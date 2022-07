Centenars de persones protesten a Barcelona contra la presència de Marchena en un acte de Col·legi d'Advocats

Centenars de persones han protestat aquest dilluns a la tarda davant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) contra la presència del jutge Manuel Marchena, president de la Sala Segona del Tribunal Suprem i magistrat que va jutjar els líders independentistes condemnats pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Marchena hi ha anat per pronunciar una conferència a l’ICAB sobre intel·ligència artificial i processos penals per a col·legiats. Una vintena dels assistents s’han aixecat i han marxat de la sala quan el jutge ha començat a parlar.

La concentració de rebuig davant de l’edifici, al carrer Mallorca de Barcelona, ha aplegat, entre altres, els presidents d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, que han titllat de "farsa" el judici a l’1-O i han acusat la justícia de perseguir l’independentisme. Durant la protesta, dues persones han desplegat una bandera espanyola i els Mossos d’Esquadra els han separat de la resta de manifestants.