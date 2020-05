Un centenar de treballadors de Nissan es manifesten a Barcelona per pressionar contra el tancament de la planta

Un centenar de treballadors de Nissan s'han manifestat a la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest dimarts al vespre per pressionar perquè la multinacional es quedi a Catalunya. El comitè d'empresa ha organitzat una acció reivindicativa i han dibuixat un mosaic amb espelmes, teles negres i vermelles on es llegia '25.000 famílies. Futur per a Nissan ja' al mig de la plaça. La plantilla fa 23 dies que està en vaga indefinida per protestar per les amenaces de tancament que planen sobre la planta de la Zona Franca, que dona feina a 3.000 persones directament i a 25.000 indirectament, segons els càlculs dels sindicats.



La concentració ha comptat amb la presència de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que s'ha mostrat preocupada pels inicis que apunten al tancament de les instal·lacions i ha defensat que "ningú pot dir" que la Generalitat no ha donat el 100% per assegurar la continuïtat de l'empresa. "No tirarem la tovallola, seguirem defensant que les plantes de Nissan a Catalunya són competitives", ha afirmat.

La planta de la Zona Franca dona feina a 3.000 persones directament i a 25.000 indirectament

També han participat en l'acció reivindicativa a Barcelona el secretari d'Empresa i Competitivitat del Govern, Joaquim Ferrer, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.



S'espera que l'automobilística expliqui el pla estratègic a mitjà termini el 28 de maig, durant la presentació dels resultats un cop acabat l'any fiscal, on anunciarà previsiblement el futur de la planta a Catalunya. Al llarg de les últimes setmanes, informacions de la premsa japonesa han afirmat que Nissan tenia la intenció de tancar la seva fàbrica a Barcelona i traslladar la producció a plantes de Renault. Segons apunten aquestes filtracions, l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi es veu obligada a reorganitzar-se i aprofitarà la crisi de la covid-19 per a reduir la presència a Europa i replegar-se al Japó, la Xina i als Estats Units.

Colau ha visitat la planta i ha traslladat als treballadors que garantir el futur de Nissan a Catalunya "és un consens de país"

D'altra banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha visitat aquest dimarts la planta, acompanyada de l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Colau ha deixat clar que no contempla cap altre escenari que no passi per la continuïtat de l'empresa a Catalunya i, després de reunir-se amb els treballadors, ha recordat a la multinacional japonesa que Barcelona i la seva àrea metropolitana han apostat pel cotxe elèctric i que serà un territori "clau" en la mobilitat del futur.



Colau també ha recordat a Nissan que fa molts anys que rep ajuts de les administracions i que per tant té una "responsabilitat" amb els milers de famílies que en depenen. "Decideixi el que decideixi la direcció de Nissan no ens resignarem ni tirarem la tovallola i lluitarem pel futur de les plantes catalanes", ha afegit. L'alcaldessa de Barcelona ha traslladat als treballadors que garantir el futur de Nissan a Catalunya "és un consens de país" pel que treballen totes les administracions.

El Govern espanyol, en diàleg amb el Japó per evitar el tancament

Aquest dimarts, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha defensat la continuïtat de la fàbrica i ha assegurat que el Govern espanyol "treballa de forma molt intensa" en la defensa de les plantes a les quals veu "futur". Maroto ha dit que han "accelerat la interlocució" amb el Japó per demostrar que hi ha un "projecte de futur" i ha esperat que això pugui "arribar a una concreció". La proposta del Govern espanyol és que dotin la fàbrica amb un nou model elèctric. "És en aquest escenari en el qual estem, lluitant perquè Nissan es quedi a Espanya", ha dit Maroto aquest dimarts en roda de premsa després del Consell de Ministres.

El Govern espanyol xifra en més de 1.000 milions d'euros el cost per a Nissan de tancar la fàbrica de Barcelona

El Govern espanyol xifra en més de 1.000 milions d'euros el cost per a Nissan de tancar la fàbrica de Barcelona i avisa la companyia que surt "més rendible i més barat" invertir-hi. El secretari general d'Indústria i Pime del Govern espanyol, Raül Blanco, ha dit que qualsevol inversió, tant en nous models o noves plataformes industrials, serà "molt és barata" que marxar i ha alertat que l'automobilística no trobarà "cap mena de facilitat" de les administracions per abandonar l'activitat a Barcelona.