Guia per no perdre's amb la comissió del Congrés sobre la 'Kitchen'

Les compareixences a la comissió d'investigació sobre l'espionatge a Luis Bárcenas per part de la cúpula del Ministeri de l'Interior dels governs de Mariano Rajoy amb recursos públics, entre 2013 i 2016, arrenquen aquest dimecres i podrien durar fins a mitjans del mes de maig.



Són trenta les persones citades per comparèixer al Parlament, entre exalts càrrecs del Partit Popular; l'antiga cúpula del Ministeri de l'Interior, amb l'exministre Jorge Fernández Díaz al capdavant; el comissari jubilat Villarejo; els caps policials que van intervenir; així com els policies que van participar en l'operatiu presumptament il·legal.



També compareixeran els perjudicats: Luis Bárcenas (aquest dimecres a la tarda) i la seva esposa, Rosalía Iglesias, tots dos a la presó per la condemna per la primera època de la trama corrupta Gürtel. Tancarà la llista d'intervinents l'expresident del Govern espanyol Mariano Rajoy. En cada sessió de la comissió (hi haurà una o dues cada setmana) estan citades dues persones d'aquesta llista que ofereix Públic, en l'ordre de compareixença acordat pel Congrés.



Els diputats encarregats d'investigar l'ús fraudulent dels recursos del Ministeri de l'Interior per a fins polítics del PP, en l'anomenada operació Kitchen, no han rebut del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional la documentació relativa a la causa, pel fet que el jutge Manuel García-Castellón no l'ha permès sobre la base del caràcter reservat d'aquesta. La causa continua instruint-se i existeix una peça secreta que podria quedar exposada si la documentació arribés als grups parlamentaris, segons el jutge. Encara que dos d'ells, Unida Podemos i PSOE estan personats en aquesta, i consegüentment tenen accés al sumari.



L'operació Kitchen tenia diversos tentacles, i cada funcionari policial implicat, per connivència amb diversos alts càrrecs del PP, buscava el tresor de Bárcenas: discos durs amb vídeos de seguretat i amb la documentació comptable i bancària que pogués haver-se portat l'extesorer de la seu del PP; els seus telèfons mòbils amb converses tant de text com alguns àudios, especialment d'un dinar entre l'extresorer i Javier Arenas, llavors diputat del PP andalús i que havia estat secretari general del PP entre 1999 i 2003. Pretenien trobar també l'enregistrament d'una reunió amb el president Mariano Rajoy. Tot aquest material provaria l'existència del finançament il·legal del PP i els seus comptes a paradisos fiscals.



Aquesta són les persones que compareixeran en la comissió de la Kitchen.

Luis Bárcenas

L'extresorer, que va treballar per al PP des de 1982 (quan el partit es deia Aliança Popular) fins a 2009, inaugura la llista de compareixents de la comissió sobre l'operació en contra seva posada en marxa pel Ministeri de l'Interior de Rajoy. Ho farà per videoconferència des de la presó madrilenya de Soto del Real, encara que és molt probable que es negui a contestar preguntes que "poguessin afectar la peça secreta que s'investiga en la causa Kitchen", segons comenten a aquest diari fonts pròximes a Bárcenas.



Ja va passar a la comissió de recerca sobre el finançament del PP, el 2017, quan l'extresorer es va negar a contestar per trobar-se immers en diverses causes judicials.



En aquesta causa que s'instrueix a l'Audiència Nacional, Bárcenas està personat com perjudicat pel robatori de documentació que provava la caixa b del PP, a l'estudi de pintura de la seva esposa, i per l'espionatge a ell i a la seva família, a través del seu propi xofer, ordenat per la cúpula d'Interior.

Miguel Ángel Bayo Herranz



Comisario de Policia adscrit a la Secretaria General de la Direcció Adjunta Operativa (DAO). S'encarregava tant de la recepció de les notes informatives de Villarejo (que en un moment donat, segons el llavors DAO Eugenio Pino, es van destruir per la seva falsedat) com del pagament de rebuts, dietes i altres qüestions d'intendència. És molt important saber si en realitat es van destruir aquestes notes informatives, i sobre què versaven tals notes, si era sobre l'operació Catalunya o Kitchen. I també caldria preguntar-li a Bayo pel pagament al xofer Sergio Ríos de 48.000 euros dels fons reservats, que van ser lliurats presumptament tant per Villarejo i el comissari García Castaño, a raó de 2.000 euros al mes.

