La Colla Joves de Valls aparta un casteller que va intentar agredir membres de la Vella per Santa Úrsula

La Colla Joves dels Xiquets de Valls ha apartat temporalment un casteller que va intentar agredir membres menors d'edat de la Colla Vella en la diada castellera de Santa Úrsula d'aquest diumenge. "Condemnem rotundament qualsevol intent d'agressió física sigui nostra o de qualsevol colla del món casteller, estem en contra de la violència", ha expressat el president de la Joves, Ian Gallart, en la roda de premsa feta aquest dimarts al local dels de la camisa vermella.

Amb tot, han afirmat que estan al costat de l'home, qui s'ha penedit de l'intent d'agressió. "Li hem demanat que no segueixi dins del dia a dia de la colla, com a colla estem al seu costat, condemnem el que va fer, però tampoc el deixarem sol perquè tothom es pot equivocar, la colla no ha de donar l'esquena als seus castellers i menys quan cometen errors", ha argumentat.

També ha assenyalat que cal fer pedagogia dins de les colles perquè no es tornin a produir cap mena d'agressions. Tot i això, ha destacat que no es tracta d'una "acció fortuïta" que nasqués del "no res". "Hi havia antecedents que van caldejar l'ambient, per poder tractar tot el tema no es pot posar tot el pes a una de les parts", ha justificat.

Per la seva banda, la Colla Vella ha emès un comunicat condemnant l'intent d'agressió, i han anunciat que emprendran les accions que considerin "oportunes" per tal de garantir la seguretat i protecció dels seus castellers. D'altra banda, es posen a disposició "per trobar punts d'acord i entesa" que permetin continuar "unint" els projectes "comuns" dels Xiquets de Valls. I esperen que es pugui celebrar aviat la reunió "urgent" que han demanat.

Comunicat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls arrel dels incidents de la Diada de Santa Úrsula del passat diumenge. #castells #castellers #castelleres #XiquetsdeValls pic.twitter.com/H3xsyT79rc — Colla Vella dels Xiquets de Valls (@collavella) October 29, 2024

"Va ser una decisió valenta"

El cap de colla de la Joves de Valls, Francesc Ramon, també ha detallat per què van decidir marxar de la plaça del Blat. Segons ell, van acordar amb la Colla Vella i el consistori que, si a les 13.40 h no parava de ploure, se suspendria la diada. Després d'una hora de pluja intermitent van insistir que no es complien les condicions "òptimes", per ve que l'altra colla va decidir continuar "unilateralment" l'actuació. "Va ser una decisió valenta", ha afegit.