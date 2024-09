Colau deixarà l'Ajuntament de Barcelona temporalment amb l'objectiu de presentar-se a les properes municipals

L'exalcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, deixarà a la tardor l'Ajuntament de Barcelona de manera temporal després de nou anys al plenari municipal (vuit com a primera autoritat de la capital catalana). Segons ha transcendit i ha pogut confirmar Públic, es tracta d'una retirada provisional. La seva intenció és tornar a la política local barcelonina per encapçalar la candidatura de Barcelona en Comú -si l'assemblea ho ratifica- a les eleccions municipals del 2027.

Fins aleshores, Colau es dedicarà a reforçar la formació i a l'activitat de caràcter internacional, segons confirmen fonts dels Comuns. Últimament, hem pogut veure a Colau reivindicant el no a la guerra de Palestina, sumant-se a iniciatives com la Flotilla de la Llibertat amb un miler d'activistes per intentar trencar el bloqueig d'Israel contra Gaza.



El parèntesi vindria motivat per exigències estatutàries del partit, ja que aquest és el tercer mandat de Colau a l'Ajuntament de Barcelona i els estatuts dels Comuns impedeix repetir més enllà de tres mandats, sempre que es compleixin sencers, segons fonts de la formació.

Una sortida avançada

Els Comuns tenien prevista la sortida de Colau per a mitjans de mandat, però les dificultats per incorporar-se al Govern municipal de Collboni ha forçat un avançament del parèntesi. Colau deixarà l'acta de regidora a l'Ajuntament al plenari de desembre.

Cal recordar que els Comuns es troben en un procés de renovació després d'uns resultats electorals a la baixa, tant a les eleccions municipals com a les catalanes. De fet, el 16 i 17 de novembre hi ha prevista una assemblea en què es buscarà una "renovació" del projecte polític i dels càrrecs de direcció a escala catalana.