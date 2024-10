Colau i Asens viatgen a Palestina amb una delegació per investigar "violacions" del dret internacional

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, han viatjat a la ciutat de Ramallah, a Palestina, amb una delegació internacional per "investigar violacions sistemàtiques del dret internacional" per part d'Israel. Han viatjat amb experts legals, defensors dels drets humans i representants parlamentaris d'arreu del món per a la delegació.

"Hem vingut no només per observar, també per reclamar un embargament total d'armes per part de la Unió Europea contra Israel per aturar el genocidi, acabar amb l'ocupació, i defensar el dret internacional", ha defensat Colau en un comunicat publicat a X per l'organització Progressiva International, encarregada de coordinar la missió juntament amb National Lawyers Guild.

Segons el comunicat, la missió començarà la investigació "immediatament" i se centrarà en la tortura dels presos, l'empresonament civils palestins per raons polítiques, així com d'activistes i menors. Posteriorment, la delegació publicarà les conclusions de la investigació.

Colau i Asens ja van intentar viatjar a Palestina amb la Flotilla de la Llibertat, però el viatge es va anul·lar per motius de seguretat.