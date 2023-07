Identifiquen més de 700 brigadistes internacionals del front de l'Ebre

La Generalitat de Catalunya ha identificat 722 brigadistes internacionals desapareguts durant la Guerra Civil Espanyola a Catalunya i també els llocs on haurien desaparegut. La majoria va lluitar amb les Brigades Internacionals al front de l'Ebre, la batalla decisiva de la qual es compleixen 85 anys aquest estiu.

A través de dos estudis encarregats per la direcció general de Memòria, s'han recollit dades de 212 brigadistes d'Alemanya, Àustria i els Països Baixos, per una banda, i de combatents d'altres orígens i soldats espanyols, de l'altra. S'emmarquen en el programa Alvah Bessie que es dedica a identificar els brigadistes desapareguts a Catalunya i buscar i localitzar familiars vius.

Els estudis suposen "un gran avenç documental" per poder "resoldre el buit d'informació" que hi ha sobre els brigadistes internacionals que van lluitar a Catalunya. En molts casos no hi ha cap registre per poder establir el lloc on van desaparèixer, tot i el nombre elevat d'aquestes persones que figura associat a algunes de les fosses localitzades al país.

El programa Alvah Bessie també pretén arribar a les famílies dels desapareguts. I és que la majoria no tenen coneixement de la recerca que duu a terme la Generalitat, ni dels instruments disponibles per localitzar-les i identificar-ne les restes, com són el Cens de persones desaparegudes, el Pla de fosses o el Banc d'ADN.

Dels 722 soldats identificats, la majoria formen part de les Brigades Internacionals. La meitat dels identificats van venir de fora del país (357) i, en la majoria d'aquests casos, s'ha pogut situar l'escenari on probablement van desaparèixer. El director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses, destaca que "això és molt important".



Dos estudis

La direcció general de Memòria ha iniciat el programa Alvah Bessie amb dos estudis i ja en té en marxa un tercer. El primer es titula Relació de voluntaris internacionals antifeixistes morts i desapareguts a Catalunya. Alemanya, Àustria i els Països Baixos i és "un punt de partida per buscar i localitzar els familiars" i també per anar ampliant noves dades. De les 212 persones identificades, 102 són d'origen alemany, 70 d'origen austríac i 40 d'origen neerlandès. Entre els noms destaquen dues dones.

El segon estudi, La Brigada Thälmann al front de l'Ebre se centra en les persones desaparegudes en aquest batalló, que va participar en la Batalla de l'Ebre entre març i setembre de 1938. Va tenir 660 persones associades mortes o desaparegudes en el combat o per causa de ferides rebudes. Com a mínim, 295 són d'origen estranger.