Felipe Eduardo Lacasa Córdoba



Comissari ja jubilat que estava adscrit, entre 2013 i 2015, a la Secretaria General de la DAO. Aquest destí té una funció administrativa. La seva declaració hauria d'explicar, com en el cas anterior de Bayo, com s'entregaven els fons reservats.

José Antonio Rodríguez González



Más conegut com a Lenin per la seva suposada militància d'esquerres, José Antonio Rodríguez González va substituir Diego Pérez de los Cobos com a alt comandament policial a la secretaria d'Estat d'Interior. Encara que a priori no tindria res a veure amb Villarejo, l'agenda del comissari està plagada de cites amb ell, ja que comparteixen un estret amic comú (també amb l'imputat empresari Adrián de la Joia): Manuel González, empresari i advocat amb el qual Villarejo muntava aquests dinars "sense embuts" dels quals parlava amb Público.



De fet, precisament en els dies que Villarejo volia posar una querella o denúncia a aquest mitjà de comunicació o quedava amb els periodistes, el comissari jubilat preparava primer la trobada amb "los rojos" de Manuel González, del despatx Medina Cuadros, i amb el comissari José Antonio Rodríguez González, àlies Lenin.



No obstant això, no va ser fins a l'arribada de Fernando Grande-Marlaska al Ministeri de l'Interior quan Lenin va agafar rellevància a la Policia, ja que en l'època del Partit Popular i mentre es va dur a terme l'Operació Kitchen estava relegat per la seva adherència al PSOE.

Diego Pérez dels Cobos



El coronel de la Guàrdia Civil ostentava el càrrec de director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat quan es va desenvolupar l'operació Kitchen. Era l'encarregat de supervisar les peticions de fons reservats.



Pérez dels Cobos va ser destituït com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, el maig de 2020, per "pèrdua de confiança" del ministre de l'Interior, Grande-Marlaska, després de conèixer-se que l'informe que va enviar a la jutgessa que investigava el delegat del Govern a Madrid per permetre les manifestacions del 8 M de 2020 estava plagat d'errors que apuntaven a la culpabilitat de José Manuel Franco.



El coronel ja va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional per Kitchen. Llavors va negar conèixer que l'operació d'espionatge es financés amb càrrec als fons reservats, amb els quals, entre altres coses, es va pagar un sou de 2.000 euros al mes al xofer de Bárcenas. Costa creure que no revisés els conceptes i destins als quals anava destinat els diners dels fons reservats.

Manuel Morocho Tàpia

L'inspector Manuel Morocho és l'home clau en les recerques de la UDEF i ja va declarar en l'anterior comissió de recerca del Congrés sobre la caixa B del PP. Allà va intentar deixar clar que el comissari José Luis Olivera es va negar al fet que identifiqués en l'informe que enviaria al jutjat a "M. Rajoy" com Mariano Rajoy i a "López Hierro" com a Ignacio López del Hierro, l'empresari amic de Villarejo des de fa més de 30 anys i marit de l'exministra i exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, a pesar que els seus indicis indicaven que les anotacions de l'extresorer Luis Bárcenas feien referència a aquestes dues persones.



L'exnúmero 2 de la policia, Eugenio Pino, va tirar mà d'ell perquè realitzés un informe sobre el patrimoni de de Villarejo que ascendia a 25 milions d'euros i a 92 immobles, només amb les identitat oficial del comissari, més del que fins ara ha trobat la causa Tàndem fins al moment. L'informe va ser finalment signat i enviat a Fiscalia per Assumptes Interns.

Bonifacio Díaz Sevillano



Bonifacio Díaz Sevillano va participar de ple en l'Operació Catalunya, no investigada per estar sota secret d'Estat des que el 2014 el Consell de Ministres de Mariano Rajoy decretés les actuacions de la Direcció Adjunta Operativa sota aquest vel d'ostracisme.



Va estar destinat a Andorra, on va tenir els seus acostaments als germans Ramón i Higini Cierco de Banca Privada d'Andorra, quan es va obtenir el compte dels Pujol. No obstant això, ningú el relaciona amb la Kitchen perquè quan va arribar aquesta operació en concret havia acabat. Només era present per a Villarejo i la seva necessitat de treure draps bruts amb els quals defensar-se de la recerca que tenia oberta en el Jutjat d'Instrucció número 2 de Plaza de Castella i pel presumpte apunyalament de la doctora Elisa Pinto.

