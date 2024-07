"Saber ciència és una manera de desenvolupar pensament crític i de no creure'ns tot el que veiem"

L'Arnau Fabra és físic i és un dels creadors, al costat del Bernat i la Clàudia, del compte d'Instagram @expli.cat, on publiquen vídeos de divulgació científica. Conversem amb ell dins del cicle 'Gent viral', una iniciativa realitzada per 'Públic' amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya

Divulgueu ciència en menys d'un minut. Això és possible?

Sí, jo crec que, al final, tot el que es pot explicar s'ha de poder resumir, també. El que expliquem no són fenòmens físics complexos, ni mèdics, ni de cap tipus. Intentem comprimir cada vídeo perquè simplement la persona que el rebi es quedi, principalment, amb una frase, amb un concepte.

Com sorgeix aquest projecte?



Fa una mica més de dos anys, vaig tenir la idea de fer un compte en català, explicant ciència i li vaig comentar a la Clàudia, la meva parella, que és metge. La nostra idea principal també era que, com que nosaltres teníem bones connexions dins del món de la ciència i teníem molts altres amics i amigues que són científics i científiques d'altres camps, volíem que fos una cosa col·laborativa. Hem tingut vídeos fins i tot de finances, de química, de nanotecnologia i de molts temes que no haguéssim sigut capaços de tractar des del nostre camp.

Què expliqueu als vostres seguidors?



"Penso a posar a l'abast de la gent conceptes com perquè cau un llamp"

Jo penso en poder posar a l'abast de la gent conceptes que realment no són tan complicats com, per exemple: per què cau un llamp? És una cosa que veiem molts dies i tampoc sabem per què passa. O per què serveix la tapa del vàter? Que encara que no ho sembli, té a veure amb la ciència i amb la difusió de partícules. És posar a l'abast de tothom que vulgui aquest tipus de conceptes i fer-ho amb tota naturalitat, en la nostra llengua, en català, que és la llengua que parlo amb la família, amb els amics.

En sabem prou de ciència?



"És molt important mirar si el que ens expliquen és cert o no"

En sabem més del que ens pensem però sempre en podem saber més. I això és un dels objectius del nostre projecte. Crec que saber de ciència és una manera de poder desenvolupar pensament crític i de no creure'ns tot el que veiem, sigui per internet o per la televisió, o pels diaris. Un exemple seria que la Clàudia va fer un vídeo sobre la sincronització de la regla, que realment és mentida. És una mentida que ens han explicat des de sempre i ens hem cregut. Aleshores, aquest fet d'intentar mirar si el que ens expliquen és cert o no és molt important.

Quina rebuda està tenint?



Nosaltres estem molt contents. Crec que hem creat una petita comunitat, tant de científiques que col·laboren fent vídeos o guions, com de públic. Molts dels nostres vídeos són preguntes que ens envien per missatges directes. És un projecte que fem perquè volem.

Tu ets físic, a què et volies dedicar?



Quan vaig voler triar carrera no vaig pensar gaire en què volia treballar, simplement vaig mirar tota la llista de carreres possibles i vaig anar descartant-les totes fins que em van quedar només física i matemàtiques. De les dues vaig escollir física i sempre dic que a la carrera de física el que t'ensenyen és una manera de pensar, no és un ofici com a tal. De fet encara no sé a què em vull dedicar, però a l'acabar la carrera vaig voler fer un màster i en acabar-lo vaig fer un doctorat. Ara estic fent recerca a un centre d'investigació de Barcelona. I estic molt content, de veritat. Jo vull ser feliç i estar content al lloc on estic.

Un físic que també és músic.



Sí, també tinc grup de música. Es diu Som núvol. Vam començar també fa uns tres o quatre anys amb el Pau, amb un molt bon amic meu. Sempre havia tingut inquietuds musicals i poètiques. Durant el camí es va afegir el nostre guitarra, el Mario, que també li dona un toc molt especial, i ens ajudarà el meu germà durant la gira, l'Adam. És un bon passatemps.

