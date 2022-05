Barcelona en Comú posa les bases perquè Colau opti a un tercer mandat a l'alcaldia 

Ada Colau ja té via lliure per intentar revalidar l'alcaldia de Barcelona per tercer mandat consecutiu. El Plenari de Barcelona en Comú ha donat llum verda perquè l'actual alcaldessa de Barcelona pugui optar a ser la candidata novament, ja que havia esgotat les dues opcions que d'entrada contemplen les bases estatutàries.

La militància ha optat per permetre l'opció de Colau i ha formalitzat el permís a l'assemblea celebrada aquest dissabte. El codi ètic de Barcelona en Comú contempla aquesta tercera oportunitat sempre que compti amb l'aval de la militància. La coordinadora de la formació ha estat l'encarregada de fer la proposta que el plenari ha aprovat per una àmplia majoria dels més de 200 membres de BComú que han participat en l'assemblea.

"Estàs d'acord que el Plenari de Barcelona en Comú demani a Ada Colau que es presenti al procés de primàries per encapçalar la llista de les eleccions municipals del 2023 amb l'objectiu de guanyar-les"

La pregunta era llarga però implícita i, malgrat la complexitat amb què s'ha plantejat, ningú a la sala li ha quedat cap dubte de què s'estava posant les bases perquè Ada Colau es presenti a la reelecció. "Estàs d'acord que el Plenari de Barcelona en Comú demani a Ada Colau que es presenti al procés de primàries per encapçalar la llista de les eleccions municipals del 2023 amb l'objectiu de guanyar-les i, per tant, que el Plenari aprovi un tercer i darrer mandat perquè, en cas que Ada Colau accepti, quedi habilitada d'acord amb els reglaments interns de l'organització?" Ni més ni menys, aquesta ha estat la pregunta. I la resposta de les bases ha estat un sí per aclamació, amb 211 vots a favor i una sola abstenció.

A l'espera del pronunciament de Colau

La decisió per repetir com a alcaldable per tercera vegada està ara en mans exclusivament de Colau que es pronunciarà la setmana que ve, probablement dijous. Però totes les fonts dels comuns apunten que amb tota probabilitat l'alcaldessa acceptarà l'encàrrec de la militància i es tornarà a presentar. Colau no ha pogut participar a la reunió i esperarà uns dies per qüestió d'agenda, ja que justament ha coincidit amb un viatge programat a l'antic camp de concentració nazi de Mauthausen, a Àustria, on aquest diumenge participarà als actes commemoratius del 77è aniversari de l'alliberament de la terrible presó d'extermini.

El ministre d'Universitats, Joan Subirats, va ser ahir l'encarregat d'explicitar la demanda de la militància a Ada Colau perquè opti a renovar el càrrec al capdavant de la capital catalana. Subirats va intervenir al Plenari de Barcelona en Comú, com un dels seus militants més destacats, pel càrrec ministerial actual i per ser un dels principals impulsors i fundadors de la formació el 2015, que en temps rècord va aconseguir l'alcaldia de Barcelona amb Ada Colau al capdavant. Subirats ha intervingut aquest dissabte al costat de la portaveu de BComú Tània Corrons.

Subirats: “Altres parlen de si tenen candidats, nosaltres tenim una alcaldessa”

"Estem en una altra cruïlla important per preparar les eleccions municipals del 2023"

Subirats ha començat la seva intervenció recordant els moments transcendentals de fa set anys amb la creació de Barcelona en Comú i ha afegit que ara "estem en una altra cruïlla important per preparar les eleccions municipals del 2023". Subirats ha recordat que el 2015 "teníem el convenciment que estàvem perdent la ciutat i volíem que tornés a la gent", denunciant l'actuació de poders fàctics com els fons inversió. També ha fet recordatori de la diversitat de la formació: "Gent que venia de moviments socials molt diferents". I ha posat l'èmfasi a "no deixar de recordar per què som aquí" i en la necessitat d'estar "orgullosos" i alhora ser "realistes".