José Ángel Fuentes Gago



Era el cap de gabinet d'Eugenio Pino a la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia, un lloc que no existia ni en el catàleg de la DAO per al qual va executar amb gust i cobrant el plus de residència (el seu habitatge habitual estava a Santander). Fuentes Gago, com a mà executora, a més de tractar amb els sindicats, també tractava amb la premsa a la qual fins i tot va arribar a amenaçar, com és el cas d'aquest diari, quan les informacions no sortien al gust de la Policia o quan els tribunals no admetien les seves querelles.



Va ser el company d'elaboració d'informes de dubtosa autenticitat al costat del comissari Andrés Gómez Gordo, Cospedín. Entre aquests presumptes documents fake es troba el de la compatibilitat del comissari Villarejo (que, segons la recerca de l'Audiència Nacional, no tenia de cert ni la caràtula) o, segons Villarejo, l'informe PISA contra Pablo Iglesias.

Enrique García Castaño



És una peça essencial a la trama Kitchen. De sobernom el Gordo, és amic i soci del comissari jubilat Villarejo. La informació obtinguda pel xofer de Bárcenas li arribava a ell, com a comissari cap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Comissaria General d'Informació.



En la seva declaració judicial implica directament l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez Vázquez, en afirmar que va ser a ell a qui va donar la còpia dels mòbils i de l'Ipad de Bárcenas.



El comissari jubilat Villarejo i García Castaño van treballar amb el traficant d'armes Al Kassar (condemnat a 30 anys als EUA) per fer negocis amb Riad i Damasc gràcies a les seves influències en el Ministeri de l'Interior espanyol.

Enrique Barón Castaño

Va ser comissari general d'Informació de gener de 2012 fins a desembre de 2017. No està imputat en l'Operació Kitchen, només ha anat a declarar en el jutjat en qualitat de testimoni. Tant l'exDAO Eugenio Pino com el seu subordinat el comissari cap de la UCAO (Unitat Central de Suport Operatiu) el deixen fora de la Kitchen per una qüestió de falta de confiança. És més, quan li pregunta el jutge Pino assegura que "el comissari general d'Informació no participava perquè jo estava al càrrec; si tenim comissari general d'Informació per què volem DAO".



Els homes de seguiment que es van utilitzar de la Comissaria General d'Informació depenien de García Castaño i els fons reservats eren facilitats per la DAO al cap de la UCAO, no pel comissari Barón

Andrés Gómez Gordo



Una altra peça clau de l'operació és el comissari Andrés Gómez Gordo, anomenat per Villarejo com a Cospedín, per la seva vinculació a l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.



Va ser cap de seguretat de Francisco Granados, quan aquest va ser conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid. Just abans, Gómez Gordo havia dirigit la seguretat de la Ciutat de la Justícia de Madrid, un projecte ruïnós, pel qual està imputat.



Després del seu pas per la Comunitat de Madrid, va ser fitxat per Cospedal com a director general de Documentació i Anàlisi de la Junta de Castella-la Manxa entre 2011 i 2015.



En la seva etapa al costat de Granados, Gómez Gordo va conèixer Sergio Ríos, que més tard es convertiria en xofer de la família Bárcenas. Sergio era el conductor de confiança del conseller Granados i va conèixer Cospedal en aquesta època, quan ella era la consellera de Transports de la Comunitat de Madrid.

Juan Antonio González García



Comissari conegut com J.A.G des que les seves inicials van aparèixer en els papers de l'operació Malaya, de corrupció de Marbella. Policia considerat com a home de Rubalcaba, en els inicis de l'operació Gürtel era comissari general de Policia Judicial i tenia al comissari Olivera, sent cap de la UDEF, sota les seves ordres.



Els seus subordinats han declarat que González no va fer res per parar els peus tant a Olivera com a Villarejo, qui també va dependre de la seva comissaria un temps fins a passar a la DAO de Miguel Ángel Fernández Chico. Es va fer pública una conversa amb ell gravada en un restaurant acompanyat per Olivera i Villarejo en la qual Bárcenas se li acostava per aclarir els assumptes de Gürtel. El seu nom apareix en innombrables ocasions en les agendes del comissari recentment sortit de presó.



