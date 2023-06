Com contenir l'extrema dreta: cordó sanitari o deixar que governi?

L'extrema dreta a Catalunya -representada per Vox, Som Identitaris (Somi), Aliança Catalana i Front Nacional de Catalunya (FNC)- va guanyar representació a la majoria de capitals de comarca el passat 28 de maig, però només en una té possibilitats de governar: Ripoll, on Aliança Catalana -liderada per Sílvia Orriols- va ser la força més votada i va aconseguir 6 regidors.

Tot apunta que Aliança Catalana no governarà i haurà un govern alternatiu d'ERC, PSC, la CUP i Junts

La victòria d'Orriols ha portat a la resta de partits -ERC (3 regidors), PSC (2), la CUP (2) i Junts (3)- a negociar un pacte a quatre bandes per impedir que la candidata del partit xenòfob i independentista arribi a l'alcaldia de la capital del Ripollès. Si les quatre formacions no aconsegueixen un acord que sumi majoria absoluta (9 regidors) -la constitució dels ajuntaments és aquest dissabte-, Orriols formaria govern en minoria i serà la propera alcaldessa. No obstant, tot apunta que Aliança Catalana no governarà i hi haurà un govern alternatiu.

Tant Esquerra Republicana com el PSC i la CUP són partidaris d'arribar a un acord a quatre bandes per evitar que governi l'extrema dreta independentista a Ripoll. Junts també ha deixat clar que està a favor d'aïllar a la candidata xenòfoba. Ho ha fet després que la seva presidenta, Laura Borràs, digués diumenge en una piulada que aposta per respectar la llista més votada. L'expresidenta del Parlament argumenta que cal "deixar-los governar un temps" perquè la gent vegi "el seu autèntic rostre", "si saben o no governar".

Les paraules de Borràs han aixecat molta polseguera, fins el punt que el seu propi partit ha hagut de sortir a desautoritzar-la aquest dilluns. "Junts ha estat sempre inflexible contra l'extrema dreta. El nostre posicionament és inqüestionable. Per tant, participarem en el cordó sanitari per frenar-la Ripoll", ha dit la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras. Cal recordar que Junts també va signar el pacte antifeixista impulsat pel Parlament per excloure Vox de l'elecció de senadors autonòmics i frenar al grup liderat per Ignacio Garriga de tota quota institucional després del 14-F.

També n'ha parlat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha defensat que "les posicions d'extrema dreta s'han d'aturar a tot arreu". "Malgrat les paraules que es puguin fer servir, malgrat que l'extrema dreta es pugui disfressar amb pell de xai, sabem que és una clara enemiga de la cohesió social", ha sentenciat.

Cordó sanitari o deixar que governi?

La irrupció de l'extrema dreta a molts ajuntaments després dels resultats del 28-M i la possibilitat que governi a Ripoll ha reobert el debat sobre quina és la millor estratègia per combatre des de les institucions els partits que es basen en el populisme, la demagògia i el racisme: cordó sanitari o deixar que governi i que caigui pel seu propi pes? En parlem amb experts.

Tant David Karvala, portaveu d'Unitat contra el Racisme, com Xavier Rius Sant, investigador i periodista especialitzat en extrema dreta, creuen que deixar governar a l'extrema dreta no és el millor antídot per combatre-la, al contrari. "Si governa i no fa cap gran cagada quedarà legitimada, i correm el risc que s'acabi normalitzant", comenta Rius, que alerta que "per molt que a efectes legals no pugui portar a la pràctica la majoria de les seves promeses o propostes, pot donar la imatge que sí".

"Si governa l'extrema dreta i no fa cap gran cagada, quedarà legitimada i es pot acabar normalitzant"

"En el cas de Ripoll, per exemple, la candidata d'Aliança Catalana diu que no permetrà l'empadronament de persones migrades irregulars, però en realitat té l'obligació de fer-ho i no s'hi pot oposar perquè li obliga la llei. Tampoc pot negar les ajuda socials a ningú si compleix els requisits", detalla Rius. "L'extrema dreta no té solucions a res, però s'aprofita del descontentament general per presentar-se com la solució a tot. Aliança Catalana és un poti poti d'una versió molt pròpia de l'independentisme català, però sobretot és un partit islamòfob", apunta Karvala.

Segons el portaveu d'Unitat contra el Racisme, "per molt malament que vagin les coses, fomentar el creixement de l'extrema dreta no solucionarà res, al contrari, ho empitjorarà, i la més perjudicada serà la classe treballadora". "Fa uns dies, vaig veure una piulada on Silvia Orriols celebrava la figura de la Margaret Thatcher, això ja dona alguna pista…", assenyala Karvala.

"El cordó sanitari a l'extrema dreta és una solució, però no la definitiva"

"És obvi que si tot anés com ha d'anar, l'extrema dreta tindria menys marge per créixer. Que la gent rica i racista els voti és lògic, però que guanyi vots entre les classes més populars, és una aberració que rau en el fracàs de la política institucional i en què no té solucions a problemes de fons. Quan els partits establerts donen espai al racisme, l'extrema dreta es presenta com la solució a un 'problema' sovint ni existeix", comenta Karvala.

En aquest sentit, tan Rius com Karvala són partidaris del cordó sanitari, però creuen que no és "la solució definitiva". L'expert en extrema dreta creu que és indispensable que el govern alternatiu a l'extrema dreta tingui un lideratge fort. "El cordó sanitari té riscos si es un govern de can pixa, és a dir, si no es posen d'acord en res", apunta.

"S'ha de construir un moviment de base per minar el suport als partits d'extrema dreta, i el primer pas per fer-ho és evitar que governi"

Per la seva banda, Karvala creu que el cordó sanitari no és màgic, però "és una forma de precaució democràtica". "La prioritat ha de ser construir un moviment de base per minar el suport als partits d'extrema dreta, i el primer pas per fer-ho és evitar que governi, i després treballar perquè no guanyi més adeptes", comenta el portaveu, que insisteix en què la resta de forces polítiques "han d'estar disposades a fer front al racisme des de les institucions".

Aliança Catalana és "una barreja un independentisme de plis plas (fem la DUI i aixequem fronteres) lligat amb teories conspiranoiques com la que el CNI va permetre l'atemptat del 17 d'agost [del 2017]", ha sentenciat Rius. Però en aquesta línia, Karvala ha recordat que l'extrema dreta catalanista no és un aliat, "i menys per a l'independentisme, que defensa el dret a decidir com un dret democràtic". "No pots defensar els drets democràtics de la mà de l'extrema dreta... és una contradicció total", ha afirmat.