L'actual ministre d'Universitats ha apostat per "mantenir el vigor i la força de la ciutat". "Una ciutat viva" i "protectora". "Capaç de protegir la gent que viu a la ciutat", ha afegit. I de mantenir la "capacitat de canviar l'agenda" i de "governar de manera diferent". Una agenda transformadora de la qual ha realitzat un llarg llistat d'actuacions com la defensa dels serveis públics i amb Barcelona liderant avui la innovació i la inversió social. També ha destacat la tasca de construcció d'habitatge públic.

"Les Superilles Barcelona són el projecte més ambiciós en la transformació urbana de Barcelona des dels Jocs Olímpics"

Per Subirats, "una de les ciutats més denses d'Europa -Barcelona lidera aquest rànquing al costat de París- ha de tenir molta cura de l'espai públic". I en aquest aspecte ha destacat el projecte de les Superilles Barcelona (zones alliberades al trànsit per a ús veïnal), que ha definit com "el més ambiciós en la transformació urbana de Barcelona des dels Jocs Olímpics" i com a referent internacional. A més, ha atribuït a Barcelona la capitalitat cultural i científica de l'Estat.

El dirigent dels Comuns ha fet referència a les múltiples querelles amb què assegura s'ha volgut aturar el projecte de ciutat de BComú, però ha assegurat que "no tenim res a amagar i confiem en la justícia". "Volem continuar avançant", ha assegurat, a partir d'un "bagatge important com el nostre". "Tenim clar quina ciutat volem", des del combat de l'emergència climàtica i les desigualtats que encara existeixen.

Conjurats per tornar a guanyar

"Estem aquí per conjurar-nos a tornar a guanyar per continuar transformant"

I en el moment culminant de la intervenció, Subirats ha estat clar: "Estem aquí per conjurar-nos a tornar a guanyar per continuar transformant". "Cap força política és capaç de presentar un model alternatiu al nostre", ha dit, i ho ha considerat "consolidat".

Un objectiu que "requereix lideratge", ha reblat Subirats. "Dels altres es parla sobre si tenen o no candidats. Nosaltres tenim una alcaldessa" ha afirmat arrencant forts aplaudiments de la sala. Per a Subirats, Ada Colau té "una trajectòria de coherència que la fa única". "Volem renovar la confiança en un lideratge fort però alhora sensible amb les injustícies", ha dit, assegurant que Ada Colau encarna aquest lideratge. Que a més ha definit com a "empàtic" i que vas més enllà de Barcelona, ​​situant-lo com un "referent del municipalisme internacional".

"El futur passa per lideratges com el d'Ada" i "perquè Barcelona a Comú torni a guanyar les eleccions"

"El futur passa per lideratges com el d'Ada" i "perquè Barcelona a Comú torni a guanyar les eleccions", ha afirmat, assegurant que la formació està en el camí de tornar a guanyar "gràcies a les polítiques que hem fet". Per concloure la intervenció demanant a Colau que "lideri Barcelona en Comú cap a les eleccions municipals del 2023".

Ada Colau va ser la sorpresa de les eleccions municipals del 2015 quan va guanyar contra tot pronòstic després de la formació, poques setmanes abans dels comicis, de Barcelona en Comú. La fins llavors activista de la lluita per l'habitatge va desbancar l'alcalde de Convergència, Xavier Trias, i va aconseguir el primer mandat al capdavant de la capital catalana. El 2019 no va poder revalidar la victòria i va quedar uns milers de vots darrere del candidat d'Esquerra Republicana, Ernest Margall, encara que empatats a 10 regidors. Però un pacte amb els socialistes del PSC, amb qui governa la ciutat, i el suport dels regidors de Barcelona pel canvi de Manuel Valls li va permetre revalidar el càrrec. A un any de les properes eleccions municipals, Colau ja té pista d'enlairament per a un tercer intent. Caldrà esperar a dijous, però tot apunta que, com se sol dir, no hi ha dos cops sense un tercer.