Durant el temps que va ser Comissari General de Policia Judicial el tàndem Olivera-Villarejo va fer el que va voler amb operacions policials poc clares com el cas Astapa d'Estepona (Màlaga), on es barrejaven els interessos del comissari Villarejo amb la detenció de l'exalcalde Antonio Barrientos; el cas de l'espionatge al PP de la Comunitat de Madrid, on el comissari Jaime Barrado va denunciar que Olivera estava informant els sospitosos; o el cas Interligare, on s'investigava la corrupció policial que també va quedar en res.

Mariano Hervás Cuevas



És el número dos del comissari Enrique García Castaño (àlies Big o el Gordo) a la UCAO i és l'"enginyer" del qual parla Castaño quan diu que va portar un ordinador al secretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez, i va manar el seu enginyer perquè a més li configurés un cercador amb el qual treballés sobre la documentació descarregada dels telèfons que els havia proporcionat el xofer de Luis Bárcenas. El que és sorprenent és que encara no ha anat a declarar a l'Audiència per la Kitchen ni com a testimoni.



Mariano Hervás va ser qui va substituir a Enrique García Castaño al capdavant de la UCAO quan aquest va ser destituït després de revelar Público una conversa amb ell en el qual es destapava el xantatge que la "brigada política" de la policia estava fent al CNI i a la Casa Reial perquè paressin les recerques contra ells.

Marcelino Martín Blas



Va ser comissari de la Unitat d'Assumptes Interns fins que, l'abril de 2015 i a causa de la recerca sobre Villarejo dins de la causa del pequeño Nicolás, va ser destituït, i el jutge d'instrucció número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, es va veure obligat a crear una comissió judicial que no respongués als seus comandaments dins d'Interior i tampoc als polítics al capdavant del Ministeri.



Encara que està imputat en l'Operació Kitchen, el propi xofer dels Bárcenas assegura que mai va parlar amb Marcelino Martín Blas i que amb els únics policies que va tractar va ser amb el seu amic Andrés Gómez Gordo i amb els comissari Enrique García Castaño i José Manuel Villarejo.

Javier Iglesias Redondo



L'advocat Javier Iglesias és una altra peça clau en aquest cas i en altres relacionats amb el PP i amb el comissari Villarejo. Amb el sobenom de El Llargo, en aquests moments és el lletrat de la dona de Villarejo i abans ho va ser de l'extresorer del PP Álvaro Lapuerta.



Precisament amb l'encàrrec de María Dolores de Cospedal perquè s'encarregués de la defensa de Lapuerta pel cas Gürtel, Javier Iglesias es va convertir en l'advocat de confiança del PP, fins al punt que se li va encarregar, segons enregistraments confiscats al comissari Villarejo, un projecte per remodelar l'organigrama dels càrrecs de l'Audiència Nacional seguint els interessos del PP.



Però en el projecte estrella en el qual va participar presumptament Iglesias, el Largo, va anar a Andorra per salvar dels seus problemes fiscals els empresaris i germans Higini i Ramón Cierco, mediant entre la Banca Andorrana (BPA) i el Govern espanyol de Mariano Rajoy.



Villarejo i Javier Iglesias també es van reunir amb Josep Pujol Ferrusola per fer-li "l'oferta" que si parava a ERC es tancaria la recerca sobre la seva família a l'Audiència Nacional.

Silverio Nieto Núñez



Sacerdot, excap d'Assumptes Jurídics de la Conferència Episcopal Espola, Nieto va fer presumptament d'intermediari entre Francisco Martínez i l'exministre Fernández Díaz quan l'operació Kitchen es va donar a conèixer a la premsa.



El sacerdot, que havia estat confessor de l'exministre, va rebre missatges per WhatsApp de l'exnúmero dos d'Interior, Francisco Martínez, detallant com havia portat davant notari els missatges creuats amb Fernández Díaz sobre el supòsit operatiu pagat amb fons reservats. No obstant això, en la seva declaració com a testimoni, el sacerdot va intentar desvincular-se de qualsevol coneixement de l'operatiu.

José Luis Olivera Serrano



José Luis Olivera, segons els enregistraments de Villarejo, estava informat de l'operació Kitchen, Catalunya i de totes les operacions al marge de la llei que va efectuar Villarejo ja que va tenir un paper clau en favor del PP el 2009, quan era cap de la UDEF i va esclatar el cas Gürtel.



