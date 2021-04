El comissari García Castaño reconeix que ell va col·locar la gravadora al despatx del ministre Fernández Díaz en l''operació Catalunya'

Enrique García Castaño, excap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Comissaria General d'Informació (UCAO), ha admès aquest dijous en la comissió sobre l'operació 'Kitchen' -l'operatiu parapolicial iniciat en 2013 per robar-li l'extresorer Luis Bárcenas documentació comprometedora per al PP- que ell va ser qui va realitzar l'enregistrament entre l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i Daniel d'Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que va destapar la coneguda com a 'Operació Catalunya'.

Fins ara es creia que la conversa en la qual es va descobrir que el ministre de l'Interior intentava buscar una cosa incriminatòria contra el germà d'Oriol Junqueras, de cara a les eleccions del 9N en 2014, va ser obra de Daniel d'Alfonso, però aquest dijous el comissari jubilat García Castaño, sobrenomenat el Gordo, ha admès haver estat ell el responsable de l'operatiu. "El DAO [Eugenio Pino] va dir que anava a venir un senyor i que per seguretat del ministre calia gravar-lo. I jo, amb un tècnic, li vam posar una mini gravadora sota la taula del despatx", ha admès García Castaño.



Público va tenir accés als arxius d'àudio d'aquestes entrevistes, en les quals Fernández Díaz i D'Alfonso discuteixen com aconseguir dades per a desprestigiar o fins i tot acusar de prevaricació a dirigents dels dos grans partits sobiranistes catalans.

"El president ho sap", li va dir el ministre de l'Interior a Daniel d'Alfonso en aquella reunió. Amb aquesta frase confirmava el 16 d'octubre de 2014, poques setmanes abans de la consulta sobre el referèndum del 9N convocat per la Generalitat, que Mariano Rajoy estava al corrent del pla tramat feia dues setmanes per desprestigiar als líders d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), segons consta als enregistraments de les reunions mantingudes al despatx del ministre el 2 i el 16 d'octubre de 2014, a les quals va tenir accés en exclusiva Público.



Malgrat haver advertit al començament de la seva compareixença que no podria intervenir per estar subjecte a la Llei de Secrets Oficials, García Castaño ha parlat llargament sobre l'operació 'Kitchen' i sobre altres qüestions relacionades amb Villarejo i les anomenades 'clavegueres de l'Interior'. Aquest comissari està imputat en, almenys, quatre peces de la macrocausa del cas Villarejo. El comissari jubilat Villarejo i García Castaño van treballar amb el traficant d'armes Al Kassar (condemnat a 30 anys als EUA) per fer negocis amb Riad i Damasc gràcies a les seves influències al Ministeri de l'Interior espanyol.