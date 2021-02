El CIS preveu que el PSC sigui la força més votada el 14-F, per davant d'ERC i JxCat

El PSC s'imposarà en vots a les eleccions al Parlament del proper dia 14, amb un cert marge sobre ERC i JxCat, mentre que En Comú Podem serà la quarta formació amb més suport social i Cs s'estimbarà i quedarà clarament per sota del 10% dels sufragis. Aquest és el pronòstic que fa l'enquesta flaix sobre els comicis catalans que ha publicat aquest dijous el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).



El sondeig no ofereix estimació d'escons, de manera que es fa difícil afirmar si els socialistes serien realment el partit amb més representació al Parlament, tenint en compte que els diputats són més barats -costen menys vots- a Lleida, Tarragona i Girona, on tant Esquerra com JxCat podrien tenir més força. En qualsevol cas, apunta que els principals candidats a presidir la Generalitat serien el socialista Salvador Illa i el republicà Pere Aragonès.

Segons el CIS, el PSC rebria el 23,7% dels sufragis, gairebé quatre punts per davant d'ERC, que es quedaria en el 19,9%. Això significa que els socialistes guanyarien quasi deu punts amb relació als comicis del 21 de desembre de 2017, però retrocedeixen dues dècimes respecte al sondeig del gener, mentre que Esquerra perdria 1,5 punts sobre el 21-D i també perd pistonada sobre el darrer pronòstic. JxCat, en canvi, recupera posicions i obtindria el 14,6% de les paperetes, 2,1 punts més de les que el CIS li donava fa un mes, però encara lluny -set punts- del 21-D.



Pel que fa a la resta, destaca l'enfonsament accelerat de Cs, que a cada nou sondeig perd posicions. De fet, l'estudi de l'organisme estatal el situa només en cinquena plaça i a poca distància de PP, CUP i Vox. En quarta posició hi ha En Comú Podem, amb el 8,9%, el que li permetria avançar posicions respecte el 21-D. Cs es quedaria en el 7,9%, gairebé dos punts menys que fa només un mes i, sobretot, amb menys d'una tercera part del suport obtingut fa poc més de tres anys.



Vox, amb el 6,9%, la CUP, amb el 6,8%, i el PP, amb el 5,8%, serien els altres partits que obtindrien representació al Parlament, mentre que el PDeCAT en quedaria fora, amb només l'1,5% dels vots. El CIS, per tant, confirma les opcions de la ultradreta de Vox d'estrenar-se a la cambra catalana, mentre que tant els anticapitalistes com els conservadors avançarien posicions respecte el suport actual. L'independentisme quedaria per sota del 50% dels vots, mentre que ara mateix el 12,2% dels enquestats diuen que no votaran, si bé hi ha un 26,3% que no sap què farà i un 11,4% que no contesta.