També ho va tenir en el cas de l'espionatge de la Comunitat de Madrid a favor de Francisco Granados i va ser durant el seu mandat quan no es van incloure a la Gürtel els enregistraments lliurats per José Luis Peñas que haguessin pogut destapar el que avui coneixem com a cas Púnica i que investiga la Guàrdia Civil.



En el sumari apareixen enregistraments de Villarejo i Olivera el 2017, quan el segon dirigia el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) parlant de Kitchen i del seu paper per ajudar al PP a la Gürtel.

Eugenio Pereiro Blanco

Comissari general d'Informació que va substituir Enrique Barón en el seu lloc després de ser destituït el desembre de 2017. A priori no té relació amb la causa Kitchen.

Eugenio Pino Sánchez



La trama Kitchen esquitxa de ple a la cúpula policial de l'època de Fernández Díaz, coneguda com a 'brigada política', amb el llavors director adjunt operatiu, Eugenio Pino, al capdavant, la implicació de subordinats com José Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz, i amb Villarejo i García Castaño com a principals operatius. La seva relació amb Eduardo Inda i altres periodistes receptors dels informes policials il·legals també s'ha investigat als tribunals.

Rosalía Iglesias Villar



Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, compleix condemna de tretze anys, a la presó de dones d'Alcalá de Henares (Madrid) per la seva col·laboració en l'ocultació del patrimoni il·lícit del seu marit. Segons la sentència de la primera època de la trama Gürtel, confirmada pel Tribunal Suprem, Rosalía Iglesias tenia "ple control i capacitat de gestió sobre els comptes bancaris de la seva titularitat, suïsses o espanyoles, a través de les que el matrimoni va ocultar el seu patrimoni i el va fer circular".



En la recerca que emprèn ara el Congrés, Rosalía Iglesias és la víctima d'una operació per seguir-li els passos i localitzar les proves sobre la caixa b del PP i sobre els comptes que càrrecs del partit, inclòs el seu marit, posseïen a Suïssa, on havia anat a parar bona part dels donatius d'empresaris al Partit Popular.



L'operació va arrencar el 2013, amb la contractació per part del matrimoni Bárcenas-Iglesias del xofer Sergio Ríos, que, en realitat, treballava per al comissari Villarejo i per al llavors cap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO), Enrique García Castaño, àlies El Gordo, a les ordres del director Adjunto Operatiu (DAO) Eugenio Pino, dependent del Ministeri de l'Interior.



Rosalía Iglesias i el seu fill, Willy Bárcenas, van patir l'assalt a la seva casa, l'octubre de 2013, per part d'un fals capellà, que els va atacar i va demanar els pendrives de la caixa b.

Sergio Ríos Esgueva



És el xofer de la Luis Bárcenas i Rosalía Iglesias que va servir de talp de la policia sota l'àlies El Cuinerr, encara que els seus coneixements del Partit Popular són molt més amplis ja que va començar com a conductor de Francisco Granados a la Conselleria d'Interior de la Comunitat de Madrid.



Va ser sota les ordres de Granados que es va fer amic d'Andrés Gómez Gordo, l'home de María Dolores de Cospedal, i d'aquí va fer el salt a la Policia, el pagament final per la seva participació a l'Operació Kitchen, com publiquem al setembre de 2015. Ara és policia, una promesa que li havia fet presumptament el comissari Villarejo com a pagament pels seus serveis.

Jorge Sanchís Bordetas



L'advocat Jorge Sanchís Bordetas va ser nomenat director de gabinet de Francisco Martínez el 2015. El mes de novembre passat va declarar com a testimoni en la causa oberta per la Kitchen, negant conèixer l'operatiu, malgrat ser una persona de confiança del secretari d'Estat de Seguretat. Si que va admetre Sanchís haver parlat amb Francisco Martínez del tema, quan van començar a sortir informacions de premsa, però de manera informal.

José Antonio Nieto Ballesteros



Secretari d'Estat d'Interior amb el ministre Juan Ignacio Zoido, quan ja estava acabada l'Operació Kitchen. Cordobés com Villarejo, el comissari intenta influir a través de María Dolores de Cospedal com va confessar en un dinar amb el marit d'Ana Rosa Quintana i també processat en la causa Tàndem, Juan Muñoz.



