Colau anuncia que optarà a un tercer mandat com a alcaldessa

"Serà un honor i una alegria optar a un tercer mandat per consolidar aquest projecte de la Barcelona del futur". Amb aquestes paraules, Ada Colau ha confirmat que optarà a continuar quatre anys més com a alcaldessa de la capital catalana i, per tant, encapçalarà la candidatura de Barcelona en Comú a les eleccions municipals de l'any vinent. Acompanyada dels tinents d'alcaldia Janet Sanz, Jordi Martí i Laura Pérez, Colau ha fet l'anunci l'endemà de reunir-se amb la coordinadora de la seva formació per comunicar-li que acceptava la proposta de tornar a liderar el projecte dels comuns.

En una compareixença celebrada als Jardins del Doctor Pla i Armengol, al Guinardó, Colau ha reconegut el "desgast" i els "costos personals" que implicar un càrrec com l'alcaldia de Barcelona, però alhora considera necessari que la seva formació governi la ciutat un tercer mandat -que en el seu cas persona seria l'últim, ha assegurat- per culminar la "transformació" engegada el 2015. "S'està veient que és necessària una ciutat més verda, més saludable, més jugable, que d'una vegada per totes freni l'especulació i defensi el dret a l'habitatge", ha comentat Colau.

Segons l'alcaldessa, en els set anys de govern que acumula han aconseguit que Barcelona "sigui la ciutat on es construeix més habitatge social de l'Estat, també som una ciutat referent en la lluita contra l'emergència climàtica, una ciutat amb diversificació econòmica, que no depengui de cap monocultiu". En resum, han posat en marxa "un model que crec que ja és visible, però que necessita un tercer mandat" per completar-se.

No ha amagat que fins ara han viscut "anys complicats", el primer mandat per la tensió política del Procés i en l'actual per la pandèmia i les conseqüències de la guerra a Ucraïna, però malgrat això l'administració local "no s'ha aturat" i ara "hi ha centenars de projectes engegats a tots els barris que mereixen ser consolidats". També ha insistit en què el seu projecte polític aplica un "model de ciutat del segle XXI que dona resposta a les necessitats de la gent". Finalment, ha proclamat que "faig el pas convençuda que guanyarem i espero que amb més suports per accelerar la transformació que estem fent".

Suport de les bases

L'anunci de Colau arriba després que dissabte les bases de Barcelona en Comú li donessin llum verda a optar a un tercer mandat. En principi la formació contempla que els seus electes només poden estar dos mandats al càrrec, però obre la porta a un tercer si rep l'aval de la militància, un fet que es va produir en el plenari del cap de setmana. Allà l'actual ministre d'Universitats, Joan Subirats -un dels impulsors el 2014 del moviment que es convertiria en Barcelona en Comú-, va assegurar que "cap força política és capaç de presentar un model alternatiu al nostre", però que per tornar a guanyar requerien d'un lideratge que, segons ell, encarna Colau, que "té una trajectòria de coherència que la fa única".

Antiga activista pel dret a l'habitatge -entre d'altres, es va forjar a moviments com la PAH-, el 2015 Colau es va convertir en l'alcaldessa de Barcelona, després que el seu partit -una aliança entre l'antic espai d'ICV-EUiA, membres de Podem i activistes de moviments socials- s'imposés a les eleccions. Quatre anys després va revalidar al càrrec, gràcies a l'aliança amb el PSC i a l'inesperat suport que durant el ple d'investidura va rebre de Manuel Valls, aleshores el candidat de Cs, que va decantar-se per Colau per evitar que el republicà Ernest Maragall es convertís en alcalde. ERC s'havia imposat als comicis, si bé amb els mateixos regidors -10- que els comuns.

Amb la confirmació de Colau com a candidata, en principi ja són tres els partits que tenen clar qui liderarà la llista a les eleccions de Barcelona. Els altres són ERC, amb Ernest Maragall, i el PSC, amb Jaume Collboni. Precisament són les tres formacions que, segons totes les enquestes, aspiren a convertir-se en la força més votada.