatge dels Brigadistes Internacionals.

Amb l'acte d'aquest dissabte s'han assolit els primers cent noms que s'homenatgen en aquest espai, impulsat ara fa prop de dues dècades. D'aquesta manera, a cada arbre hi ha una placa amb el nom, l'any de naixement i defunció i una breu història de cada brigadista, una tasca de documentació que és possible a través de les entitats internacionals que s'ocupen de la memòria històrica. L'Associació Lo Riu, per la seva part, celebra any rere any aquest homenatge als brigadistes per donar a les famílies un espai on rememorar els seus éssers estimats. "En els seus països hi ha monuments als brigadistes, però aquí el bosc és molt emotiu, tots tenen el seu nom i record", ha indicat Àlex Sambró, president de l'entitat.

Els primers dos noms propis de dones brigadistes

En aquesta ocasió, s'han col·locat deu noves plaques, dues de les quals corresponen a dones, una fita que fins avui, no s'havia assolit. Es tracta de la infermera Betty Rosenfeld i la doctora Rose Coutelle. En el cas de Coutelle, l'homenatge ha estat doble, ja que també s'ha rememorat al qui posteriorment va ser el seu marit, el doctor Carl Coutelle. De fet, va ser durant la guerra civil espanyola que van coincidir a Mataró, tal com ha explicat a l'ACN el seu fill, Charles Coutelle.

Acompanyat per la seva família, ha posat èmfasi en la importància de no oblidar el passat, especialment entre les generacions més joves. "N'hem parlat amb la família, sobre aquest tema. La meva filla ha volgut venir a acompanyar, però el cas és que pel que fa als seus fills, no les tenim totes. Els hem dit que seria bo per a ells venir, perquè forma part de la seva història familiar i seria bo que tinguessin aquest esperit també... però tampoc ho puc predir", ha apuntat. En la descoberta de cada placa, els assistents han llegit la biografia de cada brigadista, a més de col·locar un clavell vermell.

La voluntat de l'Associació Lo Riu és augmentar el nombre de plaques que recordin a dones brigadistes en els pròxims anys i homenatjar-ne tant la seva tasca com el seu compromís envers l'avenç del feixisme. Alhora, l'acte d'aquest dissabte també ha servit per posar en relleu la trajectòria de Jordi Banque, una figura clau en l'impuls del Bosc de la Memòria.