Però a priori, Nieto Ballesteros no té res a veure amb l'Operatiu Kitchen que va portar en persona el seu antecessor en el càrrec, Francisco Martínez, ja que Villarejo estava jubilat quan ell va entrar a Interior.

José Manuel Villarejo Pérez



El comissari jubilat i acabat de sortir de presó va començar la seva carrera a la policia el 1971 i des de la seva dubtosa excedència del cos el 1983 ha anat d'operació sinistra en operació sinistra fins a la presó d'Estremera de la qual acaba de sortir.



A l'Operació Kitchen, Villarejo rebia instruccions dels empresaris Ignacio López del Hierro i Mauricio Casals, i no del ministre Fernández Díaz o del Secretari d'Estat, Francisco Martínez, que sembla que sí que els hi donaven al comissari Enrique García Castaño.



Villarejo està investigat en la causa Tàndem, que ja engloba 31 peces separades de diferents projectes dels quals ha format part des de 2004. Sens dubte, amb la quantitat d'informes trobats en el registre de casa seva, es poden dir moltes coses menys que no treballa. D'algun costat han hagut de sortir els 25 milions d'euros i 92 immobles que li va detectar la UDEF el 2016 només amb la seva identitat real, perquè amb el salari de funcionari policial és impossible obtenir-lo. Segons els enregistraments d'aquest moment, només s'havia localitzat el 10% de tot el seu patrimoni. Sens dubte encara queda una gran recerca per fer.

Ignacio Cosidó Gutiérrez



Va ser director general de la Policia entre 2012 i 2016. Eugenio Pino, exDAO, va declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional García-Castellón que Cosidó estava al corrent de l'operació Kitchen perquè ell mateix el va informar sobre això.



La defensa del comissari jubilat Marcelino Martín-Blas, excap d'Assumptes Interns de la Policia, ha demanat que Ignacio Cosidó declari a l'Audiència Nacional sobre si va ser ell o Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat, qui li va parlar a Eugenio Pino de lo poc convenient que era que el cap d'Assumptes Interns fos qui controlés qui va ser xofer de Bárcenas, Sergio Ríos, com a confident. La petició de Martín-Blas encara no s'ha resolt.

Francisco Martínez Vázquez



Va ser secretari d'Estat de Seguretat, és a dir, el número dos del Ministeri de l'Interior, entre 2016 i 2018. L'entorn de Mariano Rajoy vol que recaigui sobre ell la responsabilitat per haver muntat l'operació Kitchen de connivència amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo.



En unes notes trobades en el seu telèfon, Martínez va afirmar que va rebre instruccions "molt concretes" i va tenir "pressió diària per obtenir i transmetre la informació". Està imputat en aquesta causa per presumptes delictes de prevaricació, revelació de secrets i malversació

Ignacio López del Hierro



En el sumari del cas queda constància que el marit de Cospedal, l'empresari Ignacio López del Hierro, va posar en contacte a Gómez Gordo amb Villarejo perquè aquest contactés amb Sergio Ríos i el convencés de ser un talp. També va participar presumptament en els pagaments al xofer en 2015.

María Dolores de Cospedal García



Secretaria general del PP, presidenta de Castella-la Manxa i ministra de Defensa. A un pas de resultar imputada en la causa Kitchen en tenir el jutge sospites de que l'exnúmero dos del PP tenia un "interès personal" en aconseguir la documentació que guardava Bárcenas i que suposadament podria ser comprometedora tant per ella com per altres exdirigentes del partit.



Amiga de Villarejo, com queda patent en els enregistraments confiscats al comissari jubilat.

Jorge Fernández Díaz



Ministre de l'Interior entre desembre de 2011 i novembre de 2016. Imputat en la causa per l'espionatge a Bárcenas, el 18 d'octubre de 2013 va comunicar al seu segon, Francisco Martínez, en un missatge: "L'operació es va fer amb èxit. S'ha bolcat tot (2 iphone i 1 Ipad). Demà tindrem l'informe".

Mariano Rajoy Brey



Un informe de la Unitat d'Assumptes Interns de la Policia Nacional, amb data 29 d'octubre de 2018 (que consta en el sumari de l'operació Kitchen des d'el mes de setembre passat), vincula l'expresident del Govern Marià Rajoy amb l'espionatge a Luis Bárcenas. En aquest informe, els policies que van participar en l'operació citen a Rajoy amb el malnom de El asturiano.